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愛回家｜KC歐瑞偉曬肌誘Minnie！邵初露香肩 屢被網民寸顯老

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現年30歲的2021年港姐季軍邵初（Kristy）自今年7月加入《愛回家》飾演律師Minnie後，曾被網民狠批外表比32歲的葉蒨文更顯老，但都無阻她在劇中戲份愈來愈多，今晚（10月8日）劇情更由她和KC（歐瑞偉）擔正做主角！

《愛回家》邵初 KC 有性感出浴戲？！

第2394集《愛回家》題目是「非常odd couple」，講到Terry（李偉健）為令Minnie對KC的態度軟化，不但向Minnie發送KC的半裸騷肌照，更趁KC在酒店房沖涼時，呃Minnie入房！預告見到KC不停大曬結實的胸肌和腹肌，而準備入浴室的Minnie，亦有拉低衫輕露香肩的鏡頭。

愛回家 Terry向Minnie發送KC的半裸騷肌照。（圖片來源：TVB）
Terry向Minnie發送KC的半裸騷肌照。（圖片來源：TVB）
愛回家 KC性感出浴，Minnie就拉低衫輕露香肩。（圖片來源：TVB）
KC性感出浴，Minnie就拉低衫輕露香肩。（圖片來源：TVB）
愛回家 網民大讚係「愛回家之野男LIVE! 」（圖片來源：李偉健FB）
網民大讚係「愛回家之野男LIVE! 」（圖片來源：李偉健FB）

愛回家｜邵初孖葉蒨文同框被寸顯老 真實年紀公開

2021年港姐季軍30歲邵初（Kristy）最近加入《愛回家》飾演惡女Minnie，角色身份一直好神秘，有傳將與KC發展成為CP，又有指她是劇中阿Mike嘅家姐/前度女友，編劇還未披露其真正身份，但在最新一集邵初就跟劇中32歲葉蒨文正面衝突，兩女同框惹起不少觀眾熱議！

愛回家 邵初與葉蒨文同框，網民指短髮Look 的邵初樣子顯老，配合埋髮型仲有少少似甘草雪妮！（圖片來源：TVB）
邵初與葉蒨文同框，網民指短髮Look 的邵初樣子顯老，配合埋髮型仲有少少似甘草雪妮！（圖片來源：TVB）

21年港姐亞軍邵初 VS 16年落選港姐葉蒨文

邵初是中越混血兒，2021年當選季軍後加入TVB，主持過不少節目，曾因陪曾志偉到珠海出差，而引來網民熱議，指她取代「波波」黃婧靈成為曾志偉的新寵，不過比起邊個更受寵，原來邵初更介意網民留言時批評她的樣子太顯老。

愛回家 劇情設定「惡女Minnie」誤以為Candy 係Mike的女朋友，立即大表緊張，Candy一臉委屈的演出，令人誤以為係「奶奶 VS 新抱」的關係！（圖片來源：TVB）
劇情設定「惡女Minnie」誤以為Candy 係Mike的女朋友，立即大表緊張，Candy一臉委屈的演出，令人誤以為係「奶奶 VS 新抱」的關係！（圖片來源：TVB）
愛回家 27歲參加香港小姐，泳裝問答表現平穩，比起30強止步的Candy，其實邵初的選美成績好得多。（圖片來源：TVB）
27歲參加香港小姐，泳裝問答表現平穩，比起30強止步的Candy，其實邵初的選美成績好得多。（圖片來源：TVB）
愛回家 邵初是2021年度港姐季軍兼友誼小姐，卻比冠軍宋宛穎（右二）、亞軍梁凱晴（左二）及最上鏡小姐楊培琳（左一）有更多發展機會。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
邵初是2021年度港姐季軍兼友誼小姐，卻比冠軍宋宛穎（右二）、亞軍梁凱晴（左二）及最上鏡小姐楊培琳（左一）有更多發展機會。（圖片來源：[email protected]

邵初曬素顏照反擊：心態決定狀態

邵初曾在社交網分享自己的素顏照作出反擊，並表示：「他們說我老，但我不這麼覺得，心態決定狀態，心胸決定格局，眼界決定境界。」引來不少網民支持，大讚她的素顏Look比平日更美更年輕，也更有氣質和「愈來愈有味道了。」

愛回家 被網民狂批個樣太老，邵初忍唔住曬出素顏照反擊。（圖片來源：小紅書@邵初）
被網民狂批個樣太老，邵初忍唔住曬出素顏照反擊。（圖片來源：小紅書@邵初）

網民狂寸：優雅地接受歲月流逝

不過有網民就持反對意見，取笑邵初：「還不過30就優雅的老去」、「優雅地接受歲月流逝也是一件很美好的事」等等，也有網民力撐邵初：「初印象成熟，但是了解就覺得可愛和潮」、「一點都不老，要求所有人符合他們白幼瘦的審美真的沒有必要。」

愛回家 邵初今年30歲。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
邵初今年30歲。（圖片來源：[email protected]
愛回家 在《愛回家》戲份愈來愈多。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
在《愛回家》戲份愈來愈多。（圖片來源：[email protected]
愛回家 在社交網不時派福利。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
在社交網不時派福利。（圖片來源：[email protected]
愛回家 備受無綫力捧。（圖片來源：IG@kristyshaw.c）
備受無綫力捧。（圖片來源：[email protected]
愛回家 （圖片來源：IG@kristyshaw.c）
（圖片來源：[email protected]
愛回家 （圖片來源：IG@kristyshaw.c）
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB、李偉健FB

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