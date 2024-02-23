愛回家︱4位小花為爭KC大混戰 每個身材顏值都爆燈！

TVB劇集《愛·回家之開心速遞》近期劇情經常提到KC在與Rachel分手後的感情世界，而最新一集就以「KC的桃花期」為主題，講到劇中4位美女包括Cammy、Bowie、花菇同Daisy將會紛紛獻殷勤。雖然4位小花在劇中經常以密實打扮示人，但原來戲外4位都經常在IG大曬好身材，為網民大派福利！