Netflix《接吻生死戰》爆紅！網民激讚8大AV女優：輸咗先係獎勵嘅綜藝！
Netflix《接吻生死戰》玩法超狂
《接吻生死戰》的規則簡單直接卻又充滿戲劇性，10位男女參賽者被困於一個空間內，他們必須在指定時間內找到對象接吻，才能繼續生存下去。如果時間結束時仍未成功接吻，就會立即被淘汰出局。這個以「吻」定生死的殘酷規則，旨在讓參賽者透過最親密的接觸，尋找所謂的「命運之人」，整個過程充滿了緊張的懸疑感和浪漫的化學反應，讓觀眾看得相當投入。
搞笑藝人津田篤宏亂入獵吻
正當觀眾以為這是一場純粹的戀愛生存遊戲時，節目組卻投下了一枚震撼彈，安排了知名搞笑藝人組合「Daian」的成員津田篤宏以「刺客」身份亂入。他的任務並非尋找真愛，而是要突襲親吻女性參賽者，藉此擾亂戰局並製造混亂。津田篤宏憑藉其招牌的誇張表情和搞笑風格，為節目增添了大量意想不到的笑料，成功將一場緊張的生存戰變成充滿娛樂性的爆笑綜藝。
8大AV女優陣容超豪華
節目最引人注目的焦點，莫過於其星光熠熠的女性參賽者陣容，當中竟然包括了8位人氣高企的現役AV女優，包括Miru、北野未奈、古宵こなん、白峰ミウ、佐々倉あん、葉月実音、桃花りんね以及小倉由菜。這個極其大膽的選角策略，成功吸引了大量觀眾的目光，大家都非常好奇這些在螢幕前形象專業的女優們，在真人實境秀中會展現出怎樣的真實面貌和戀愛觀，成為節目的一大看點。
網民激讚「輸咗先係獎勵嘅綜藝」
節目播出後隨即在網上引發熱烈討論，不少網民都對其破格創意給予高度評價，認為節目成功將色情與搞笑元素完美結合。有網民留言大讚：「真心好j 又好笑，省吾個表情真係好誇張但又好笑」。更有人笑稱這是一個反傳統的節目：「輸咗就係獎勵嘅綜藝😀」。此外，女優們的表現也備受讚賞，有觀眾表示：「唯一意料之外係啲女優點解好戲咗，明明平時無咁好演技」，認為她們在節目中展現了專業且有趣的一面。
《接吻生死戰》AV女優陣容：
《接吻生死戰》AV女優名稱：八木奈奈 （八木奈々）
飾演：神龍製藥企劃部新入職社員（對手戲：川島省吾）
出生年月日：2000年9 月3日
身高：156.5cm
體重：41kg
血型：A
罩杯：E
所屬：Mine’S
《接吻生死戰》AV女優名稱：橘瑪麗 （橘メアリー）
飾演：神龍製藥營業部主任（對手戲：森田哲矢）
出生年月日：1993年7月7日
身高：168cm
血型：O
罩杯：G
所屬：LIGHT
《接吻生死戰》AV女優名稱：金松季步（金松季歩）
飾演：神龍製藥的女性面試生（對手戲：渡辺隆）
出生年月日：1989年12月22日
身高：160cm
血型：A
罩杯：F
所屬：Bstar
《接吻生死戰》AV女優名稱：月乃露娜 （月乃ルナ）
飾演：神龍製藥社長秘書（對手戲：川島省吾）
出生年月日：1995年10月1日
身高：163cm
血型：A
罩杯：C
所屬：NAX
《接吻生死戰》AV女優名稱：MINAMO（みなも）
飾演：神龍製藥社長的部下（對手戲：森田哲夫）
出生年月日：2000年5月10日
身高：153cm
血型：A
罩杯：F
所屬：T-POWERS
《接吻生死戰》AV女優名稱：塔乃花鈴（とうの かりん）
飾演：邪教團團員（對手戲：野田光）
出生年月日：2004年3月15日
身高：154cm
血型：AB
罩杯：F
所屬：LIGHT
《接吻生死戰》AV女優名稱：葵伊吹（葵いぶき）
飾演：邪教團團員（對手戲：嶋佐和也）
出生年月日：2001年5月18日
身高：162cm
血型：O
罩杯：G
所屬：Attractive
《接吻生死戰》AV女優名稱：紗倉真菜（紗倉まな）
飾演：邪教團的反抗軍（對手戲：Gunpee）
出生年月日：1993年3月23日
身高：160cm
血型：B
罩杯：F
所屬：Mine’S