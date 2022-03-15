影視博覽2022｜無綫新劇大晒冷 靠陳展鵬湯洛雯孭重飛
影視博覽2022｜陳展鵬自認最捱得
無綫在影視博覽2022中重點推介24部已拍畢或拍攝中的劇集，其中陳展鵬一連在《黯夜守護者》、《隱門》、《童時愛上你》、《隱形戰隊》及《超能使者》5劇中擔正，原來他在一年半時間內拍了4部劇，而且有很多動作戲，他接受傳媒訪時，直言這半年是他入行以來最艱苦的日子，但在疫情下還有工開，他覺得已好幸運，相信是因為公司知道他捱得，所以才給予他機會。
湯洛雯最開心疫情下仍然有工開
湯洛雯則在《OPM》、《雙生陌生人》、《金宵大廈2》和《隱門》4部劇集都有份參演，她受訪時表示過去一年連拍了3部劇，所以有較多存貨，4部劇全在今年推出相信純屬巧合，至於攞獎方面她則表示隨緣，因為現在才年初，無法想像約一年後的頒獎禮，而且她也不想用獎項來肯定或否定自己，反而最開心是在疫情下還能keep住有工開。
無綫24部新劇率先睇：
1.《超能使者》TVB版變種特攻
《超能使者》劇情以異能英雄為主題，講述五位社會低下層人物作主角成為街頭英雄拯救街坊的故事，劇中每人都有好多動作場面，唐詩詠更會被車撞到飛起！鍾孝年（陳展鵬飾）、喬若嵐（唐詩詠飾）與高勇（陳山聰飾）互不相識，一場車禍令劫後餘生的他們竟獲得神奇的異能！
主演：陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、沈震軒、王君馨、林子善等
監製：文偉鴻
2.《痞子殿下》周嘉洛首次做男一
《痞子殿下》故事講述失寵皇子紀威（周嘉洛飾），遵父命迎娶公主納克溫柔（陳瀅飾），迎親遇襲，雙雙墮河失憶，流落三不管地帶首振鎮。鎮內龍蛇混雜，各幫派覬覦鎮首之位，明爭暗鬥，鏢局事端頻生、妓院發生兇殺案、天災地震令鎮民苦不堪言。紀威憑藉聰明才智化解，成為鎮上英雄。三皇子紀揚追殺紀威，大軍壓境，紀威率鎮民頑抗…
主演：周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚、張頴康、吳岱融、曹麥美恩等
監製：陳耀全
3.《新四十二章》前名《四十二章經》
《四十二章經》講述豬肉檔老闆娘朱螢嬌（龔嘉欣飾）承繼了清朝第一勇士鰲拜的能力，天生神力；朱螢嬌與聰明機智的數學天才邵桂芝（江嘉敏飾），及和清朝康熙皇帝有莫大淵源的教授章經（陳豪飾），機緣巧合下一同尋找傳說中的「四十二章經」寶藏。尋寶過程中卻又遇上現代吳三桂關玉菁（譚凱琪飾），猶如阿珂與建寧公主同體的柯建寧（周嘉洛飾）等人。眾人為鬥過你死我活…
主演：陳豪、龔嘉欣、譚凱琪、周嘉洛、江嘉敏、鄭子誠、糖妹、鄺潔楹、林景程、易宇航、李君妍等
監製：陳維冠
4.《有種好男人》李佳芯唯一劇集擔正
保鑣界精英陽日正，善長風險管理，是人生勝利組，惟不快童年令他拒絕婚姻，命運讓他遇上游子澄，一個不斷打破他人生規條的機靈女子。二人相戀，卻發現子澄是單親母親，已有一子，惟真愛無敵，未料子澄隱瞞一個天大的秘密…
主演：馬德鐘、李佳芯、吳偉豪、陳自瑤、徐榮、曹永廉、楊卓娜、胡諾言等
監製：梁耀堅
5至10.《回歸》劇系列 汪阿姐客串
慶祝香港回歸25週年的《回歸》劇系列，推出只有一集的單元劇，《我的驕傲》、《究竟天有幾高》、《母親的乒乓球》、《神奇的燈泡》、《曙光》，以及15集連續劇《回歸》。
《回歸》講述區耀祖（郭晉安飾）和鄧麗娟（陳煒飾）離婚後，各自在中港兩地經營粵德居，多年來相安無事，直至香港特區回歸25週年，麗娟決定回港開設分店，更為爭奪粵德居品牌，不惜與耀祖對簿公堂。幼子家健（周嘉洛飾）參加大灣區創業比賽，遇上擔任導師的兄長家謙（吳偉豪飾）。兄弟長期分隔兩地，但血濃於水，重建深厚親情，一家四口終得以團聚。
主演：郭晉安、陳煒、周嘉洛、吳偉豪、何廣沛、陳曉華、戴祖儀、遊嘉欣，特別客串：汪明荃、石修
監製：林志華
11.《黯夜守護者》陳展鵬演過氣臥底
