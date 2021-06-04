大台凌晨時段連播三套陳年青春劇 用《撻出愛火花》18歲謝霆鋒硬撼22歲姜濤

無綫翡翠台凌晨時段由下周三（6月9日）起將一連重播《撻出愛火花》、《當四葉草碰上劍尖時》及《阿Sir早晨》三套舊青春劇，其中率先播出的《撻出愛火花》以當時18歲的謝霆鋒和22歲的張新悅擔任男女主角，似乎是用來對撼ViuTV於下周一（6月7日）首播、來勢洶洶的真人騷節目《調教你MIRROR》！

文：東方新地｜圖：TVB劇照及影片截圖、新傳媒圖片庫