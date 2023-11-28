新聞女王｜佘詩曼要求王敏奕硬闖火場拍攝 網民鬧爆劇情超反智

TVB台慶劇《新聞女王》開播以來一個多星期話題都不斷，雖然以新聞主播作題材感覺很新鮮，但卻引來不少前新聞界工作者批評劇情失實兼離地，令人反思劇集的真確性！昨晚（27日）播出的第6集，劇情提到王敏奕飾演的熱血小記者「劉艷」去到火災現場做採訪，卻為了更震撼的新聞內容闖入發生火災的建築物內，令網民睇完都表示極離譜：「新聞邊係咁做！」