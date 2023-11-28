新聞女王｜佘詩曼要求王敏奕硬闖火場拍攝 網民鬧爆劇情超反智
佘詩曼懶理前線記者安危
第6集劇情講到，佘詩曼飾演的Man姐最後一晚報道黃金時段的新聞，她為了權威鬥爭不惜一切要求站在前線的新人記者劉艷（王敏奕 飾），為她走入火場拍攝影去作第一手的報道：「今晚係我最後一晚報《Prime Time》（黃金時段新聞），我想播到火場入面嘅鏡頭，你咁辛苦入到嚟想做一個點樣嘅記者？『如果你的照片不夠好，那是因為你不夠近（If your pictures aren’t good enough, you are not close enough.）』呢一句你一定學過！做記者嘅職責就係要去到最前線將事實嘅真相完整咁呈現俾大眾。」她又向對方強調：「保持飢餓，保持愚笨（Stay hungry, stay stupid.）」
王敏奕硬闖火場搏到盡
劉艷向Man姐表示擔心自己的安危，對方卻只想自己有更豐富的採訪鏡頭：「我唔呃你話我自己冇私心，今晚係我最後一晚報新聞，我想畀大家睇到乜嘢叫做對得住觀眾嘅新聞報道。如果你做唔到，我唔怪你，但係你未試過又點知得唔得啫？」劉艷聽完Man姐的一番說話，思前想後之後，最終選擇衝入火場作第一手報道，毫無防火裝備的她不惜爬上高空的梯子，入到火場只顧用手機不斷周圍拍攝，即使聽到有人發出求救聲音，她亦無法做到什麼。
網民：完全唔make sense
該集播出之後，網上反應似乎一面倒，狠批劇情實在太離譜，與真實的前線新聞工作者根本冇得比：「嘩使唔使咁搏」、「真係stupid」、「癲到」、「一陣搞到消防又要救埋你」、「弱智到咁」、「零裝備入火場」、「是是但但」、「究竟係邊個編劇，係咪high大咗，完全唔make sense」、「新聞邊係咁做！」等等。
麥詩敏笑住串爆劇情離地
前TVB新聞主播麥詩敏在觀看了第一集後，便火速在社交平台上分享感想。麥詩敏更將劇中離地的劇情截圖，並post在自己的限時動態上表示：「廠內專人補妝 帶耳機，絕對唔會有發生」、「臨出街前30秒企起身話唔讀要脅上司，好似誇咗」、「咁急嘅live有時妝都冇時間化，佢仲慢慢係到戴耳環」，視乎對劇情的不合理感到無奈。
姚雋彥揭真實情況 感嘆劇中超優厚待遇
而另一位前新聞主播姚雋彥同樣對劇情有所微言，他在個人社交平台上表示：「CREW車係寶馬，呢個電視台新聞部咁富貴，我搭開HIACE㗎咋。做Live都有稿讀，Add Lib兩句講埋鋪毛就收工，呢份工真係易做」，揭開新聞部的真實面貌。
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