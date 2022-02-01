戀講嘢｜46歲杜如風自爆曾與偶像藝人拍拖 匿車尾箱避狗仔隊
文：東方新地｜圖：《戀講嘢《截圖、IG＠toyufung
杜如風任《戀講嘢》大年初一嘉賓，杜如風除了買衫叻，情史都好多姿多采，她自爆曾與一偶像男藝人拍拖，不能公開戀情，出入都要偷偷摸摸，有一次她和男友去謝霆鋒家拜年，為了躲避狗仔隊，杜如風不惜匿車尾箱內，由男友開車載她到謝霆鋒家。
《戀講嘢》3位女主持覺得杜如風很偉大，為了偶像男友形象，去拜年甘願躲入車尾箱，杜如風則笑言到謝霆鋒家能收到很多封利是，不介意躲在車尾箱內。
杜如風19歲被求婚 自揭威水情史
先後畢業於加拿大麥馬士達大學及東京御茶水女子大學的杜如風，透露年輕時曾有三位追求者開名車到她上班的地方接她下班，亦有前度為她包下中菜館共享晚飯。她更承認曾多次被求婚，最早一次是19歲時認識的初戀情人，情史有夠威水。
受「世界級港女」綽號拖累 杜如風8年無拖拍
不過當主持問到杜如風現在感情狀況時，杜如風表示自從被封為「世界級港女」後便再無追求者，有8年沒有交到男朋友。她在節目中為自己平反，坦言自己從來不用男友的錢，住屋或旅行都是AA制，甚至會買禮物送給男友。
話說當年杜Sir從前經常行船去日本，因此學識日語，回港後做過翻譯日本娛樂資訊的工作。杜如風在旁耳濡目下亦學識日語。
佢後來在加拿大讀大學，參加過當地的日語演講比賽，仲拿咗全國冠軍！此外又考取日本文部省獎學金，獲註加拿大駐日本大使的夫人賞識，推薦佢畢業後去東京御茶之水女子大學修讀日本文學。要知道呢一間係非常難入的名校，唔少日本的傑出女性都係畢業於此。
杜如風讀完書回港，杜Sir並無利用自己的人脈將女兒捧成大明星，反而介紹佢去英皇電影做日本電影字幕繙譯及編劇學徒，由低做起，之後一步步踏上成名路。所以話杜如風並不完全係「成功靠父幹」，本身都真係叻女嚟！
杜如風 世界級金句錄
「世界級港女」杜如風呢個稱號點嚟？之前《流行首爾》一出成為全城熱話，勁多人話佢一味晒自己幾有米有幾多名牌，反而實用嘅旅遊資訊就無乜。加上佢勁浮誇嘅說話方式同動作，真係勁多人想打爆部電視！
不過你有你鬧，佢有佢繼續我行我素，而且老老實實，旅遊節目一向深受歡迎，好多人邊鬧邊睇。所以大台食過翻尋味，之後再搵杜如風拍十集《東京攻略》，介紹東京吃喝玩樂好去處，鑑於上次《流行首爾》中表現俾人插到飛起，今次似乎刻意收起港女本色，講嘢明顯正經咗，順耳咗！《新地網》為大家精選杜如風過往喺節目上講過嘅金句，其中有晒命又有自嘲亦有文釆，等大家好好回味一番。
唔好以為佢港女格無半點墨水，吟詩一樣掂！
常見問題
杜如風因何被冠以「世界級港女」之名？
杜如風8年前因一個節目而被冠以「世界級港女」之名，從此令男伴卻步，為此她要作出大平反⋯⋯按此看詳情。
杜如風唔使養家？
杜如風曾接受訪照表示從來唔使養家，並揚言：「阿媽話養我過世」