新聞女王｜佘詩曼激戰馬國明戲味十足！王敏奕首出場即有危險

TVB台慶劇《新聞女王》第5集講到，玩「假辭職」玩出禍的Man姐，因為「茶果嶺揮刀漢」事件重返主場—SNK News 直播間，並將與梁景仁展開激烈對決！原本因借助Cathy高超爆炸性採訪技術贏盡 頭威的梁景仁，後來因為家妍一個超出預期的助攻，令Man姐贏出極漂亮一仗… 而是晚焦點，絕對是Man姐與梁景仁針對甚麼是「新聞」進行「寒戰式」疊聲對罵，相當有戲味！