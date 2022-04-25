上周收視｜《聲生不息》對撼《Chill Club》賽果 觀眾到底睇邊台？
在過去的星期日，是TVB歌唱比賽節目《聲生不息》第一集，節目卡士強勁，不單止有人氣高的17歲唱將炎明熹，還有大前輩林子祥、葉倩文、李克勤及楊千嬅等坐陣。不過另一方面，ViuTV當晚同樣時間亦是直播《Chill Club 推介榜年度推介21/22》，到底兩台收視大戰戰況如何？
TVB翡翠台收視 Top 5：《聲生不息》有爆發力
TVB翡翠台收視 Top 5：
TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至五晚） 平均23.9點（星期六、日：19.8/19.9點）
TVB第二位：《東張西望》（周一至五晚）平均23.2點。（星期六、日：19.4點/20.1點）
TVB第三位：《食腦喪B》（周一至五晚）平均18.2點
TVB第四位：《聲生不息》（周日）平均16.9點
TVB第五位：《金宵大廈2》（周一至五晚）平均16.5點
面對住晚巿重啟的挑戰，香港巿民執復式出街食飯效果明顯，對比起上周，TVB的收視同樣受到挑戰，明顯有回落跡象，當中話題高的劇集《金宵大廈2》更再創新低，跌至16.5點。至於大陣仗的《聲生不息》，雖然只錄得16.9點收視，但後續力不錯，其芒果台於YouTube擺放的節錄影片亦有不錯的成績，當中以炎明熹的《蜚蜚》最具話題性，不足24小時已經起過23萬點擊次數，相當不俗。
ViuTV 收視 Top 5 ：《Chill Club 推介榜年度推介21/22》接近6點
ViuTV 收視 Top 5
ViuTV第一位：《Chill Club 推介榜年度推介21/22》（周日）平均5.8點。
ViuTV第二位：《肥美人》（周一至五晚）平均4點。
ViuTV第三位：《不動產》（周三至五晚）平均3.7點。
ViuTV第四位：《週六好戲勢》（周六晚）平均3.7點。
ViuTV第五位：《怪物》（周一至二晚）平均3.6點。
雖然網民一直認為傳統的收視暫時並非ViuTV的主要表現層面，但頒獎禮《Chill Club 推介榜年度推介21/22》的收視亦相當不錯，錄得平均5.8點（約38萬觀眾），而且後續話題不斷，當中Anson Lo 撼贏姜濤成為「男金」最具話題性。而非常搶眼球的《肥美人》亦表現理想，看來恢復晚巿對ViuTV的收視未算造成很大影響。