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新聞女王｜佘詩曼要求王敏奕硬闖火場拍攝 網民鬧爆劇情超反智

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TVB台慶劇《新聞女王》開播以來一個多星期話題都不斷，雖然以新聞主播作題材感覺很新鮮，但卻引來不少前新聞界工作者批評劇情失實兼離地，令人反思劇集的真確性！昨晚（27日）播出的第6集，劇情提到王敏奕飾演的熱血小記者「劉艷」去到火災現場做採訪，卻為了更震撼的新聞內容闖入發生火災的建築物內，令網民睇完都表示極離譜：「新聞邊係咁做！」

新聞女王 佘詩曼 劇情講述新聞記者為了更震撼的內容而不顧安危硬闖火場。
劇情講述新聞記者為了更震撼的內容而不顧安危硬闖火場。（圖片來源：TVB）

佘詩曼懶理前線記者安危

第6集劇情講到，佘詩曼飾演的Man姐最後一晚報道黃金時段的新聞，她為了權威鬥爭不惜一切要求站在前線的新人記者劉艷（王敏奕 飾），為她走入火場拍攝影去作第一手的報道：「今晚係我最後一晚報《Prime Time》（黃金時段新聞），我想播到火場入面嘅鏡頭，你咁辛苦入到嚟想做一個點樣嘅記者？『如果你的照片不夠好，那是因為你不夠近（If your pictures aren’t good enough, you are not close enough.）』呢一句你一定學過！做記者嘅職責就係要去到最前線將事實嘅真相完整咁呈現俾大眾。」她又向對方強調：「保持飢餓，保持愚笨（Stay hungry, stay stupid.）」

新聞女王 佘詩曼 佘詩曼飾演的Man姐最後一晚報道黃金時段的新聞。
佘詩曼飾演的Man姐最後一晚報道黃金時段的新聞。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 因此要求前線記者為她影到更加震撼的火場鏡頭。
因此要求前線記者為她影到更加震撼的火場鏡頭。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 前線記者兼新人王敏奕。
前線記者兼新人王敏奕。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 劇中的火場片段。
劇中的火場片段。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 平時記者都是站在火場外面。
平時記者都是站在火場外面。（圖片來源：TVB）

王敏奕硬闖火場搏到盡

劉艷向Man姐表示擔心自己的安危，對方卻只想自己有更豐富的採訪鏡頭：「我唔呃你話我自己冇私心，今晚係我最後一晚報新聞，我想畀大家睇到乜嘢叫做對得住觀眾嘅新聞報道。如果你做唔到，我唔怪你，但係你未試過又點知得唔得啫？」劉艷聽完Man姐的一番說話，思前想後之後，最終選擇衝入火場作第一手報道，毫無防火裝備的她不惜爬上高空的梯子，入到火場只顧用手機不斷周圍拍攝，即使聽到有人發出求救聲音，她亦無法做到什麼。

新聞女王 佘詩曼 佘詩曼表示自己只是想要做出「對得住觀眾的新聞報道」。
佘詩曼表示自己只是想要做出「對得住觀眾的新聞報道」。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 王敏奕最後選擇入火場。
王敏奕最後選擇入火場。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 爬上梯子進入火場。
爬上梯子進入火場。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 王敏奕貿貿然入到火場。
王敏奕貿貿然入到火場。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 大量濃煙卻沒有任何裝備！
大量濃煙卻沒有任何裝備！（圖片來源：TVB）

網民：完全唔make sense

該集播出之後，網上反應似乎一面倒，狠批劇情實在太離譜，與真實的前線新聞工作者根本冇得比：「嘩使唔使咁搏」、「真係stupid」、「癲到」、「一陣搞到消防又要救埋你」、「弱智到咁」、「零裝備入火場」、「是是但但」、「究竟係邊個編劇，係咪high大咗，完全唔make sense」、「新聞邊係咁做！」等等。

新聞女王 佘詩曼 網民鬧爆劇情唔合理。
網民鬧爆劇情唔合理。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 又指與真實的前線新聞工作者根本冇得比！
又指與真實的前線新聞工作者根本冇得比！（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 網民笑稱最後一定加重消防員工作負擔！
網民笑稱最後一定加重消防員工作負擔！（圖片來源：TVB）

麥詩敏笑住串爆劇情離地

前TVB新聞主播麥詩敏在觀看了第一集後，便火速在社交平台上分享感想。麥詩敏更將劇中離地的劇情截圖，並post在自己的限時動態上表示：「廠內專人補妝 帶耳機，絕對唔會有發生」、「臨出街前30秒企起身話唔讀要脅上司，好似誇咗」、「咁急嘅live有時妝都冇時間化，佢仲慢慢係到戴耳環」，視乎對劇情的不合理感到無奈。

新聞女王 佘詩曼 新聞女王 tvb 麥詩敏在社交平台上逐一點評劇情離地位。
麥詩敏在社交平台上逐一點評劇情離地位。（圖片來源：IG@glorrrrr）
新聞女王 佘詩曼 新聞女王 tvb 麥詩敏於今年6月宣布離巢TVB。
麥詩敏於今年6月宣布離巢TVB。（圖片來源：IG@glorrrrr）

姚雋彥揭真實情況 感嘆劇中超優厚待遇

而另一位前新聞主播姚雋彥同樣對劇情有所微言，他在個人社交平台上表示：「CREW車係寶馬，呢個電視台新聞部咁富貴，我搭開HIACE㗎咋。做Live都有稿讀，Add Lib兩句講埋鋪毛就收工，呢份工真係易做」，揭開新聞部的真實面貌。

新聞女王 佘詩曼 新聞女王 tvb 姚雋彥在社交平台上暗諷劇情不合理。
姚雋彥在社交平台上暗諷劇情不合理。（圖片來源：FB@姚雋彥 Everest Yiu）
新聞女王 佘詩曼 新聞女王 tvb 姚雋彥2016年離巢TVB。
姚雋彥2016年離巢TVB。（圖片來源：FB@姚雋彥 Everest Yiu）

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圖片來源：TVB、IG@glorrrrr、FB@姚雋彥 Everest Yiu

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