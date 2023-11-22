日本18種住法 李佳芯

日本18種住法｜李佳芯住凶宅初體驗做足安全措施 房外有聲嚇到即時彈起

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由視后李佳芯及周吉佩主持的TVB綜藝節目《日本 18 種住法》今晚將播放最後一集。來到最終回，Ali 終於「打大佬」 體驗住凶宅！日文「凶宅」叫做「事故物件」，租金相比市價低廉，有人為了慳錢入住，亦有人為了賺錢入住。在日本有一種職業叫「凶宅試睡員」，業主會付 錢給他們住在凶宅一段時間，幫助房子甩掉凶宅牌頭後再重新出租或出售。Ali 今次還向住過 17 間凶宅的搞笑藝人松原田螺取經，學習入住凶宅的秘訣，松原教 Ali 以鹽做結界、以及用酒測試屋中是否有靈體。

日本18種住法 李佳芯 由Ali主持嘅《日本 18 種住法》嚟到最後一集喇！
由Ali主持嘅《日本 18 種住法》嚟到最後一集喇！（圖片來源：TVB大會提供）

Ali 挑戰入住凶宅 事前唔敢詢問發生咩事

事前上凶宅速成班特訓 上完凶宅速成班後，Ali 正式入住凶宅，她入住前說：「我冇問（間屋發生過）咩事，唔要知太多，愈知得多愈亂諗嘢。」Ali 入到屋後即時以鹽做結界及在大廳放了一杯酒，又以聖木煙燻全屋去除負能量，聖木一點即著之餘火勢亦不小，Ali 見狀忍不住說：「平時喺屋企點，要好耐先着。未試過咁大火！」

日本18種住法 李佳芯 入住凶宅前向松原田螺取經。
入住凶宅前向松原田螺取經。（圖片來源：大會提供）
日本18種住法 李佳芯 入住凶宅前向松原田螺取經。
入住凶宅前向松原田螺取經。（圖片來源：大會提供）
日本18種住法 李佳芯 入住凶宅前向松原田螺取經。
入住凶宅前向松原田螺取經。（圖片來源：大會提供）

Ali聽到門外有聲 嚇到即時大叫

Ali 入住凶宅後 怪事連連，除了帶備的電筒竟然沒電，換衫時又聽到門外有聲，Ali 更嚇至大叫 了一聲！最終 Ali 決定不關燈睡覺，到底最後能否安眠至天光…試瞓完凶宅後， Ali 去到京都入住度假屋、順道學習投資之道，日本因為地價便宜，吸引不少外 國人在遊客區買地起樓，自己用來度假之餘、又能短期出租賺錢。Ali 其後聽到 一間度假屋價錢大約只需 5,000 萬日圓（約 260 萬港元）時，即豪氣說：「我要買 10 間！」

日本18種住法 李佳芯 Ali 入到凶宅第一時間整結界。
Ali 入到凶宅第一時間整結界。（圖片來源：大會提供）
日本18種住法 李佳芯 Ali 要整結界保護自己。
Ali 要整結界保護自己。（圖片來源：大會提供）
日本18種住法 李佳芯 Ali 神情緊張。
Ali 神情緊張。（圖片來源：大會提供）
日本18種住法 李佳芯 Ali個樣好緊張。
Ali個樣好緊張。（圖片來源：大會提供）
日本18種住法 李佳芯 Ali 換衫時冇啦啦聽到門外有聲，即時嚇到尖叫！
Ali 換衫時冇啦啦聽到門外有聲，即時嚇到尖叫！（圖片來源：大會提供）
日本18種住法 李佳芯 Ali 瞓唔瞓到呢？
Ali 瞓唔瞓到呢？（圖片來源：大會提供）

Ali自爆勁怕黑：Ali真係唔會住凶宅

而早前在香港宣傳節目時，Ali接受TVB娛樂新聞台亦有提住凶宅一事的體驗：「本身Ali真係唔會住凶宅，真係冇可能，但為咗節目就…都係一個幾好體驗。」Ali續說當時是十分害怕：「我一出Trip就已經係好難瞓得著嘅人，加上我怕黑嘅，所以只要一熄燈我就會自己嚟㗎啦，個啲亂諗嘢恐怖嘢。何況你知道自己住緊凶宅，所以當晚唔好話可以瞓，我只可以話我冇熄燈。」

日本18種住法 李佳芯 Ali真係好驚。
Ali真係好驚。（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
日本18種住法 李佳芯
（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）

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撰文：東方新地圖片來源：大會提供

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