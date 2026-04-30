愛·回家｜64歲歐瑞偉親身吊威也！前空翻跳城牆嚇窒網民：寶刀未老

TVB王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》昨晚（29日）播出第2,796集，劇情再度引爆熱議！劇中飾演KC的64歲歐瑞偉，為一幕戲竟親身上陣吊威也扮楚留香，更在城牆上施展前空翻，身手矯健得令人咋舌，畫面震撼全網，究竟這位「最強綠葉」的功架有多深厚？