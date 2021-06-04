大台凌晨時段連播三套陳年青春劇 用《撻出愛火花》18歲謝霆鋒硬撼22歲姜濤
無綫翡翠台凌晨時段由下周三（6月9日）起將一連重播《撻出愛火花》、《當四葉草碰上劍尖時》及《阿Sir早晨》三套舊青春劇，其中率先播出的《撻出愛火花》以當時18歲的謝霆鋒和22歲的張新悅擔任男女主角，似乎是用來對撼ViuTV於下周一（6月7日）首播、來勢洶洶的真人騷節目《調教你MIRROR》！
文：東方新地｜圖：TVB劇照及影片截圖、新傳媒圖片庫
《撻出愛火花》6月9日起重播
無綫在1998年拍攝、2000年首播的青春劇《撻出愛火花》，將於下周三（6月9日）起在翡翠台凌晨時段重播，當年劇集拍攝時只得18歲的謝霆鋒，一入行就係新人王，現在還跨界做埋廚神。原來在謝霆鋒的演藝生涯中，唯一一套為無綫主演過的劇集就係《撻出愛火花》，這部劇集以柔道為主題，女主角就係一早已上岸兼生了四個女的張新悅。
《當四葉草碰上劍尖時》6月24日起重播
《四葉草》系列是不少8、90後港人的青春回憶，是無綫當年少有的青春劇，在播出後反應極佳！03年拍攝及首播的《當四葉草碰上劍尖時》以劍擊做主題，講述一班私立高校新生的校園戀愛故事，是《四葉草》系列的第一部劇集。劇中的男女主角黎諾懿、唐詩詠今時今日已經係無綫的當家小生同花旦，而當日有份客串的更係粒粒皆星，包括有容祖兒、陳奕迅、謝霆鋒。
《阿Sir早晨》7月5日起重播
《阿Sir早晨》這部校園青春劇在1994年拍攝及首播，距離現在足足27年前，放在如今這部劇集卡士十分勁，男角方面有天王黎明、古天樂、羅家英、雷宇揚，仲有已故黃霑同羅文等，女角方面則有李綺虹、宣萱、張慧儀，客串的亦有林家棟，而學生方面就有吳家樂同戴耀明！