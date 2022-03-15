影視博覽2022

影視博覽2022｜無綫新劇大晒冷 靠陳展鵬湯洛雯孭重飛

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今屆香港影視博覽2022由於疫情關係，繼續以線上模式舉行，今年無綫重點推介逾廿部劇集，包括6部《回歸》系列劇，而當中以陳展鵬及湯洛雯分別擔正5部及4部劇集，成劇王劇后，衝擊視帝視后大獎！

影視博覽2022｜陳展鵬自認最捱得

無綫在影視博覽2022中重點推介24部已拍畢或拍攝中的劇集，其中陳展鵬一連在《黯夜守護者》、《隱門》、《童時愛上你》、《隱形戰隊》及《超能使者》5劇中擔正，原來他在一年半時間內拍了4部劇，而且有很多動作戲，他接受傳媒訪時，直言這半年是他入行以來最艱苦的日子，但在疫情下還有工開，他覺得已好幸運，相信是因為公司知道他捱得，所以才給予他機會。

影視博覽2022 陳展鵬指自己要養妻活兒，所以有得做就做，唔會推Job。
陳展鵬指自己要養妻活兒，所以有得做就做，唔會推Job。（圖片來源：《超能使者》劇照）

湯洛雯最開心疫情下仍然有工開

湯洛雯則在《OPM》、《雙生陌生人》、《金宵大廈2》和《隱門》4部劇集都有份參演，她受訪時表示過去一年連拍了3部劇，所以有較多存貨，4部劇全在今年推出相信純屬巧合，至於攞獎方面她則表示隨緣，因為現在才年初，無法想像約一年後的頒獎禮，而且她也不想用獎項來肯定或否定自己，反而最開心是在疫情下還能keep住有工開。

影視博覽2022 靚湯嘅狀態好好！有愛情滋潤係唔同啲！
陳展鵬和湯洛雯一同主演的《隱門》仍在拍攝中。（圖片來源：[email protected]

無綫24部新劇率先睇：

1.《超能使者》TVB版變種特攻

《超能使者》劇情以異能英雄為主題，講述五位社會低下層人物作主角成為街頭英雄拯救街坊的故事，劇中每人都有好多動作場面，唐詩詠更會被車撞到飛起！鍾孝年（陳展鵬飾）、喬若嵐（唐詩詠飾）與高勇（陳山聰飾）互不相識，一場車禍令劫後餘生的他們竟獲得神奇的異能！

主演：陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、沈震軒、王君馨、林子善等

監製：文偉鴻

影視博覽2022 作為《城寨英雄》及《鐵拳英雄》班底開拍的新劇，《超能使者》今次轉型大玩特技，令劇集變成時裝劇X-Men變種特攻）。
作為《城寨英雄》及《鐵拳英雄》班底開拍的新劇，《超能使者》今次變時裝並轉型大玩特技，令劇集變成時裝劇X-Men（變種特攻）。（圖片來源：《超能使者》劇照）
影視博覽2022 陳展鵬、陳山聰、唐詩詠、王君馨和劉穎鏇五人在劇中都各有超能力。
陳展鵬、陳山聰、唐詩詠、王君馨和劉穎鏇五人在劇中都各有超能力，圖中是唐詩詠。（圖片來源：《超能使者》劇照）
影視博覽2022 劇中每人都有好多動作場面。
劇中每人都有好多動作場面。（圖片來源：《超能使者》劇照）
影視博覽2022 劉穎鏇更有只披住毛巾的性感鏡頭！
劉穎鏇毛巾圍身的性感鏡頭！（圖片來源：《超能使者》劇照）
影視博覽2022 《超能使者》
《超能使者》（圖片來源：《超能使者》劇照）

2.《痞子殿下》周嘉洛首次做男一

《痞子殿下》故事講述失寵皇子紀威（周嘉洛飾），遵父命迎娶公主納克溫柔（陳瀅飾），迎親遇襲，雙雙墮河失憶，流落三不管地帶首振鎮。鎮內龍蛇混雜，各幫派覬覦鎮首之位，明爭暗鬥，鏢局事端頻生、妓院發生兇殺案、天災地震令鎮民苦不堪言。紀威憑藉聰明才智化解，成為鎮上英雄。三皇子紀揚追殺紀威，大軍壓境，紀威率鎮民頑抗…

