48歲張玉珊認愛盧啟賢 力撐男方被屈：佢做高端財富管理
張玉珊大方認愛 為男友盧啟賢抱不平
張玉珊在接受傳媒訪問時亦大方認愛，她透露兩人在疫情期間經朋友介紹認識，由於兩人都做生意，所以有很多共同話題。張玉珊更大讚男友孝順，對囡囡十分好，絕對是一位廿四孝爸爸，她又指男友很gentleman，對方很懂得照顧自己，雙方感情很好很穩定。而對於近日有關男友盧啟賢的報道，張玉珊為男友抱不平，並以「公關災難」來形容事件，她指全因委託的英國公關公司處理不當，又抱怨記者「寫衰」男友。
不在乎男友盧啟賢身家多少
張玉珊又表示因盧啟賢是做高端財富管理，無論如何都要保護自己的客戶，所以只能「硬食」。至於男友的身家，張玉珊就未有正面回應，更指無論是100億或是10幾億都不重要，更認為數目愈少愈好，又笑言自己20年來都沒有透露過自己擁有幾多身家。
盧啟賢與張玉珊早已傳緋聞
早前有報道指盧啟賢與張玉珊在婚禮現場形影不離，更不避嫌拖手、攬腰等，十分甜蜜。其實早在今年4月，甄子丹為汪詩詩慶祝42歲生日時，除了汪詩詩媽媽、細妹汪圓圓、表妹湛湛清之外，關之琳、張玉珊、呂良偉與太太楊小娟及盧啟賢都有出席。當時，盧啟賢與張玉珊已經身貼身合照，表現親密。而在今年5月一個慈善晚宴上，兩人雖然未有合照，但就有同場，原來兩人早已是一對！
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48歲張玉珊有氣質又青春保養得宜
現年48歲的張玉珊（Shirley）曾是活躍的女藝人，惟在她早年決定轉型從商後，已鮮少在幕前公開露面，雖然已年近50但仍然保養得宜！不少淡出演藝圈的藝人生活都會變得十分低調，當年知名度甚高的張玉珊亦是如此。久未露面的她日前罕有現身公開活動，支持傳統文化藝術，並與圈中好友王敏德頭貼頭合照！相中可見張玉珊以一身桃紅色打扮出席，現年48歲的她剪了一頭短直髮，有氣質又青春，皮膚亦白滑緊緻沒有一點皺紋，獲網民大讚她現時的狀態比年輕港姐更優秀！
曾是女藝人 廣告、唱歌、拍劇樣樣掂
張玉珊在轉型做商界女強人之前，其實於演藝圈打滾數年。她在年幼時曾在美國留學，而當她在15歲那年返回香港度假時，因為相貌清新亮麗而在街頭被星探發掘，拍攝人生中第一個香口膠廣告，隨後更直接踩入娛樂圈，唱歌、參演電影、電視劇樣樣齊，在娛樂圈紅極一時。
年僅25歲果斷退圈做女強人
本以為年輕又當紅的張玉珊會把握機遇，繼續在娛樂圈打拼發展，但沒想到當年入行10年，僅25歲的她卻毅然決定退圈，憑藉自己努力創辦修身堂控股有限公司，用7,700港元註冊公司、1,000港元購入所需用品後旋即全身投入發展，從事醫學美容及生活美容等業務，包括：銷售醫學美容服務及產品，及提供多類健康及修身服務。公司至今已開業23年，而業務及發展亦一直蒸蒸日上。
張玉珊28歲升呢做老闆 榮升最年輕上市公司主席
張玉珊在25歲成立修身堂後，一直努力發展事業，務求要將公司推上高峰，而她亦成功帶領公司在2003年正式上市，當時只有28歲的她更因此成為最年輕的上市公司主席CEO，成為一時佳話。
身家超過3億
雖然張玉珊當年僅用7,700港元註冊公司，但全靠她與團體的努力，不但成功帶領公司上市，身家亦因此而暴漲。據悉，張玉珊在2016年將公司轉讓，並辭去行政總裁一職，醉心投入慈善工作，成立慈善基金會。而她的身家亦隨之而曝光，有指她在2016年身家已超過3億，住在擁有無敵大海景、闊落大廳的4千萬豪宅，亦會在坊間租用不同單位用作自己的衣帽間，生活貴氣迫人。
曾有段深刻忘年戀 愛上大哥向華勝
張玉珊在1998年時除了創業大事，更經由契爺黃毓民介紹認識了向華勝，經過97年金融海嘯向華勝身家大縮水，甚至出現足部疾病行動不便和女友張敏分手了，張玉珊卻願意陪伴在旁更淡出娛樂圈照顧他，因此翌年張玉珊因病入院，兩人關係正式公告天下。二人展開相差24年的忘年戀，可惜二人有緣無份於2006年分手。
自嘲事業得意 愛情失意
張玉珊事業得意，在短短10多年間由籍籍無名的學生演變成當紅女藝人，隨後更成為公司老闆及上司公司主席。不過有得就有失，貴為商界女強人的她多年來感情上一直交白卷，在與向華勝分手後，愛情持續空白。對於自己一直保持單身，張玉珊就曾經表示認為自己欠缺愛情運，更指要找一個愛她的人比做生意更加困難，她坦白說道：「我是個不會要求的人，也不會強迫對方配合自己，當思想一旦分歧，很自然漸行漸遠。」
女強人難變小鳥依人 愛情需隨緣
張玉珊也坦言， 愛情不如比做生意更難，不是經營就有結果，努力就會有回報：「感情與做生意不一樣，感情很難，不能說想要就要。」因緣際遇，可能事業上比較成功的女性心智成熟，不能做到小鳥依人只靠著另一半，表現仰望另一半的態度，但願男女開始平等的現代，越來越多人懂得欣賞這些堅強的女性吧！
創業事事親力親為 敢於挑選代言人
張玉珊為了把事業做好，更把公司查詢熱線電話全轉駁到自己手機親自接聽，也會親自貼宣傳海報，憑自身的努力及潮州人的商業頭腦，漸漸打響名堂。當年她為了起用鄭欣宜做代言人，不斷說服肥姐最後成功簽下欣宜，讓欣宜1年內從超過200磅的體形減去一半體重締造出瘦身界神話，也奠定了她在纖體界女王的地位。
傳統潮州家庭教育 凡事需依靠自己
張玉珊曾對媒體說過：「我不愛抄捷徑，只要眼前有路，便會拼命走，就像阿甘一樣，只管往前跑，哪管要比別人多跑幾倍路，也要跑到終點。」生於傳統的潮州家庭的張玉珊從小被教育戀愛也不能全然靠對方，自己也要有能力，從小被培養凡事需依靠自己，也可能成為她感情路上不太會向對方流露心底的情緒感受的原因。
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