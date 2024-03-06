張致恒 找數真漢子

張致恒做「找數真漢子」被偶遇 網民憑1物推測已脫離財困

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39歲的張致恒被冠上不少新稱號，當中最為人熟知的莫過於「離婚界KOL」以及「結紮KOL」。近年屢做伸手黨的張致恒不時在社交平台大呻財困，早前更直接貼出收款碼求網民「課金」。不過日前張致恒就被網民偶遇，大家更憑1物推測張致恒已成功脫離財困……

張致恒罕做「找數真漢子」

有網民發文稱在超市偶遇張致恒，更附上一張對方正在付款的背影照，不少網民留言表示：「無錢食飯都食到肥C（屍）大隻」、「咪偷拍佢，一陣佢發現咗，要你買單就大鑊」、「千祈唔好有眼神交流，一陣佢問你借錢」、「有人支付寶捐錢俾嗱嗱臨去超市掃貨先」、「又落魄，又唔努力…」

（圖片來源：小紅書圖片）
張致恒被網民偶遇在超市購物。（圖片來源：小紅書圖片）

張致恒被推測已脫財困

雖然網民清一色留言狂踩張致恒，但是就有人憑他手上「水蛇春咁長」的收據，猜測他已經脫離財困：「睇張收據就知上倉啦」、「佢張單都好長，我去超市都唔夠膽買咁多嘢」更有網民留言稱：「之前親戚租了屋給他，但也沒有欠租」，令不少人質疑雯雯曾說因交不起租而被逼搬屋的說法，該網民隨後亦再透露：「大約係年幾前，好似是他主動唔租。」

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更有網民在留言區表示自己的親戚曾租借過單位給張致恒，不過對方就未有欠租情況。（圖片來源：小紅書圖片）
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張致恒近年屢和老婆在社交平台呻陷入財政危機。（圖片來源：IG@stevencheung）
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張致恒早前更在社交平台跪求網民「課金」。（圖片來源：IG@stevencheung）

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、IG@stevencheung

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