主演：周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚、張頴康、吳岱融、曹麥美恩等

監製：陳耀全

影視博覽2022 劇中廢柴王子紀威周嘉洛飾）在尚武皇族不得寵，被安排與女權至上的歌蓮神國公主納克溫柔陳瀅飾）作外交和蕃。
周嘉洛走出《愛回家》，首次做男一與女主角陳瀅演武俠古裝喜劇。 劇中廢柴王子紀威（周嘉洛飾）在尚武皇族不得寵，被安排與女權至上的歌蓮神國公主納克溫柔（陳瀅飾）作外交和蕃。（圖片來源：《痞子殿下》劇照）
影視博覽2022 JW和陳瀅都是首次拍攝古裝劇，同朱敏翰有感情線。
JW和陳瀅都是首次拍攝古裝劇，JW同朱敏翰有感情線。（圖片來源：《痞子殿下》劇照）
影視博覽2022 麥美恩劇中扮演青樓女子，主動追求扮演鏢局大當家的吳岱融。
麥美恩劇中扮演青樓女子，主動追求扮演鏢局大當家的吳岱融。（圖片來源：《痞子殿下》劇照）
影視博覽2022 青樓女子中仲有不少年輕小花，一齊性感晒腿！
青樓女子中仲有不少年輕小花，波波黃婧靈是其中一個，齊齊性感晒腿！（圖片來源：《痞子殿下》劇照）
影視博覽2022 《痞子殿下》
《痞子殿下》（圖片來源：《痞子殿下》劇照）

3.《新四十二章》前名《四十二章經》

《四十二章經》講述豬肉檔老闆娘朱螢嬌（龔嘉欣飾）承繼了清朝第一勇士鰲拜的能力，天生神力；朱螢嬌與聰明機智的數學天才邵桂芝（江嘉敏飾），及和清朝康熙皇帝有莫大淵源的教授章經（陳豪飾），機緣巧合下一同尋找傳說中的「四十二章經」寶藏。尋寶過程中卻又遇上現代吳三桂關玉菁（譚凱琪飾），猶如阿珂與建寧公主同體的柯建寧（周嘉洛飾）等人。眾人為鬥過你死我活…

主演：陳豪、龔嘉欣、譚凱琪、周嘉洛、江嘉敏、鄭子誠、糖妹、鄺潔楹、林景程、易宇航、李君妍等

監製：陳維冠

影視博覽2022 陳豪和譚凱琪劇中演一對夫妻。
陳豪和譚凱琪劇中演一對夫妻，配搭好新鮮。（圖片來源：《新四十二章》劇照）
影視博覽2022 龔嘉欣造型古怪又搞笑！
龔嘉欣造型古怪又搞笑！（圖片來源：《新四十二章》劇照）
影視博覽2022 劇中個個角色都有一身好本領。
劇中個個角色都有一身好本領。（圖片來源：《新四十二章》劇照）
影視博覽2022 江嘉敏飾一名數學天才，同伴仲有鄺潔楹同鄭子誠。
江嘉敏飾一名數學天才，同伴仲有鄺潔楹同鄭子誠。（圖片來源：《新四十二章》劇照）
影視博覽2022 周嘉洛的角色，被形容為阿珂與建寧公主的共同體！飾
周嘉洛的角色，被形容為阿珂與建寧公主的共同體！（飾（圖片來源：《新四十二章》劇照）
影視博覽2022 《新四十二章》
《新四十二章》（圖片來源：《新四十二章》劇照）

4.《有種好男人》李佳芯唯一劇集擔正

保鑣界精英陽日正，善長風險管理，是人生勝利組，惟不快童年令他拒絕婚姻，命運讓他遇上游子澄，一個不斷打破他人生規條的機靈女子。二人相戀，卻發現子澄是單親母親，已有一子，惟真愛無敵，未料子澄隱瞞一個天大的秘密…

主演：馬德鐘、李佳芯、吳偉豪、陳自瑤、徐榮、曹永廉、楊卓娜、胡諾言等

監製：梁耀堅

影視博覽2022 今年李佳芯只得一部劇集擔正。
今年李佳芯只得一部劇集擔正。（圖片來源：《有種好男人》劇照）
影視博覽2022 《有種好男人》
《有種好男人》（圖片來源：《有種好男人》劇照）

5至10.《回歸》劇系列 汪阿姐客串

慶祝香港回歸25週年的《回歸》劇系列，推出只有一集的單元劇，《我的驕傲》、《究竟天有幾高》、《母親的乒乓球》、《神奇的燈泡》、《曙光》，以及15集連續劇《回歸》。

《回歸》講述區耀祖（郭晉安飾）和鄧麗娟（陳煒飾）離婚後，各自在中港兩地經營粵德居，多年來相安無事，直至香港特區回歸25週年，麗娟決定回港開設分店，更為爭奪粵德居品牌，不惜與耀祖對簿公堂。幼子家健（周嘉洛飾）參加大灣區創業比賽，遇上擔任導師的兄長家謙（吳偉豪飾）。兄弟長期分隔兩地，但血濃於水，重建深厚親情，一家四口終得以團聚。

