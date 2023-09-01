戀講嘢︱《造星4》參賽者爆曾搵女同志玩三人運動 大膽言論超重口味！

由193（郭嘉駿）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》最新一集請來嘉賓「米線」大談曾經與現任男友搵女同志玩三人運動的經驗。「米線」在節目中不但自爆有自虐癖，更親自帶「道具」上節目，非常重口味。