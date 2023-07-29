48歲張玉珊認愛盧啟賢 力撐男方被屈：佢做高端財富管理

百億富豪盧啟賢（Calvin Lo）日前被福布斯雜誌以7版長文報道，指盧啟賢不但從未登上福布斯富豪排行榜，質疑其誇大身家，更指出他的限量超跑合照是P圖，就連學歷都是虛構的。而今日（07/29）張玉珊竟然大方承認與盧啟賢蜜運中，仲要為男友的報道抱不平！