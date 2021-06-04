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大台凌晨時段連播三套陳年青春劇 用《撻出愛火花》18歲謝霆鋒硬撼22歲姜濤

東方新地 - 娛聞

無綫翡翠台凌晨時段由下周三（6月9日）起將一連重播《撻出愛火花》、《當四葉草碰上劍尖時》及《阿Sir早晨》三套舊青春劇，其中率先播出的《撻出愛火花》以當時18歲的謝霆鋒和22歲的張新悅擔任男女主角，似乎是用來對撼ViuTV於下周一（6月7日）首播、來勢洶洶的真人騷節目《調教你MIRROR》！

文：東方新地｜圖：TVB劇照及影片截圖、新傳媒圖片庫

《撻出愛火花》6月9日起重播

無綫在1998年拍攝、2000年首播的青春劇《撻出愛火花》，將於下周三（6月9日）起在翡翠台凌晨時段重播，當年劇集拍攝時只得18歲的謝霆鋒，一入行就係新人王，現在還跨界做埋廚神。原來在謝霆鋒的演藝生涯中，唯一一套為無綫主演過的劇集就係《撻出愛火花》，這部劇集以柔道為主題，女主角就係一早已上岸兼生了四個女的張新悅。

謝霆鋒唯一主演TVB劇、專出女神《四葉草》系列 盤點運動題材青春劇
當年是謝霆鋒指定要初入行不久的張新悅飾演《撻出愛火花》女主角，這也是她唯一一套擔正做女一的無綫劇。
睇番當年霆鋒同劉愷威個樣，真係好pure囉！
睇番當年謝霆鋒同劉愷威個樣，真係好pure囉！
仲有23年前的韋家雄同歐倩怡，全部都好青靚白淨。
仲有23年前的韋家雄同歐倩怡，全部都好青靚白淨。
青春洋溢的謝霆鋒，唔知係想勾起大家的集體回憶，定係想引起年輕人的共鳴？
無綫以當年《撻出愛火花》入面的新人王謝霆鋒，硬撼現今《調教你MIRROR》中的新一代新人王姜濤。
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仲有當時只得9歲的黃美棋，都同謝霆鋒在《撻出愛火花》中合作過！（黃美棋IG圖片）

《當四葉草碰上劍尖時》6月24日起重播

《四葉草》系列是不少8、90後港人的青春回憶，是無綫當年少有的青春劇，在播出後反應極佳！03年拍攝及首播的《當四葉草碰上劍尖時》以劍擊做主題，講述一班私立高校新生的校園戀愛故事，是《四葉草》系列的第一部劇集。劇中的男女主角黎諾懿、唐詩詠今時今日已經係無綫的當家小生同花旦，而當日有份客串的更係粒粒皆星，包括有容祖兒、陳奕迅、謝霆鋒。

《撻出愛火花》負責對撼《調教你MIRROR》，6月24日起重播的《當四葉草碰上劍尖時》，就負責對撼ViuTV由6月28日開始首播的BL劇《大叔的愛》。
《撻出愛火花》負責對撼《調教你MIRROR》，6月24日起重播的《當四葉草碰上劍尖時》，就負責對撼ViuTV由6月28日開始首播的BL劇《大叔的愛》。

《阿Sir早晨》7月5日起重播

《阿Sir早晨》這部校園青春劇在1994年拍攝及首播，距離現在足足27年前，放在如今這部劇集卡士十分勁，男角方面有天王黎明、古天樂、羅家英、雷宇揚，仲有已故黃霑同羅文等，女角方面則有李綺虹、宣萱、張慧儀，客串的亦有林家棟，而學生方面就有吳家樂同戴耀明！

《阿Sir早晨》是黎明主演的最後一部無綫劇，當年27歲的他更為劇集獻唱了主題曲〈陽光〉及插曲〈情緣〉。
《阿Sir早晨》是黎明主演的最後一部無綫劇，當年27歲的他更為劇集獻唱了主題曲〈陽光〉及插曲〈情緣〉。

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