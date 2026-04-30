愛·回家｜64歲歐瑞偉親身吊威也！前空翻跳城牆嚇窒網民：寶刀未老
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TVB王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》昨晚（29日）播出第2,796集，劇情再度引爆熱議！劇中飾演KC的64歲歐瑞偉，為一幕戲竟親身上陣吊威也扮楚留香，更在城牆上施展前空翻，身手矯健得令人咋舌，畫面震撼全網，究竟這位「最強綠葉」的功架有多深厚？
KC扮楚留香飛身跳城牆 身手超敏捷
昨晚劇情講述KC（歐瑞偉飾）為博紅顏一笑，竟化身楚留香上演英雄救美。在拍攝前的試戲階段，身穿西裝的KC已毫不錫身，按照導演吩咐在城牆上反覆試跳。只見他縱身一躍，更在半空中做出利落的「前空翻」，動作流暢一氣呵成，落地後更是臉不紅氣不喘，完全不像已屆花甲之年，敬業精神與驚人體能令人佩服。
歐瑞偉龍虎武師功架盡現 吊威也舞劍無難度
除了驚險的跳城牆場面，KC在劇中還要應付吊威也、舞雙劍及「天外飛仙」式的高難度武打場面，一招一式盡顯其龍虎武師的深厚功架。歐瑞偉將楚留香的瀟灑帥氣演繹得淋漓盡致，加上親身上陣的逼真打鬥，讓整個場口充滿電影感，完美展示了這位資深演員的真正實力與身價，讓觀眾大飽眼福。
網民洗版式激讚歐瑞偉：KC堅型
歐瑞偉的搏命演出播出後，隨即在網上引發洗版式討論，網民對他64歲仍保持如此驚人身手感到不可思議，紛紛留言激讚。不少觀眾大讚：「好勁親身上陣」、「KC 堅型」、「KC 真心超正，身手敏捷勁有型」、「完全睇唔出已經60幾歲，寶刀未老！」、「呢啲先係專業演員！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期