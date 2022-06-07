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收視報告｜《十八年後》救收視有效？ 《尋人記2》先係秘密武器

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由譚俊彥、譚凱琪、陳山聰等主演的無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》上周首播，對撼由郭羨妮主演的電ViuTV劇集《冥冥之中》，收視成績到底如何？

TVB翡翠台收視 Top 5：《尋人記2》先係救收視之舉

收視 由方東昇主持的《尋人記2》叫好叫座。
由方東昇主持的《尋人記2》叫好叫座。（圖片來源：TVB提供）

TVB翡翠台收視 Top 5：

TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至五晚） 平均20.7點（星期六/日：18.5/20點）

TVB第二位：《東張西望》（周一至五晚）平均20.4點。（星期六、日：19.1點/20.8點）

TVB第三位：《尚食》（周一至五晚）平均18.7點

TVB第四位：《聲生不息》（周日）平均17.2點

TVB第五位：《十八年後的終極告白2.0》（周一至五晚）平均14.7點

（《尋人記2》（周四、五晚）平均14.6點。）

由譚俊彥、譚凱琪、陳山聰等主演的無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》接替由馬德鐘主演的無綫劇集《雙生陌生人》，原本網民對《十八年後的終極告白2.0》亦充滿期望，畢竟上輯叫好叫座，加上被視為是「救收視」的作品，理應期待值高企。可惜其首周收視僅比《雙生陌生人》高0.8點，僅錄得14.7點，明顯未夠效果顯著。而另一方面，周四、五晚播出由方東昇主持的《尋人記2》卻繼續有驚喜，成功帶動周四、五晚上10點半檔期升至14.6點，拍得住劇集的成績。

收視 十八年後的終極告白2.0 十八年後的終極告白2 電視大戰 譚凱琪復出之作勁養眼。
劇集首周有譚凱琪博盡演出，成為劇集的亮點之一。（圖片來源：《十八年後的終極告白2.0》劇照）

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收視 《延禧攻略》班底的《尚食》似乎有不少支持者！
《延禧攻略》班底的《尚食》似乎有不少支持者，成績比TVB自家製劇集更理想，上周錄得平均18.7點，（圖片來源：《尚食》封面圖片）

ViuTV 收視 Top 5 ：《冥冥之中》未及其它自家製劇集

收視 郭羨妮 在劇中化上濃妝，顏值大減被指趕客。
郭羨妮 在劇中化上濃妝，顏值大減被指趕客。（圖片來源：ViuTV）

ViuTV第一位：《恐佈醫學》（周日）平均3.8點。

ViuTV第二位：《冥冥之中》（周一至五晚）平均3.3點。

ViuTV第三位：《The Penthouse上流戰爭3》（周一至五晚）平均3.1點。

ViuTV第四位：《我哋喺COLLAR》（周一至五晚）平均2.8點。

ViuTV第五位：《週六好戲勢:大魔術師》（周六晚）平均2.8點。

自從《反起跑線聯盟》之後，ViuTV相隔約兩個多月才再次推出自家製劇集，然而今次《冥冥之中》卻未及今年度其它作品，首周僅錄得平均3.3點（約21萬觀眾收看），與之前推出的《IT狗》（4.1點）、《940920》（4點）和《反起跑線聯盟》（5.1點）仍有一段距離。而COLLAR團綜《我哋係COLLAR》雖然有八位成員逐一剖白，可惜反應一般，期望今周她們在節目上透過各種遊戲互動能夠有中段突破。

收視 《恐怖醫學》連續兩周奪ViuTV冠軍位置。
《恐怖醫學》連續兩周奪ViuTV冠軍位置。（圖片來源：《恐怖醫學》截圖）
收視 我哋係COLLAR 「團綜」泛指以同一個偶像團體的成員們一齊演出的綜藝節目，今次便是女團COLLAR出道以來的首個「團綜」，因此備受粉絲關注。
《我哋係COLLAR》今周將會上演一連串遊戲互動。（圖片來源：ViuTV）

開電視：3.7點收視繼續稱霸

聲生不息 鐵拳英雄 至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均3.6點
至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均3.7點。（圖片來源：開電視圖片）

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料庫、節目圖片、截圖

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