明日戰記｜爆出「偷票房」後成績逆轉升 古天樂親筆信答謝觀眾

由古天樂主演、製作的電影《明日戰記》內地票房成績未如理想，繼古天樂疑似在宣傳活動上感觸落淚之後，再有內地網民爆出「偷票房」事件。終於日前傳來好消息，指內地票房已突破5億人民幣，帳面上叫做回本。（據知《明日戰記》製作費為4.5億港元）