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愛回家｜32歲鄧伊婷因為留戀內地 角色恐被「爆粗港姐」取代 ？

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無綫處境劇《愛回家之開心速遞》角色常有更替，但確實有不少TVB藝人因為參演《愛回家》而知名度急增變得入屋受觀眾愛戴！當中由32歲鄧伊婷的接龍集團人事部Latte有「拜金港女」之稱，但近日卻消失於劇情，仲隨時有機會一去不返！

愛回家 鄧伊婷在劇中飾演拜金刁蠻的Latte
鄧伊婷在劇中飾演拜金刁蠻的Latte（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 鄧伊婷在個人IG宣傳節目，方紹聰亦有留言多謝「汁汁魚」。
鄧伊婷有「汁汁姐」之稱。（圖片來源：[email protected]

「粗爆港姐」梁允瑜空降接龍集團人事部

《愛回家》第1694集，由「粗爆港姐」梁允瑜飾演的Mocha以一身成熟的OL造型粉墨登場，其角色是一名人事部經理，而且性格非常強勢，鐵面無私，搞到接龍集團入面人心惶惶！連根叔（劉丹 飾）都買佢怕！

其實Mocha並非第一次在《愛回家》亮相，早於8月初播出的1675集，Mocha已經用唇印的紙巾去勾引龔燁（張景淳飾）！今次正式加入空降接龍集團人事部，有網民仲預計她有可能引發「龔水」婚變！

愛回家 「粗爆港姐」飾演Mean爆人事部經理！
「粗爆港姐」飾演Mean爆人事部經理！（圖片來源：《愛回家》截圖）

即睇片重溫：

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愛回家 上屆港姐20強佳麗梁允瑜與網民玩對答，直認有整容。
上屆港姐20強佳麗梁允瑜與網民玩對答，直認有整容。（圖片來源：YouTube影片截圖@梁允瑜Chloe Leung）
愛回家 24歲的梁允瑜講到參選港姐的過程讓她學會很多東西，令她一生難忘。
24歲的梁允瑜講到參選港姐的過程讓她學會很多東西，令她一生難忘。（圖片來源：[email protected]

汁汁姐鄧伊婷一去不返？

其實有觀眾發現，鄧伊婷飾演的Latte已經有一排唔見人，但其實鄧伊婷係獲高層樂易玲帶隊到內地拍劇《華燈初上》香港版，但因為臨開工前不幸確診，最終角色被取代，而她又未有即時返香港，反而在康復之後留在內地遊山換水，仲不時在社交平台分享靚相添！有觀眾就擔心，佢再唔返嚟，隨時連經理位都冇埋，因為新角色「Mocha」同「Latte」都係咖啡名，似乎擺明車馬有頂替之嫌喎！

愛回家 陳山聰 鄧伊婷高挑身材令她能夠勝任陳山聰替身一角！
鄧伊婷高挑身材，在早前的《金宵大廈2》曾經飾演陳山聰的女扮男裝替身！（圖片來源：[email protected]
愛回家 陳山聰 剛出道的時候已經身材好好
剛出道的時候已經身材好好（圖片來源：[email protected]
愛回家 陳山聰
（圖片來源：[email protected]

鄧伊婷大起底 改名後轉運

鄧伊婷原名鄧議婷，今年已經入行第7年。鄧伊婷曾經靠《 3日2夜》爆紅過，但之後都只分派到一些無名小角色。她在2020年決定改名後，在劇集《黃金有罪》飾演妓女Lulu一角，以爆炸頭加超短裙造型大晒其43吋長腿，引起網民關注。她更在前年熱播的劇集《迷網》中，有份飾演高Ling（高海寧）好朋友兼同事Brenda，再次以超性感谷胸造型，成功搶盡全場焦點！

愛回家 陳山聰 鄧伊婷在熱播的劇集《迷網》中，有份飾演高Ling高海寧）好朋友兼同事Brenda，再次以超性感谷胸造型，成功搶盡全場焦點！
鄧伊婷在熱播的劇集《迷網》中，有份飾演高Ling（高海寧）好朋友兼同事Brenda，再次以超性感谷胸造型，成功搶盡全場焦點！（圖片來源：TVB 《迷網》截圖）

疑曾獲金主力捧 50萬神秘廣告牌掛鬧市

鄧伊婷雖然在改名後開始轉運，但知名度依然不算高，大部分觀眾和市民都唔知佢係「乜水」。雖然知名度不高，但鄧伊婷曾經於銅鑼灣鬧市及紅隧九龍入口出現兩塊大型廣告牌上出現過。去年銅鑼灣鬧市及紅隧九龍入口出現兩塊大型廣告牌，只以大字寫上「IRINA TANG」同中文名「鄧伊婷」，紅隧入口的廣告牌更有一個二維碼，一嘟竟是鄧伊婷的個人fb網頁，擺明純粹個人宣傳。紅隧個廣告位閒閒地每月要50萬，網民指金主為冧女真係大手筆！

愛回家 陳山聰 鄧伊婷聲稱呢個廣告是「美容廣告」
鄧伊婷聲稱呢個廣告是「美容廣告」（圖片來源：[email protected]
愛回家 陳山聰 但冇人知道此「美容廣告」賣什麼產品！
但冇人知道此「美容廣告」賣什麼產品！（圖片來源：[email protected]
愛回家 陳山聰
（圖片來源：連登討論區 留言截圖）
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（圖片來源：[email protected]鄧伊婷）
愛回家 陳山聰
（圖片來源：連登討論區 留言截圖）

鄧伊婷每年生日大派福利 性感cosplay禰豆子、公主

鄧伊婷在每年生日都大派福利，在31歲生日的時候就性感cosplay大hit動漫《鬼滅之刃》的禰豆子。鄧伊婷由頭到腳都一絲不苟，戴上粉紅色隱形眼鏡化埋個粉紅眼妝，口咬道具竹，仲有埋招牌動作。網民亦紛紛留言叫她扮衣著性感、中空裝的戀柱，唔好埋沒好身材。今年生日就cosplay迪士尼公主Jasmine，露出小蠻腰，令網民都大讚好性感！

愛回家 陳山聰 每年生日大派福利
每年生日大派福利（圖片來源：[email protected]
愛回家 陳山聰 去年扮禰豆子
去年扮禰豆子（圖片來源：[email protected]
愛回家 陳山聰
（圖片來源：[email protected]
愛回家 陳山聰 今年就cosplay迪士尼公主
今年就cosplay迪士尼公主（圖片來源：[email protected]
愛回家 陳山聰
（圖片來源：[email protected]）（圖片來源：[email protected]
愛回家 陳山聰
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《愛回家》截圖資料或影片來源：TVB (official)

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