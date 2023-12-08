新聞女王大結局｜黃宗澤成最強彩蛋 與佘詩曼鬥戲勁精彩 疑為續集留伏筆！
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新聞女王大結局｜黃宗澤成最強彩蛋！為續集鋪路
內地大結局劇透，飛爺辭職去環遊世界，喝不同國家的奶茶。去到尾聲再有神秘角色黃宗澤客串，黃宗澤是方太派來的新角色，意味權鬥仍未完結。黃宗澤還表示：「我對飛爺職位沒興趣，對SNK沒有興趣，但我對你呢個女王有興趣。我的世界只有國王，沒有女王。」有網民留言指黃宗澤就是「國王」，似為續集留伏筆！
一文睇清《新聞女王》大結局7大重點
新聞女王大結局｜重點1｜Man姐公開賊王案真相 離開新聞界
Man姐因為之前賊王案事件一直耿耿於懷，當日真相是Man姐看到賊王時沒有報警，也沒有提醒警察，造成了後面兩位警察死亡。事件曝光後，Man姐澄清真相，主動公開道歉，離開新聞界，幸好事件不涉及刑事。
新聞女王大結局｜重點2｜何依婷轉行做兒童院舍主任
大結局講到，在脅持人質案件（陳山聰客串）中，何依婷勸說下成功解救人質。其後，何依婷離開SNK，在Man姐幫助下重拾信心生活，轉行做了兒童院舍主任。
新聞女王大結局｜重點3｜高海寧事業愛情雙收 離開SNK從政
劇中王偉（林正峰飾） 一直是高海寧護花使者，不管是替她照料爸爸，還是看到她眼紅紅馬上找她，呢位貼心暖男最終同女神修成正果，拉埋天窗。高海寧亦離開SNK選擇從政，可算是事業愛情雙收！
新聞女王大結局劇透線上看｜譚俊彥角色一早不存在？ 7個關鍵線索證明係幻想
新聞女王大結局｜重點4｜李施嬅上位 取代Man姐位置
Man姐的離開，取而代之是李施嬅成為副總監，終於可以有權力報自己想報的新聞。Man姐臨走時還提醒她，不要成為下一個Man姐，不要做自己當初討厭的那個人。有網友覺得佘詩曼、高海寧、何依婷逐一離開戰場，獲得真正自由，而李施嬅成為輸家，終究仍是方太的棋子。
新聞女王大結局｜重點5｜佐治和Man姐和解
經過種種鬥生鬥死，兩人亦在脅持人質案件中冰釋前嫌，Man姐離開SNK時，馬國明亦歡送她，還表示日後再約出來食飯。
新聞女王大結局｜重點6｜王敏奕選擇離開SNK
滿腔熱血的記者「劉艷」王敏奕因為同李施嬅理念和價值觀不同，選擇離開SNK，與攝影師吳業坤另起爐灶開網媒。
新聞女王大結局｜重點7｜阿傑再現身！
前男友阿傑（譚俊彥 飾）將會再次現身，但可惜未能與Man姐修成正果。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！