收視報告｜《雙生陌生人》改寫歷史成墊底劇 開電視一支獨秀撼贏ViuTV
TVB翡翠台收視 Top 5：《雙生陌生人》成史上最低劇集
馬德鐘遭狠批？
馬德鐘作為視帝，TVB粉絲當然對他抱有期望，然而不少觀眾都反映馬德鐘在《雙生陌生人》的表演認真麻麻，尤其是要扮後生更是令人反感。部分激進的網民更表示，2018年他憑《跳躍生命線》封視帝根本是過譽，當年他從《大帥哥》張衛健手上奪過寶座是夾硬頒：「事實證明冇咁大個頭就唔好戴咁大頂帽。 馬德鐘 當年攞咗獎又點， 近年所謂嘅視帝王浩信黎耀祥嗰啲返大陸入邊個都得掂？對比返今時今日馬德鐘嗰套雙生陌生人， 個個喺度笑佢老嘢扮後生， 收視仲可能係史上最低， 老實講係幾心涼」。
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TVB翡翠台收視 Top 5：
TVB第一位：《愛．回家之開心速遞》（周一至五晚） 平均21.8點（星期日：19.7點）
TVB第二位：《東張西望》（周一至五晚）平均21.4點。（星期六、日：18.7點/20.4點）
TVB第三位：《尚食》（周一至五晚）平均18.9點
TVB第四位：《聲生不息》（周日）平均17.6點
TVB第五位：《尋人記2》（周四、五晚）平均14.7點
（《雙生陌生人》（周一至五晚）平均13.9點。）
由馬德鐘主演的無綫劇集《雙生陌生人》的評價由開播至大結局都認真麻麻，首兩周錄得平均13.5、第三周跌至13.1點，結局周稍有回升至13.9點，但最終平均只能拉回至約13.5點（約88萬觀眾同時收看），被外購劇《尚食》大幅拋離。同時《雙生陌生人》亦改寫了歷史，頂替《刑偵日記》平均13.77點收視成為TVB史上收視最差劇集。反而《尋人記2》再有驚喜，除了在10點半時段爭取到14.7點收視比黃金時段更高之外，節目在內地亦都獲得非常高的評價，影視評分網「豆瓣」錄得9.7分，大受內地觀眾歡迎。
ViuTV 收視 Top 5 ：ViuTV收視疲弱，最收視節目高僅3.4點
ViuTV第一位：《恐佈醫學》（周日）平均3.4點。
ViuTV第二位：《Voice聲命線4》（周一至五晚）平均3點。
ViuTV第三位：《The Penthouse上流戰爭3》（周一至五晚）平均2.8點。
ViuTV第四位：《冥冥之中製作特輯:意料之外》（周六晚）平均2.6點。
ViuTV第五位：《週六好戲勢:華麗之後》（周六晚）平均2.6點。
ViuTV上周的收視明顯疲弱，自家製的節目叫座力不濟，頭三位都是外購劇集和節目，當中《瘋火與膠七》更跌破2點收視。相反開電視上周卻挽回不少面子，其王牌節目《空間改造王》成功錄得平均4點收視，成績比ViuTV更勝一籌！不過今周ViuTV將會播放由郭羨妮及劉心悠等主演的自家製劇集《冥冥之中》，以及COLLAR團綜《我哋係COLLAR》，或者有機會作小突破。