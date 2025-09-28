Netflix《接吻生死戰》爆紅！網民激讚8大AV女優：輸咗先係獎勵嘅綜藝！

Netflix最近有套日本綜藝節目《接吻生死戰》引爆熱話！節目玩法極度破格，要求10位男女參賽者在限時內不停接吻，否則就會被淘汰，當中更有8位是現役AV女優，超大尺度的設定加上意想不到的展開，究竟這場「接吻生存遊戲」有幾激？