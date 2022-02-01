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戀講嘢｜46歲杜如風自爆曾與偶像藝人拍拖 匿車尾箱避狗仔隊

最新娛聞
撰文：東方新地

46歲的杜如風擔任ViuTV節目《晚吹–戀講嘢》大年初一晚上（1日）嘉賓，與4位主持分享她的愛情秘史。杜如風大爆自己曾與偶像派男藝人交往，由於男方不能公開戀愛，如何用盡方法去避狗仔隊，夠晒爆炸性又娛樂性十足﹗

文：東方新地｜圖：《戀講嘢《截圖、IG＠toyufung

杜如風任《戀講嘢》大年初一嘉賓，杜如風除了買衫叻，情史都好多姿多采，她自爆曾與一偶像男藝人拍拖，不能公開戀情，出入都要偷偷摸摸，有一次她和男友去謝霆鋒家拜年，為了躲避狗仔隊，杜如風不惜匿車尾箱內，由男友開車載她到謝霆鋒家。

杜如風 戀講嘢 拍拖
為應節，大年初一播出的《戀講嘢》三位女主持換上旗袍亮相﹗（圖片來源：《戀講嘢《截圖）
杜如風 戀講嘢 拍拖
今集唔係搵素人，而是杜如風任嘉賓﹗（圖片來源：《戀講嘢《截圖）

《戀講嘢》3位女主持覺得杜如風很偉大，為了偶像男友形象，去拜年甘願躲入車尾箱，杜如風則笑言到謝霆鋒家能收到很多封利是，不介意躲在車尾箱內

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杜如風爆情史，三位主持都聽得好興奮﹗（圖片來源：《戀講嘢《截圖）

杜如風19歲被求婚 自揭威水情史

先後畢業於加拿大麥馬士達大學及東京御茶水女子大學的杜如風，透露年輕時曾有三位追求者開名車到她上班的地方接她下班，亦有前度為她包下中菜館共享晚飯。她更承認曾多次被求婚，最早一次是19歲時認識的初戀情人，情史有夠威水。

杜如風 戀講嘢 拍拖
杜如風爆後生時追求者眾，當中不乏有錢仔，明星都有﹗（圖片來源：《戀講嘢《截圖）

受「世界級港女」綽號拖累 杜如風8年無拖拍

不過當主持問到杜如風現在感情狀況時，杜如風表示自從被封為「世界級港女」後便再無追求者，有8年沒有交到男朋友。她在節目中為自己平反，坦言自己從來不用男友的錢，住屋或旅行都是AA制，甚至會買禮物送給男友。

杜如風 戀講嘢 拍拖
主持193聽杜如風講情史聽到好入神﹗（圖片來源：《戀講嘢《截圖）
杜如風 戀講嘢 拍拖
杜如風放低本《搞定男人》的書。（圖片來源：《戀講嘢《截圖）
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余文樂與杜如風曾同遊日本，曾傳出緋聞﹗（圖片來源：IG＠toyufung）
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杜如風和黃又南傳緋聞多年，之前杜如風接受訪問時終於承認戀情，更指黃又南好叻媾女﹗（圖片來源：IG＠toyufung）
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杜如風圈中人緣甚佳，與陳奕迅、徐濠縈、謝霆鋒、梁漢文、LMF等相當老友﹗（圖片來源：IG＠toyufung）
杜如風 戀講嘢 拍拖
近來杜如風不時貼舊相，緬懷過去青春真可愛青春﹗（圖片來源：IG＠toyufung）
杜如風2007年為無綫生活台拍攝《流行東京》而人氣急升。（圖片來源：《風行東京》）
杜如風2007年為無綫生活台拍攝《流行東京》而人氣急升。（圖片來源：《風行東京》）

杜如風回應身型變化

對於身形嘅繳變化，杜如風曾經話過自己「唔介意被批評」，仲話自己媲美楊貴妃，一笑置之。

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亦有傳杜如風早前暴肥，係因為食咗甲狀腺嘅藥物，其副作用令她身形暴漲。

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其實睇返杜如風以前啲舊相，樣子都真係唔差㗎，幾可愛，學生年代嘅佢都好清純！

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而在2018年旅遊節目《昇龍道攻略》中，杜如風為了證明自己瘦咗好多，仲特意喺介紹「水饅頭」時，擺晒pose露出肩膊同鎖骨。

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瘦咗好多！！

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睇返2016年拍攝《東京攻略の新年番外篇》時嘅杜如風，佢又真係認真瘦返好多，當時面漲卜卜，塊面圓到呢，當時加大碼嘅身型而家都瘦返唔少喇！

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在2016年《東京攻略の新年番外篇》穿著和服，仲俾人笑似架坦克車…

《東京攻略の新年番外篇》
《東京攻略の新年番外篇》

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2016年，杜如風當時為電飯煲賣廣告，當時比較圓潤的身材，又被網民笑咗一段時間！

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非一般港女！杜如風學生年代威水史

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話說當年杜Sir從前經常行船去日本，因此學識日語，回港後做過翻譯日本娛樂資訊的工作。杜如風在旁耳濡目下亦學識日語。戀講嘢｜46歲杜如風自爆曾與偶像藝人拍拖 匿車尾箱避狗仔隊

佢後來在加拿大讀大學，參加過當地的日語演講比賽，仲拿咗全國冠軍！此外又考取日本文部省獎學金，獲註加拿大駐日本大使的夫人賞識，推薦佢畢業後去東京御茶之水女子大學修讀日本文學。要知道呢一間係非常難入的名校，唔少日本的傑出女性都係畢業於此。

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杜如風讀完書回港，杜Sir並無利用自己的人脈將女兒捧成大明星，反而介紹佢去英皇電影做日本電影字幕繙譯及編劇學徒，由低做起，之後一步步踏上成名路。所以話杜如風並不完全係「成功靠父幹」，本身都真係叻女嚟！

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杜如風 世界級金句錄

「世界級港女」杜如風呢個稱號點嚟？之前《流行首爾》一出成為全城熱話，勁多人話佢一味晒自己幾有米有幾多名牌，反而實用嘅旅遊資訊就無乜。加上佢勁浮誇嘅說話方式同動作，真係勁多人想打爆部電視！

不過你有你鬧，佢有佢繼續我行我素，而且老老實實，旅遊節目一向深受歡迎，好多人邊鬧邊睇。所以大台食過翻尋味，之後再搵杜如風拍十集《東京攻略》，介紹東京吃喝玩樂好去處，鑑於上次《流行首爾》中表現俾人插到飛起，今次似乎刻意收起港女本色，講嘢明顯正經咗，順耳咗！《新地網》為大家精選杜如風過往喺節目上講過嘅金句，其中有晒命又有自嘲亦有文釆，等大家好好回味一番。

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百足咁多爪都着唔晒啦港女！

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會唔會係佢唔夠高睇呀？

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睇得出…睇得出…

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如果人嘅排泄物唔臭的話……

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世事都俾佢看透了……咁要快啲追住阿婆睇吓咩事啦！

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飲醉酒啲人永遠話自己無醉！

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押晒韻，好文釆！

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唔好以為佢港女格無半點墨水，吟詩一樣掂！

常見問題

杜如風因何被冠以「世界級港女」之名？

杜如風8年前因一個節目而被冠以「世界級港女」之名，從此令男伴卻步，為此她要作出大平反⋯⋯按此看詳情

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杜如風曾接受訪照表示從來唔使養家，並揚言：「阿媽話養我過世

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