將於4月4日在無綫翡翠台開播的《黯夜守護者》，是一部時裝警匪劇，陳展鵬飾演一名曾擔任過臥底的重案組警員，與陳煒、陳敏之均有感情線。江嘉敏劇中則飾演一名20歲KOL，為陳展鵬及陳敏之一夜情後誕下的女兒。
主演：陳展鵬、陳煒、陳敏之、江嘉敏、陳敏之等
監製：徐正康、吳冠宇
12.《隱形戰隊》打鬥場面特別多
《隱形戰隊》是一部由唐詩詠、馬國明及陳山聰等主演的時裝警匪，唐詩詠透露劇中有非常多的打鬥場面。
主演：馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、江美儀，特別客串：陳展鵬
監製：文偉鴻
13.《隱門》賊王之後
兩個小朋友，都係賊王之後，同病相憐，又會唔會各走極端？一段隱瞞嘅過去，一場善惡嘅博奕，最終又搵唔搵到喺黑暗中嗰道隱門？
主演：陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、吳岱融
監製：王心慰
14.《童時愛上你》高Ling演小學生智商
霸道女總裁因一次意外只餘童年記憶，彷如再活一次，蒙塵的心得以洗滌一新，重拾親情，收穫愛情。
主演：高海寧、張振朗、陳展鵬、糖妹
監製：廖晉碩
15.《OPM》關樹明監製
《OPM》名字為 Other People’s Money 的縮寫。講述財富世界第一信條：善用「Other People’s Money」錢搵錢！
五個為錢奔跑到被騙的同路人，走投無路加入股票群組，再組成「OPM」步上玩弄財技之路！由負債到賺上100億，當財技變成騙局，每人最後都被牽著鼻子走，由眼中只見 money 到發現 other people，又如何把騙局變回理想，找回生命自由？
主演：湯洛雯、黃庭鋒、蔣志光、張寶兒、黃嘉樂、蘇皓兒、林穎彤、傅嘉莉等
監製：關文深
16.《雙生陌生人》馬德鐘一人分飾兩角
劇集由馬德鐘、陳煒和湯洛雯主演，講述律師高收成（馬德鐘飾）為重拾初戀夢，僱用面貌相同的巫祺男（馬德鐘飾）作替身，卻發現對方想取而代之，因此誓要奪回人生。
主演：馬德鐘、湯洛雯、陳煒、何廣沛、賴慰玲、蔣家旻、姜大衞、徐榮
監製：林志華
17.《一舞傾城》港版華燈初上
這部劇集由王晶監製兼編審，講述在香港最黃金的八十年代，經濟起飛、股市大漲、聲色犬馬中，一個在尖東全港最大型的夜總會內的傳奇故事，也是豪華版的香港華燈初上。
主演：胡定欣、馮盈盈、伍樂怡、鄺潔楹、傅嘉莉、吳若希、楊明、方力申、陳寶轅
監製 / 編審：王晶
18.《輕·功》黎耀祥演龍虎武師
集溫情搞笑於一身，《輕‧功》講述一班前電影人的喜怒哀樂，一個被認為識輕功的龍虎武師，與離巢「平躺族」子女再度同一屋簷下，新舊思想引發出核彈級矛盾。
主演：黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱敏瀚、朱晨麗
監製：黃偉聲
19.《旁觀者》周柏豪做連環殺手
《旁觀者》是由周柏豪、王敏奕和吳若希主演，講述外界環境、旁人情緒對「高敏感族」女警姚自如（王敏奕飾）都是巨大刺激，唯敏銳觸覺有助破案。在罪惡前，多數人只作「旁觀者」。偏偏世上「加害者」比罪犯更多，因冷暴力、情感虐待…不是犯罪。直到遇上餐廳老闆——同有一顆同理心的王覓希（周柏豪飾），二人相戀。但女警自如追查，想不到殺手是覓希…
主演：周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔
監製：葉鎮輝
20.《破毒強人》沿用《白色強人II》班底
警匪緝毒劇《破毒強人》沿用《白色強人II》的班底，陳豪飾演大毒梟，蕭正楠飾演潛伏到他身邊的臥底，成功將陳豪拘捕入獄後，卻失去了情感、恐懼、同情。12年後陳豪因患上了肺癌晚期，獲准假釋，搵來老情人胡定欣及啞巴何廣沛幫手，希望在有限的生命中構築起毒品新世界。
主演：陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛
監製：羅永賢
此外，除以上新劇，無綫重點推介的劇集中，有不少是續集作，但有些還在籌備當中，未正式開拍：
影視博覽2022｜無綫重點推介8部續集劇 《星空下的仁醫2》鍾嘉欣無份照開拍