34歲張秀文嫁得好 網民直言睇佢幾時離婚 媒人Bob火滾

前港姐張秀文被傳媒踢爆早於一年前秘撻年薪達過千萬的金融才俊王大權，二人更被傳媒攝得並肩入馬場，過程甜蜜。期後張秀文亦有向傳媒大方認愛，不過就未有透露對方背景。早前有報道指張秀文與王大權已經秘密結婚，更曝光了二人的婚紗相，而金牌媒人Bob也在社交網出po恭喜張秀文，證實二人已在教堂行禮！