張致恒做「找數真漢子」被偶遇 網民憑1物推測已脫離財困

39歲的張致恒被冠上不少新稱號，當中最為人熟知的莫過於「離婚界KOL」以及「結紮KOL」。近年屢做伸手黨的張致恒不時在社交平台大呻財困，早前更直接貼出收款碼求網民「課金」。不過日前張致恒就被網民偶遇，大家更憑1物推測張致恒已成功脫離財困……