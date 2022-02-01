戀講嘢｜46歲杜如風自爆曾與偶像藝人拍拖 匿車尾箱避狗仔隊

46歲的杜如風擔任ViuTV節目《晚吹–戀講嘢》大年初一晚上（1日）嘉賓，與4位主持分享她的愛情秘史。杜如風大爆自己曾與偶像派男藝人交往，由於男方不能公開戀愛，如何用盡方法去避狗仔隊，夠晒爆炸性又娛樂性十足﹗