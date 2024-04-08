早霸王｜9歲女童勇敢表白被狠拒 森美完場擔心慰問竟收7字驚人回應
早霸王節目重溫｜9歲小妹妹開名大讚12歲學長
事主是就讀小學四年級的九歲女孩「萱萱」（化名），她向同校的六年級師兄「明睿」Jeff（化名）表白。她向商台節目《早霸王》主持人森美透露相識、表白過程，震驚在場所有人士。
萱萱指自己在兩至三年前在網上得悉明睿就讀同一學校的六年級師兄，因而認識；四、五個月後，她開始喜歡對方，並讚賞明睿好人、溫柔、心地好，還「經常主動幫老師拎薄」、對人有禮「會講唔該」；萱萱又指自己並非是只看外在美的女孩子，也提及對方「唔靚仔」，但覺得他是「全班之中最好」。
家長揚言不贊成女兒拍拖
萱萱透露這次是自己首次鍾意人，並想與明睿一齊行街、睇戲、請他吃東西和「買嘢飲俾佢」。情竇初開的萱萱向父母告知此事，但二人揚言不支持，表示「唔好咁早拍拖，讀書先啦！」可是，萱萱認為可以一邊讀書之餘，也可一邊拍拖。
對此，主持人森美認為拍拖要經常見面，因而會減少讀書時間，故建議萱萱暫時不要拍拖，但鼓勵她要保持「戀愛嘅心」。萱萱回答指，會與對方視像聊天，「傾15分鐘就可以繼續專心溫書」，直到暑假才相約外出玩樂，主持們得悉後紛紛表示：「咁勁！？」
小妹妹真情表白：唔係一分鐘熱度，係永久性！
萱萱續說，自去年三月起有寫信給對方表白自己的心意，惟他一直沒有任何表示，「只係臉紅」。其後，她寫了一封情書給「明睿」，透露「唉，不再追你了，我直接跟你就這些嘢吧：我愛你，明睿！可不可以做我男朋友？1314520」此外，萱萱並發表愛的宣言：「我對明睿唔係一分鐘熱度，係永久性！」
森美再問萱萱，如果對方跟自己分手或者不再愛自己時會怎樣做？萱萱回答：「處理到，會保持冷靜。等大個咗之後，如果對方仲係單身，會再問對方我可唔可做佢女朋友。」
主持人致電男主角「明睿」
主持人聯絡上事件中的男主角明睿Jeff，因有朋友通風報信「你上咗電台喎！」，所以他一直同步聽到萱萱剛才的話。森美問他對愛情的看法，Jeff說：「鍾意一個人可以，但要適可而止」，還表示「唔知（自己）幾時適合拍拖，主要睇自己應唔應付到。自己而家仲未應付到」。明睿向萱萱說：「如果而家handle唔到，就唔應該追求愛情，我覺得自己仲未handle到，但有愛嘅感覺。」
節目完結前終道出真相 全場震驚
萱萱終於鼓起勇氣向師兄表白：「我鍾意你！⋯⋯下一句真係唔敢講⋯⋯」，聽眾們也聽得出她快要哭出來了。Jeff問：「你係咪真心先？」萱萱即回答：「真心！」
當大家以為二人會邁進大團圓結局時，Jeff卻表示：「真係唔好意思，我認為自己未有呢個能力⋯⋯我心裡面有個人呀」 這時，主持們紛紛驚訝得無法說話，只是倒抽一口涼氣，森美報時「12點！」便結束節目。
網民：小妹妹好慘
事件曝光後備受外界關注，網民指結尾屬「反高潮」，很多人對於涉事男生早已有心儀女生紛紛大感震驚。此外，很多人也十分關注年僅九歲萱萱的情緒，紛紛表示：「妹豬單戀」、「喊曬了！」、「小四就要失戀！」、「唔係唔想拍，係唔想同你拍啫！妹妹9歲就已經經歷到」；另一方面，不少網民也質疑涉事男生的處事手法有問題，「點解要拒絕一段咁真嘅戀愛！」、「本身諗住讚個男仔成熟，點知原來係有第二個！」、「原來係無能力handle兩個！」
9歲表白事件後續發展
事隔數天，不少網民及家長仍很關注九歲萱萱的情緒，森美在今早（8日）《早霸王》節目上，再度提及此事。森美指節目播出後，很多人都讚賞女孩個性很可愛。此外，幾位主持認為她的愛情故事和純真能激發起大人的鬥志，故在節目上公開答謝萱萱。
有聽眾質疑結尾「被cut」 森美開腔澄清
對於涉事男主角「明睿Jeff」在節目最後完結幾秒前講出真相「我心裡面有個人」後便要馬上報時結束節目，很多聽眾都大感好奇是否節目效果或是另有玄機，同時也令重溫收聽的觀眾覺得結尾「被cut」。今天，森美澄清指「我心裡面有個人」確實是Jeff最後一句的說話，「佢已經講完，而個女仔亦都無咩回應」。
此外，森美坦言整個完結部分是由監製決定的，加上剛好是中午12點正，「直情係個天介出來的時間」。另一方面，很多人都問森美「點解你唔講多句？」，對此，他回應表示「呢個環節通常都留畀聽眾講最後一句」。
完場後即私下致電慰問 小妹妹7字回應
節目完結後，三位主持人都很關心萱萱的狀況，「驚佢唔開心」，於是囑咐同事YY馬上致電慰問她，「如果佢有需要的話，森美哥哥會再同佢傾吓」；其後，YY與小妹妹傾談後再轉達給森美，她回答表示：「無唔開心，我無嘢。」
最後，森美、小儀和梁嘉琪三名主持都大讚萱萱的直率和勇氣，令大人們有深刻的反思，小儀更補充道：「有啲嘢唔使諗到太複雜，就係咁簡單。你好想講、好想表達果句話，就係可以咁簡單。」
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