早霸王｜9歲女童勇敢表白被狠拒 森美完場擔心慰問竟收7字驚人回應

近年的小朋友越來越早熟，不少學生早已有拍拖經驗，有啲甚至係小學就已經有心儀對象！近日就有一名四年級女孩打上電台向六年級學長表白，期間更曾爆出雙方的名字，相當有勇氣！可惜男方喺節目完結前道出真相，更狠拒女孩的心意，亦令觀眾以及作為主持之一的森美十分擔心佢嘅情緒。不過森美今早就向大家代為報平安，更表示當日已慰問女孩，更收穫7字驚人回覆……