愛回家｜32歲鄧伊婷因為留戀內地 角色恐被「爆粗港姐」取代 ？

無綫處境劇《愛回家之開心速遞》角色常有更替，但確實有不少TVB藝人因為參演《愛回家》而知名度急增變得入屋受觀眾愛戴！當中由32歲鄧伊婷的接龍集團人事部Latte有「拜金港女」之稱，但近日卻消失於劇情，仲隨時有機會一去不返！