主演：郭晉安、陳煒、周嘉洛、吳偉豪、何廣沛、陳曉華、戴祖儀、遊嘉欣，特別客串：汪明荃、石修

監製：林志華

影視博覽2022 郭晉安同周嘉洛演父子。
郭晉安同周嘉洛演父子。（圖片來源：《回歸》劇照）
影視博覽2022 大仔吳偉豪長期跟隨母親住在內地。
大仔吳偉豪長期跟隨母親住在內地。（圖片來源：《回歸》劇照）
影視博覽2022 細仔周嘉洛夥拍陳嘉慧等年輕人，一齊參加大灣區創業比賽，部分劇情頗似ViuTV《IT狗》。
細仔周嘉洛夥拍陳嘉慧等年輕人，一齊參加大灣區創業比賽，部分劇情被指似ViuTV《IT狗》。（圖片來源：《回歸》劇照）
影視博覽2022 劇中仲有上位小花游嘉欣和戴祖儀。
劇中仲有上位小花游嘉欣和戴祖儀。（圖片來源：《回歸》劇照）
影視博覽2022 《回歸》
《回歸》（圖片來源：《回歸》劇照）

11.《黯夜守護者》陳展鵬演過氣臥底

將於4月4日在無綫翡翠台開播的《黯夜守護者》，是一部時裝警匪劇，陳展鵬飾演一名曾擔任過臥底的重案組警員，與陳煒、陳敏之均有感情線。江嘉敏劇中則飾演一名20歲KOL，為陳展鵬及陳敏之一夜情後誕下的女兒。

主演：陳展鵬、陳煒、陳敏之、江嘉敏、陳敏之等

監製：徐正康、吳冠宇

影視博覽2022 《黯夜守護者》由陳展鵬及陳煒主演。
《黯夜守護者》由陳展鵬及陳煒主演。（圖片來源：《黯夜守護者》劇照）

12.《隱形戰隊》打鬥場面特別多

《隱形戰隊》是一部由唐詩詠、馬國明及陳山聰等主演的時裝警匪，唐詩詠透露劇中有非常多的打鬥場面。

主演：馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、江美儀，特別客串：陳展鵬

監製：文偉鴻

影視博覽2022 劇中陳山聰和馬國明等都是警方人員，但馬國明和唐詩詠等另外成立了一個「隱形任務戰略部隊 Phantom Operation and Tactic Team）」。
劇中陳山聰和馬國明等都是警方人員，但馬國明和唐詩詠等另外成立了一個「隱形任務戰略部隊 （Phantom Operation and Tactic Team）」。（圖片來源：《隱形戰隊》劇照）
影視博覽2022 《隱形戰隊》
由馬國明帶領的「隱形戰隊」，以打擊恐怖份子為目標。（圖片來源：tvb.com）

13.《隱門》賊王之後

兩個小朋友，都係賊王之後，同病相憐，又會唔會各走極端？一段隱瞞嘅過去，一場善惡嘅博奕，最終又搵唔搵到喺黑暗中嗰道隱門？

主演：陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、吳岱融

監製：王心慰

影視博覽2022 陳展鵬和湯洛雯去年都劇接劇拍不停。
陳展鵬和湯洛雯去年都劇接劇拍不停。（圖片來源：《隱門》劇照）

14.《童時愛上你》高Ling演小學生智商

霸道女總裁因一次意外只餘童年記憶，彷如再活一次，蒙塵的心得以洗滌一新，重拾親情，收穫愛情。

主演：高海寧、張振朗、陳展鵬、糖妹

監製：廖晉碩

影視博覽2022 連《童時愛上你》都有陳展鵬份！
連《童時愛上你》都有陳展鵬份！（圖片來源：《童時愛上你》劇照）
影視博覽2022 《童時愛上你》由高海寧、張振朗、陳展鵬和糖妹主演。
劇集由高海寧、張振朗、陳展鵬和糖妹主演。（圖片來源：[email protected]

15.《OPM》關樹明監製

《OPM》名字為 Other People’s Money 的縮寫。講述財富世界第一信條：善用「Other People’s Money」錢搵錢！

五個為錢奔跑到被騙的同路人，走投無路加入股票群組，再組成「OPM」步上玩弄財技之路！由負債到賺上100億，當財技變成騙局，每人最後都被牽著鼻子走，由眼中只見 money 到發現 other people，又如何把騙局變回理想，找回生命自由？

