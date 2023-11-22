日本18種住法｜李佳芯住凶宅初體驗做足安全措施 房外有聲嚇到即時彈起
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由視后李佳芯及周吉佩主持的TVB綜藝節目《日本 18 種住法》今晚將播放最後一集。來到最終回，Ali 終於「打大佬」 體驗住凶宅！日文「凶宅」叫做「事故物件」，租金相比市價低廉，有人為了慳錢入住，亦有人為了賺錢入住。在日本有一種職業叫「凶宅試睡員」，業主會付 錢給他們住在凶宅一段時間，幫助房子甩掉凶宅牌頭後再重新出租或出售。Ali 今次還向住過 17 間凶宅的搞笑藝人松原田螺取經，學習入住凶宅的秘訣，松原教 Ali 以鹽做結界、以及用酒測試屋中是否有靈體。
Ali 挑戰入住凶宅 事前唔敢詢問發生咩事
事前上凶宅速成班特訓 上完凶宅速成班後，Ali 正式入住凶宅，她入住前說：「我冇問（間屋發生過）咩事，唔要知太多，愈知得多愈亂諗嘢。」Ali 入到屋後即時以鹽做結界及在大廳放了一杯酒，又以聖木煙燻全屋去除負能量，聖木一點即著之餘火勢亦不小，Ali 見狀忍不住說：「平時喺屋企點，要好耐先着。未試過咁大火！」
Ali聽到門外有聲 嚇到即時大叫
Ali 入住凶宅後 怪事連連，除了帶備的電筒竟然沒電，換衫時又聽到門外有聲，Ali 更嚇至大叫 了一聲！最終 Ali 決定不關燈睡覺，到底最後能否安眠至天光…試瞓完凶宅後， Ali 去到京都入住度假屋、順道學習投資之道，日本因為地價便宜，吸引不少外 國人在遊客區買地起樓，自己用來度假之餘、又能短期出租賺錢。Ali 其後聽到 一間度假屋價錢大約只需 5,000 萬日圓（約 260 萬港元）時，即豪氣說：「我要買 10 間！」
Ali自爆勁怕黑：Ali真係唔會住凶宅
而早前在香港宣傳節目時，Ali接受TVB娛樂新聞台亦有提住凶宅一事的體驗：「本身Ali真係唔會住凶宅，真係冇可能，但為咗節目就…都係一個幾好體驗。」Ali續說當時是十分害怕：「我一出Trip就已經係好難瞓得著嘅人，加上我怕黑嘅，所以只要一熄燈我就會自己嚟㗎啦，個啲亂諗嘢恐怖嘢。何況你知道自己住緊凶宅，所以當晚唔好話可以瞓，我只可以話我冇熄燈。」
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撰文：東方新地圖片來源：大會提供