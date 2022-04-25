上周收視｜《聲生不息》對撼《Chill Club》賽果 觀眾到底睇邊台？

在過去的星期日，是TVB歌唱比賽節目《聲生不息》第一集，節目卡士強勁，不單止有人氣高的17歲唱將炎明熹，還有大前輩林子祥、葉倩文、李克勤及楊千嬅等坐陣。不過另一方面，ViuTV當晚同樣時間亦是直播《Chill Club 推介榜年度推介21/22》，到底兩台收視大戰戰況如何？