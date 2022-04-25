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上周收視｜《聲生不息》對撼《Chill Club》賽果 觀眾到底睇邊台？

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在過去的星期日，是TVB歌唱比賽節目《聲生不息》第一集，節目卡士強勁，不單止有人氣高的17歲唱將炎明熹，還有大前輩林子祥、葉倩文、李克勤及楊千嬅等坐陣。不過另一方面，ViuTV當晚同樣時間亦是直播《Chill Club 推介榜年度推介21/22》，到底兩台收視大戰戰況如何？

TVB翡翠台收視 Top 5：《聲生不息》有爆發力

收視 聲生不息 年僅17歲的炎明熹受到不少關注。
年僅17歲的炎明熹成為節目焦點。（圖片來源：TVB提供）
收視 曾比特早前因為參加《聲生不息》而惹爭議。
曾比特早前因為參加《聲生不息》而惹爭議。（圖片來源：TVB提供）
收視 仲有一班前輩坐陣。
仲有一班前輩坐陣。（圖片來源：TVB提供）

TVB翡翠台收視 Top 5：

TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至五晚） 平均23.9點（星期六、日：19.8/19.9點）

TVB第二位：《東張西望》（周一至五晚）平均23.2點。（星期六、日：19.4點/20.1點）

TVB第三位：《食腦喪B》（周一至五晚）平均18.2點

TVB第四位：《聲生不息》（周日）平均16.9點

TVB第五位：《金宵大廈2》（周一至五晚）平均16.5點

面對住晚巿重啟的挑戰，香港巿民執復式出街食飯效果明顯，對比起上周，TVB的收視同樣受到挑戰，明顯有回落跡象，當中話題高的劇集《金宵大廈2》更再創新低，跌至16.5點。至於大陣仗的《聲生不息》，雖然只錄得16.9點收視，但後續力不錯，其芒果台於YouTube擺放的節錄影片亦有不錯的成績，當中以炎明熹的《蜚蜚》最具話題性，不足24小時已經起過23萬點擊次數，相當不俗。

收視 李施嬅同陳山聰再合作威力大減？
《金宵大廈2》叫好唔叫座（圖片來源：《金宵大廈2》劇照）

ViuTV 收視 Top 5 ：《Chill Club 推介榜年度推介21/22》接近6點

收視 Chill Club
（圖片來源：VIUTV 截圖）

ViuTV 收視 Top 5

ViuTV第一位：《Chill Club 推介榜年度推介21/22》（周日）平均5.8點。

ViuTV第二位：《肥美人》（周一至五晚）平均4點。

ViuTV第三位：《不動產》（周三至五晚）平均3.7點。

ViuTV第四位：《週六好戲勢》（周六晚）平均3.7點。

ViuTV第五位：《怪物》（周一至二晚）平均3.6點。

雖然網民一直認為傳統的收視暫時並非ViuTV的主要表現層面，但頒獎禮《Chill Club 推介榜年度推介21/22》的收視亦相當不錯，錄得平均5.8點（約38萬觀眾），而且後續話題不斷，當中Anson Lo 撼贏姜濤成為「男金」最具話題性。而非常搶眼球的《肥美人》亦表現理想，看來恢復晚巿對ViuTV的收視未算造成很大影響。

收視 Chill Club
（圖片來源：VIUTV Facebook）
收視 許廷鏗《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》演唱歌曲《修羅場》時，疑有工作人員忘記熄咪，現場傳出一把男人聲，不斷講「成件事係好正㗎！」、「睇整體㗎！睇整體㗎！」、「總之我同你講，成件事係perfect㗎」、「keep going keep going」等。
許廷鏗《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》演唱歌曲《修羅場》時，疑有工作人員忘記熄咪，現場傳出一把男人聲，不斷講「成件事係好正㗎！」、「睇整體㗎！睇整體㗎！」、「總之我同你講，成件事係perfect㗎」、「keep going keep going」等。（圖片來源：ViuTV提供）
收視 到底一班「大碼美人」能否為ViuTV再創佳績呢？
到底一班「大碼美人」能否為ViuTV再創佳績呢？（圖片來源：ViuTV）

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開電視：3.2點收視繼續稱霸

鐵拳英雄 至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均3.6點
至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均3.2點。（圖片來源：開電視圖片）

撰文：東方新地圖片來源：《金宵大廈2》劇照、TVB提供、VIUTV 截圖、VIUTV Facebook

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