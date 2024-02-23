愛回家︱4位小花為爭KC大混戰 每個身材顏值都爆燈！
《愛回家》4位小花為爭KC大混戰
最新一集《愛回家》將以「KC的桃花期」為題，劇中講述Rachel傳出閃婚消息，KC擔心自己會遭接龍的女職員嘲笑，怎料Cammy、Bowie等人竟紛紛主動向KC示愛，令他受寵若驚。家聰深受異性歡迎，同時跟多位女生交往，力蓮覺得事有蹊蹺。另邊廂，KC的女友仿如走馬燈，不停「換畫」，KC原來有苦自知，他向樹仁、Andy訴苦，樹仁提議KC改變策略……其後，KC得悉Cammy等要當其女友，原來是另有目的，痛定思痛後打算還以顏色……
對此爆笑劇情，網友紛紛留言「接龍韋小寶回來了」「行政部和百貨部乜女都比你溝晒」「群姐去咗邊度？」
4位小花大起底 每個身材顏值都爆燈
1）「Daisy」吳綺珊長腿超吸引
首先就有在劇中飾演「Daisy」的吳綺珊，吳綺珊現年37歲，入行前曾經在幼兒園擔任教師的她，在同事的鼓勵底下報讀了藝人訓練班，並在2009年加入TVB。吳綺珊入行以來一直飾演閒角，原來她早從2012年《愛·回家》 第一輯已經有份出演，在《愛·回家之開心速遞》中亦演過接待員、店員等角色，直至7年前才正式獲得「Daisy」一角。雖然吳綺珊已經37歲，但身材依然保養得很好，並經常與社交平台大曬長腿，夠曬吸引！
2）「Cammy」鍾晴身材顏值爆燈
現年31歲的鍾晴在《愛回家》中飾演「Cammy」一角。外表亮眼的她在加入TVB前曾經參選過ViuTV的選美節目《美選D.n.A》，但就未能成功入圍，直至2017年才開始轉投無綫電視。擁有姣好身材的她，經常在IG曬美照，吸引超過10萬名Followers，為4位小花之冠。
3）「花菇」湯之欣擁驕人上圍常派福利
在劇中飾演「花菇」的湯之欣，雖然在劇內並不亮眼，但在IG就好似另一個人咁，經常大曬驕人上圍，打扮亦非常新潮。湯之欣在2021年加入TVB第31期藝員訓練班，在入行前與北京學校升學的她操得一口流利普通話，時不時於個人YouTube頻道、BiliBili頻道分享在香港當演員的日常生活。
4）「Bowie」楊家寶獲稱劇中「隱藏美少女」
至於在劇中飾演「Bowie」的楊家寶與「Daisy」吳綺珊一樣，曾經在《愛·回家之開心速遞》擔任過不少角色，包括IT部職員Sandy、女明星卡剌瑪baby、露露等等。楊家寶獲在2012年加入TVB後出演過多個劇集，但大多只是跑龍套角色，不過就曾經與林文龍與《不懂撒嬌的女人》中拍床戲，非常大膽。外貌姣好的楊家寶雖然在《愛回家》中沒有太大發圍，但依然獲網民封為劇中「隱藏美少女」之一。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！