新聞女王｜佘詩曼激戰馬國明戲味十足！王敏奕首出場即有危險
新聞女王劇情線上看｜第5集劇透（11/25）精神病漢持槍直播震撼全城 佘詩曼回歸直播室
王敏奕滿身鮮血，拍到第一身珍貴畫面。李施嬅被王敏奕的熱血感動，建立師徒情誼。「Man姐 」佘詩曼銷假回歸直播室，直播期間與馬國明劍拔弩張！二人為了狂漢手上是否持有真槍爆發激烈爭議，何依婷於電光火石間，竟違反佘詩曼命令，忠誠度惹來懷疑。
高海寧挖料 揭發狂漢女兒是歌手
高海寧的報道，揭出精神病漢的女兒是十優歌手（港姐陳禎怡飾演），並以娛樂新聞手法直擊她趕回家的經過。高海寧刻意安排父女見面，以為可領功，卻意外引發精神病漢發狂，嚇得她出醜人前。
佘詩曼李施嬅聯手 破解狂漢病發原因
佘詩曼從直播過程發現蛛絲馬跡，分析「思覺大叔」發狂的真正原因，原來與附近的發電站有關！於是聯同身處現場的李施嬅合力查出精神病漢發狂原因，令事件完美落幕！
新聞女王︳李國麟飾演「思覺大叔」精神病網紅！
TVB台慶劇《新聞女王》講到李國麟飾演「思覺大叔」的精神病網紅持槍揮刀脅持人質。呢個故仔似乎拎咗「思覺老師」做為原型人物做參考。如果一直有留意開YouTube的觀眾，相信大家一定會聽過「思覺老師」呢位傳奇YouTuber，他亦可以算得上是「瘋癲系YouTuber」的先河人物，其寫文章的手法及思路擁有異與常人的「膠力」，亦成為了討論區上的首代潮文。
新聞女王︳「思覺老師」出鏡後爆紅
之後思覺老師開始在YouTube界活躍，拍片分享自己瘋狂的思想，以及在鏡頭前做出大量出位行為，令到老師在網絡上爆紅，不過思覺老師有時會作出的行為都比較不雅，似係「真瘋狂」多於扮出來。
新聞女王︳思覺老師被青山醫院發現！？
思覺老師在2002年時因為其瘋癲的言論，疑似被請入青山醫院去養病，不過之後有網民踢爆思覺老師是因為冇錢交上網費，先選擇引退。之後思覺老師再次回歸，不過再出來已經沒有開初時的瘋狂，令到人氣都節節敗退。
新聞女王︳思覺老師入院 告別YouTube
思覺老師2021突然於社交媒體表示自己因為精神病入咗葵涌醫院半年，呢段時間身體差咗好多，成日瞓唔到，成日反思人生，諗起以前的事，發覺有好多嘢做錯咗。經過好多次同牧師的對話後，搵到未來的方向，以及醒覺，決定唔會再拍片，出去返工賺錢，改善生活，以後只會喺IG分享生活照，過充實的人生。
「思覺老師」呢番感言令唔少網民感慨又係一個時代的沒落，表示「思覺老師」已變成「醒覺老師」，覺得好唏噓！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！