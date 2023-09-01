戀講嘢︱《造星4》參賽者爆曾搵女同志玩三人運動 大膽言論超重口味！
嘉賓「米線」大爆曾與男友搵女同志玩三人運動
嘉賓「米線」在節目中分享指在與現任男友閒聊時，發現兩人都能夠接受「三人運動」，兩人曾經打算在朋友中找尋對象，但因為「米線」怕會影響友誼，所以最後在網上群組中適合對象。「米線」分享指：「一開始我我哋係篩選咗一個les（女同性戀者）嘅女仔。之後就喺啲交友APP到搵，都係女仔，但佢聲稱係一個「Bi（雙性戀者）。佢好斯文，斯文到人哋會覺得佢好乖，又有啲怕羞，但佢喺床上就冇我想象中咁怕羞」，言論大膽程度令觀眾咋舌。
自創奇怪暗號 嚇窒在場嘉賓
「米線」分享指事前設定了一個類似「士多啤梨蘋果橙」的暗號，讓自己或對象在過程中感到不適能夠使用。不過193和嘉賓們都覺得該暗號太奇怪，反問「米線」會否「影響到當下氣氛」，「米線」就解釋指：「因為你情急之下，如果聽到一個喺床上絕對唔會講嘅字眼，就代表你真係有問題。如果你三人行時遇到任何唔愉快嘅事，而唔想繼續，就會用到。」「米線」指曾經差點在首次三人運動時使用暗號，但最後為了不想破壞氣氛，所以等到對方離開酒店後，才與男友坦白訴苦。
自爆有自虐癖：「呷醋令我有快感」
193在節目中亦有問到「米線」會否因為三人運動而呷醋，「米線」就自爆每次都會呷醋：「我覺得我係奇怪啲，可能有啲『M底』。我嗰一刻覺得好傷心、呷醋，但呷醋會令我好有快感。」不過「米線」亦有表示三人行對象不會找「女神級」的女生，避免男友會愛上三人行對象。
親自帶「道具」上節目 193不停拍打自己示範
在節目尾聲時，「米線」準備了一項「道具」上節目，該「道具」外形似一個鞋抽和板球棒，「米線」解釋是用來「打人」。當道具傳到193和一班嘉賓手上時，大家都即刻不斷拍打對方和自己，193更擺出嫌棄的表情指：「呢嗰嘢打過啲咩㗎！大佬！有冇消毒過㗎！不過唔係幾痛，啲聲真係幾勁！」
「米線」鍾心悅曾經參加《全民造星4》
節目播出後，有網民即刻起底，發現「米線」原來就是曾經參加過《全民造星4》的「米線」鍾心悅。當時「米線」以可愛路線示人，乖巧文靜的形象吸引不少粉絲支持。不過參賽期間曾經以「跳舞+戲劇」進行表演，當時被喻為一副虛假的笑容加上反差極大的折骨舞步，整個表演古靈精怪，被網民稱為「《造星》史上最尷尬的表演之一」。
港大出身 IG經常放閃兼大派福利
「米線」鍾心悅為香港大學畢業生，也曾經是學校Danso成員，經常在IG分享到練舞和各大大學表演的短片。「米線」除了鐘意同男友到處打卡放閃之餘，亦毫不吝惜自己好身材，經常在IG曬性感照大派福利。
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