戴祖儀黑開有條路 揸車被石頭擊中險釀交通意外
揸車被石頭擊中
戴祖儀（Joey）昨日（23/2）在IG透露駕車行駛途中，突然被石頭擊中車頭擋風玻璃，導致玻璃破裂，幸好沒釀成交通意外，Joey留言道：「當前面架車碌過舊石仔，舊石仔高速喺我架車飛來嘅時候，我都估到不妙啦！點知你同我真係裂咗。」其實Joey早前已大呻頭頭碰着黑，拗柴、踩釘、撞瘀、傳緋聞樣樣齊，認真陰公。
踩梯級嚴重拗柴
戴祖儀早前在無綫節目《不可能任務》中挑戰「動作特技考驗」，終於在一個跳樓梯的動作中落點失誤踩梯級嚴重拗柴，睇到佢都覺得痛！不過即使戴祖儀失誤受傷，但動作指導林迪安卻即時向現場所有「學員」訓話，再次強調安全的重要性：「你睇返啲片我係叫過你哋幾多萬次，點都唔好踩梯級邊，一定要在梯級上著地，點解講咗你哋都唔聽，你哋唔明嘅咩？呢啲咁簡單嘅道理。作為武術指導，都會覺得自己好慚愧呀，或者係一種羞辱，明知呢啲咁嘅嘢，都會畀人哋整親嘅咁！我講咗好多好多次，一定要望住呢度（指梯級），一定要落呢度，但你（戴祖儀）落唔到嗰度。」事後戴祖儀雖然在節目上故作鎮定，但節目結束後，她將自己的傷勢放上IG，真係腫到豬蹄呀！連網民都戥佢心痛！再次淚灑當場，林迪安亦上前安慰。
閘住緋聞心痛又可惜
戴祖儀早前與丁子朗傳緋聞，被拍到二人匿車廂談心15分鐘，不過Joey事後在IG發文澄清：「收到太多詢問，與其一個個回應，不如公開一次回答大家。」Joey先不失幽默說：「又嚟到花生部主任儀妹澄清嘅時間，話說當日與丁子朗做完《青春不要臉》的宣傳活動後，因為疫情關係，我們都決定避免外出食飯，所以我們去公司的同事家食飯，討論將來的工作，與最近的表現評價。」Joey續稱，本來丁子朗是跟他經理人的車前往目的地，但因為經理人未到，所以就先上Joey車等候：「然後就是大家見到封面的那一張相，大約5分鐘後，他經理人到了，他就下車改乘經理人的車過去，就是這麼簡單。」Joey在貼文尾段表示：「抱着心痛和可惜嘅心情，說一聲：又要粉絲們失望了」重手閘住同丁子朗的緋聞。
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