主演：湯洛雯、黃庭鋒、蔣志光、張寶兒、黃嘉樂、蘇皓兒、林穎彤、傅嘉莉等

監製：關文深

影視博覽2022 黃庭鋒在《OPM》中首次擔任男主角。
黃庭鋒在《OPM》中首次擔任男主角。（圖片來源：《OPM》劇照）
影視博覽2022 今次是黃庭鋒首次擔任男主角的作品。
《OPM》（圖片來源：[email protected]

16.《雙生陌生人》馬德鐘一人分飾兩角

劇集由馬德鐘、陳煒和湯洛雯主演，講述律師高收成（馬德鐘飾）為重拾初戀夢，僱用面貌相同的巫祺男（馬德鐘飾）作替身，卻發現對方想取而代之，因此誓要奪回人生。

主演：馬德鐘、湯洛雯、陳煒、何廣沛、賴慰玲、蔣家旻、姜大衞、徐榮

監製：林志華

影視博覽2022 劇中馬德鐘一人分飾兩角。
劇中馬德鐘一人分飾兩角。（圖片來源：《雙生陌生人》劇照）
影視博覽2022 劇集由馬德鐘、陳煒和湯洛雯主演。
劇集由馬德鐘、陳煒和湯洛雯主演。（圖片來源：[email protected]

17.《一舞傾城》港版華燈初上

這部劇集由王晶監製兼編審，講述在香港最黃金的八十年代，經濟起飛、股市大漲、聲色犬馬中，一個在尖東全港最大型的夜總會內的傳奇故事，也是豪華版的香港華燈初上。

主演：胡定欣、馮盈盈、伍樂怡、鄺潔楹、傅嘉莉、吳若希、楊明、方力申、陳寶轅

監製 / 編審：王晶

影視博覽2022 《一舞傾城》被形容為豪華版的香港華燈初上。
《一舞傾城》被形容為豪華版的香港華燈初上。（圖片來源：《一舞傾城》劇照）

18.《輕·功》黎耀祥演龍虎武師

集溫情搞笑於一身，《輕‧功》講述一班前電影人的喜怒哀樂，一個被認為識輕功的龍虎武師，與離巢「平躺族」子女再度同一屋簷下，新舊思想引發出核彈級矛盾。

主演：黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱敏瀚、朱晨麗

監製：黃偉聲

影視博覽2022 繼《拳王》後黎耀祥在《輕‧功》中飾演被認為識輕功的龍虎武師，相信又會有不少動作戲。
繼《拳王》後黎耀祥在《輕‧功》中飾演被認為識輕功的龍虎武師，相信又會有不少動作戲。（圖片來源：《輕‧功》劇照）

19.《旁觀者》周柏豪做連環殺手

《旁觀者》是由周柏豪、王敏奕和吳若希主演，講述外界環境、旁人情緒對「高敏感族」女警姚自如（王敏奕飾）都是巨大刺激，唯敏銳觸覺有助破案。在罪惡前，多數人只作「旁觀者」。偏偏世上「加害者」比罪犯更多，因冷暴力、情感虐待…不是犯罪。直到遇上餐廳老闆——同有一顆同理心的王覓希（周柏豪飾），二人相戀。但女警自如追查，想不到殺手是覓希…

主演：周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔

監製：葉鎮輝

影視博覽2022 《旁觀者》由周柏豪、王敏奕主演。
《旁觀者》由周柏豪、王敏奕主演。（圖片來源：《旁觀者》劇照）
影視博覽2022 《旁觀者》
《旁觀者》（圖片來源：tvb.com）
影視博覽2022 《旁觀者》是《金宵大廈》監製葉鎮輝作品，由周柏豪、王敏奕和吳若希主演。
吳若希主演亦有份演出《旁觀者》。（圖片來源：[email protected]

20.《破毒強人》沿用《白色強人II》班底

警匪緝毒劇《破毒強人》沿用《白色強人II》的班底，陳豪飾演大毒梟，蕭正楠飾演潛伏到他身邊的臥底，成功將陳豪拘捕入獄後，卻失去了情感、恐懼、同情。12年後陳豪因患上了肺癌晚期，獲准假釋，搵來老情人胡定欣及啞巴何廣沛幫手，希望在有限的生命中構築起毒品新世界。

主演：陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛

監製：羅永賢

影視博覽2022 《破毒強人》由陳豪飾演一名大毒梟。
《破毒強人》由陳豪飾演一名大毒梟。（圖片來源：《破毒強人》劇照

此外，除以上新劇，無綫重點推介的劇集中，有不少是續集作，但有些還在籌備當中，未正式開拍：

影視博覽2022｜無綫重點推介8部續集劇 《星空下的仁醫2》鍾嘉欣無份照開拍

撰文：東方新地圖片來源：無綫劇照

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