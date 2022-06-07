收視報告｜《十八年後》救收視有效？ 《尋人記2》先係秘密武器
TVB翡翠台收視 Top 5：《尋人記2》先係救收視之舉
TVB翡翠台收視 Top 5：
TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至五晚） 平均20.7點（星期六/日：18.5/20點）
TVB第二位：《東張西望》（周一至五晚）平均20.4點。（星期六、日：19.1點/20.8點）
TVB第三位：《尚食》（周一至五晚）平均18.7點
TVB第四位：《聲生不息》（周日）平均17.2點
TVB第五位：《十八年後的終極告白2.0》（周一至五晚）平均14.7點
（《尋人記2》（周四、五晚）平均14.6點。）
由譚俊彥、譚凱琪、陳山聰等主演的無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》接替由馬德鐘主演的無綫劇集《雙生陌生人》，原本網民對《十八年後的終極告白2.0》亦充滿期望，畢竟上輯叫好叫座，加上被視為是「救收視」的作品，理應期待值高企。可惜其首周收視僅比《雙生陌生人》高0.8點，僅錄得14.7點，明顯未夠效果顯著。而另一方面，周四、五晚播出由方東昇主持的《尋人記2》卻繼續有驚喜，成功帶動周四、五晚上10點半檔期升至14.6點，拍得住劇集的成績。
ViuTV 收視 Top 5 ：《冥冥之中》未及其它自家製劇集
ViuTV第一位：《恐佈醫學》（周日）平均3.8點。
ViuTV第二位：《冥冥之中》（周一至五晚）平均3.3點。
ViuTV第三位：《The Penthouse上流戰爭3》（周一至五晚）平均3.1點。
ViuTV第四位：《我哋喺COLLAR》（周一至五晚）平均2.8點。
ViuTV第五位：《週六好戲勢:大魔術師》（周六晚）平均2.8點。
自從《反起跑線聯盟》之後，ViuTV相隔約兩個多月才再次推出自家製劇集，然而今次《冥冥之中》卻未及今年度其它作品，首周僅錄得平均3.3點（約21萬觀眾收看），與之前推出的《IT狗》（4.1點）、《940920》（4點）和《反起跑線聯盟》（5.1點）仍有一段距離。而COLLAR團綜《我哋係COLLAR》雖然有八位成員逐一剖白，可惜反應一般，期望今周她們在節目上透過各種遊戲互動能夠有中段突破。