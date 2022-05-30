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收視報告｜《雙生陌生人》改寫歷史成墊底劇 開電視一支獨秀撼贏ViuTV

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馬德鐘主演的無綫劇集《雙生陌生人》上周大結局，結局周以13.9點收視作結尾，稍有回升但全劇平均難逃史上最低的厄運。ViuTV方面亦似乎遇到阻滯，最高收視的節目亦不及開電視的「台柱」，令人意外。

TVB翡翠台收視 Top 5：《雙生陌生人》成史上最低劇集

雙生陌生人 收視 《雙生陌生人》已99%列入TVB史上首播劇收視最差十大。
《雙生陌生人》的收視成績成為TVB史上最差。（圖片來源：《雙生陌生人》劇照）

馬德鐘遭狠批？

馬德鐘作為視帝，TVB粉絲當然對他抱有期望，然而不少觀眾都反映馬德鐘在《雙生陌生人》的表演認真麻麻，尤其是要扮後生更是令人反感。部分激進的網民更表示，2018年他憑《跳躍生命線》封視帝根本是過譽，當年他從《大帥哥》張衛健手上奪過寶座是夾硬頒：「事實證明冇咁大個頭就唔好戴咁大頂帽。 馬德鐘 當年攞咗獎又點， 近年所謂嘅視帝王浩信黎耀祥嗰啲返大陸入邊個都得掂？對比返今時今日馬德鐘嗰套雙生陌生人， 個個喺度笑佢老嘢扮後生， 收視仲可能係史上最低， 老實講係幾心涼」。

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（圖片來源：新傳媒資料庫）

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TVB翡翠台收視 Top 5：

TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至五晚） 平均21.8點（星期日：19.7點）

TVB第二位：《東張西望》（周一至五晚）平均21.4點。（星期六、日：18.7點/20.4點）

TVB第三位：《尚食》（周一至五晚）平均18.9點

TVB第四位：《聲生不息》（周日）平均17.6點

TVB第五位：《尋人記2》（周四、五晚）平均14.7點

（《雙生陌生人》（周一至五晚）平均13.9點。）

由馬德鐘主演的無綫劇集《雙生陌生人》的評價由開播至大結局都認真麻麻，首兩周錄得平均13.5、第三周跌至13.1點，結局周稍有回升至13.9點，但最終平均只能拉回至約13.5點（約88萬觀眾同時收看），被外購劇《尚食》大幅拋離。同時《雙生陌生人》亦改寫了歷史，頂替《刑偵日記》平均13.77點收視成為TVB史上收視最差劇集。反而《尋人記2》再有驚喜，除了在10點半時段爭取到14.7點收視比黃金時段更高之外，節目在內地亦都獲得非常高的評價，影視評分網「豆瓣」錄得9.7分，大受內地觀眾歡迎。

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收視 《延禧攻略》班底的《尚食》似乎有不少支持者！
《延禧攻略》班底的《尚食》似乎有不少支持者！（圖片來源：《尚食》封面圖片）
收視 《尋人記II》上周杯麵男孩的故事引來不少迴響。
《尋人記II》上周杯麵男孩的故事引來不少迴響。（圖片來源：《尋人記II》截圖）

ViuTV 收視 Top 5 ：ViuTV收視疲弱，最收視節目高僅3.4點

收視 其實節目笑中有淚，雖然七師傅與火火都唔知拍緊乜，不過他們都落力演出。
《瘋火與膠七》跌破2點，僅1.9收視。（圖片來源：《瘋火與膠七》節目截圖）

ViuTV第一位：《恐佈醫學》（周日）平均3.4點。

ViuTV第二位：《Voice聲命線4》（周一至五晚）平均3點。

ViuTV第三位：《The Penthouse上流戰爭3》（周一至五晚）平均2.8點。

ViuTV第四位：《冥冥之中製作特輯:意料之外》（周六晚）平均2.6點。

ViuTV第五位：《週六好戲勢:華麗之後》（周六晚）平均2.6點。

ViuTV上周的收視明顯疲弱，自家製的節目叫座力不濟，頭三位都是外購劇集和節目，當中《瘋火與膠七》更跌破2點收視。相反開電視上周卻挽回不少面子，其王牌節目《空間改造王》成功錄得平均4點收視，成績比ViuTV更勝一籌！不過今周ViuTV將會播放由郭羨妮及劉心悠等主演的自家製劇集《冥冥之中》，以及COLLAR團綜《我哋係COLLAR》，或者有機會作小突破。

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（圖片來源：《恐怖醫學》截圖）
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（圖片來源：《冥冥之中》劇集封面）
收視 我哋係COLLAR 「團綜」泛指以同一個偶像團體的成員們一齊演出的綜藝節目，今次便是女團COLLAR出道以來的首個「團綜」，因此備受粉絲關注。
「團綜」泛指以同一個偶像團體的成員們一齊演出的綜藝節目，今次便是女團COLLAR出道以來的首個「團綜」，因此備受粉絲關注。（圖片來源：ViuTV）

開電視：4點收視繼續稱霸

聲生不息 鐵拳英雄 至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均3.6點
至於開電視，按照慣例由《空間改造王》奪冠，收視平均4點。（圖片來源：開電視圖片）

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料庫、節目圖片、截圖

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