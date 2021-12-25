34歲張秀文嫁得好 網民直言睇佢幾時離婚 媒人Bob火滾
不過，有部分網民卻不看好張秀文的婚姻，竟留言：「睇吓幾時離婚！」
撰文：東方新地 圖片：張秀文IG、王大權FB、張秀文提供
張秀文呢頭結婚，嗰頭有人睇死離婚
張秀文與王大權結婚消息已得證實，面對外界滿滿的祝福，新娘子今日凌晨出Post表示與丈夫相識並步入教堂啱晒Timing：「人生道路阡陌縱橫，有些人曾經並肩而行，最後卻分道揚鑣；有些人只是擦肩而過，突然卻心靈相通。每一步都只是一個選擇，每一個選擇，產生不同的後果。這一刻我深信的，是我們兜兜轉轉，在不遲也不早的時候，相識相知，讓我們有足夠的預備，共同展開人生新的一章。感謝天主，Merry Christmas。」
就在張秀文新婚之喜開開心心時，有些網民則潑冷水：「睇吓幾時離婚！」媒人Bob立即被撻著，出Post回敬：「大家有冇認真諗過，其實寫呢啲嘢嘅人，個目的係為咗咩呢？俾笑哈哈同like嘅人，又係抱住乜嘢心態呢？」或者老生常談，一句「吃不到的葡萄是酸的」足以解釋，畢竟張秀文身材誇啦啦，係男人都好逑啦。
張秀文被Bob踢爆已行禮
近月有傳張秀文已嫁入豪門，正式做王太，不過一直未經證實。今日(23日)，金牌媒人Bob林盛斌在社交網率先出po恭賀一對新人，並上載一張在教堂前的合照，可見張秀文真的已為人妻。Bob留言：「又搞掂一單！恭喜恭喜！」
張秀文靚婚照
低調入豪門的張秀文，婚前影了一輯靚婚照，並揚言婚後會收起性感，大家有得睇好睇喇！
張秀文IG剖白，Quit YouTube 改變人生
張秀文早前在IG貼婚紗相剖白，表示2020年2月14日因為阿Bob林盛斌的一句說話改變人生：「還記得我穿著睡衣窩在床上，拿著手機在看youtube，差不多晚上9點的時候，突然阿Bob發訊息來問我在做什麼，沒什麼特別的話就出來參加他的朋友聚會，而這班朋友全部都係靈糧堂的同學仔和家長，另加一位男士，專誠想介紹給我認識。當時我正在看綜藝節目，看到一半有點緊張，時間又有點夜，又無化妝無梳頭，我都真係非常誠實地回覆阿Bob：『我唔想出黎』金牌媒人回了我一句：『睇youtube唔會改變你一生，你今晚肯出黎就會改變你一生！』結果，在一班小朋友唱著靈糧堂校歌的歌聲下，我遇見了我的未來老公，我餘生的另一半，謝謝你的出現，謝謝你的愛。」
張秀文曾拒絕對方求婚
據報道指，王大權其實是「皮草太子爺」王大業的堂弟，家景非常富裕，即使拍拖亦絕少公開亮相，平時二人主要都留在家中看電影。張秀文與王大權拍拖有一年多，一直相處得好舒服，更一早視對方為結婚對象。據張秀文透露，原來男方早在一年前已經求過婚，不過張秀文最初以發展事業而捥拒對方；另一方面，她透露未婚夫曾兩度提出送她黃竹坑豪宅，惟她亦因禮物太貴重而拒絕對方好意。唯近日王大權再度重施故技，而且花盡心思，求婚前不單只將屋企布置得好靚放晒氣球，而且更向「街頭魔法王」甄澤權學魔術冧女，加上有戒指半跪求婚，張秀文最後都係被誠意打動，仲話自己當時冇乜心理準備眼濕濕！
剛與TVB續約
正如張秀文所指，一年前拒絕對方求婚是為了發展事業，原來她最近與TVB續簽了兩年合約，然而未來老公並沒有向自已施壓勒令停工，而張秀文亦笑言未收到「封胸」指令，稱自己近日已經大幅收起性感，不過會視乎場合去挑選合適的服裝，亦不排斥較為性感的晚裝，笑指「咁我阿媽生我身材係咁都冇計」，婚後亦會繼續工作，另一方面，張秀文亦很欣賞王大權不靠父幹做生意。
未有造人壓力
雖然王大權是家中長子，而且雙方都已經年過三十，但即將成為豪門太太的她就向傳媒表示未有任「造人」壓力，表示家中的長輩並沒有強制二人加快生B進度，加上王大權還有弟弟妹妹，所以決定「造人」大計順其自然。另外，張秀文透露二人打算待疫情好轉好才到外地結婚和擺喜酒。
張秀文要多謝阿Bob穿針引線
張秀文最後亦很多謝有「金牌媒人」之稱的阿Bob穿針引線撮合自己和王大權，更笑稱阿Bob現時很囂張！不過都打算送返份大禮畀阿Bob，仲諗住等通關之後包阿Bob一家去旅行。其實阿Bob認真幫得手，上次張秀文被傳媒跟爆拍拖，阿Bob亦一律封口不提，原因是尊重朋友私隱，唔想搞破壞！認真夠老友呀！