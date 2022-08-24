明日戰記

明日戰記｜爆出「偷票房」後成績逆轉升 古天樂親筆信答謝觀眾

最新娛聞
東方新地

廣告

由古天樂主演、製作的電影《明日戰記》內地票房成績未如理想，繼古天樂疑似在宣傳活動上感觸落淚之後，再有內地網民爆出「偷票房」事件。終於日前傳來好消息，指內地票房已突破5億人民幣，帳面上叫做回本。（據知《明日戰記》製作費為4.5億港元）

明日戰記 古天樂已經解釋咗，當日佢唔係喊，而係「戲院無開冷氣」，好熱！
古天樂已經解釋咗，當日佢唔係喊，而係「戲院無開冷氣」，好熱！（圖片來源：明日戰記@抖音 影片截圖）

古天樂親筆信答謝觀眾

電影《明日戰記》官方微博日前宣報，電影在內地上映約三星期，票房成功衝破5億人民幣（約5億7千萬港元），而另一方面，《明日戰記》亦獲得批准延期落畫至10月4日，食正內地「十一黃金檔」，有望票房再衝刺！而古天樂亦都特意寫下親筆信向觀眾致謝：

逆風迎戰，永不止步。感謝感謝千萬觀眾厚愛，承蒙院線同仁支持，《明日戰記》將繼續奮力振翅高飛，興大家一起昂首共進。

明日戰記 古天樂親手信。
古天樂親手信。（圖片來源：微博@電影明日戰記）
明日戰記 上映接近三周，成績反而好過初期，情況非常罕見。
上映接近三周，成績反而好過初期，情況非常罕見。（圖片來源：微博@電影明日戰記）

上畫三周《明日戰記》單日票房逆轉升

《明日戰記》的喜事接二連三，早前官方微博宣布，在剛過去周一（22/8）的票房成績，比起上周一（15/8）的成績更好，閒日票房成績一反常態逆轉升，情況相當罕見。

明日戰記 電影將於8月25日在香港上映。
電影將於8月25日在香港上映。（圖片來源：《明日戰記》宣傳海報）

明日戰記｜網傳古天樂電影內地票房被偷 《獨行月球》稱被中傷發聲明

約於上周、8月16日，內地和香港社交網站出現過《明日戰記》「偷票房」事件，有內地網民投訴入場買飛後，戲飛上面竟然寫咗第二套戲名，隨即引發大家不滿。

被指將《明日戰記》戲飛改為《獨行月球》的單位
被指將《明日戰記》戲飛改為《獨行月球》的單位（圖片來源：微博截圖）
有網民騷出《明日戰記》的購買記錄。
有網民騷出《明日戰記》的購買記錄。（圖片來源：微博截圖）
明日戰記 但換票時變咗《獨行月球》
但換票時變咗《獨行月球》（圖片來源：微博截圖）

出飛變《獨行月球》惹觀眾不滿

從網友分享圖片可見，原本他在網上訂飛購買《明日戰記》，結果出票後反而變成《獨行月球》，更有網友表示自己的第一次購買《明日戰記》的票房被《獨行月球》「偷走」。事件隨即引發戲迷之間不滿。

明日戰記
（圖片來源：微博截圖）

《明日戰記》發聲明指「第三方商家行為」

得知網絡醞釀不滿後，《明日戰記》官方微博亦在昨（16日）晚發聲明指，稱某商家在未與影城簽訂任何合作協議的情況下，擅自對外公開出售電影票，已向相關部門反映並查實，此乃第三方商家行為，並非片方行為，「每一部電影都是創作者的心血，希望大眾回歸作品本身。」

明日戰記
（圖片來源：微博@電影明日戰記）

《獨行月球》官方指已進行法律行動

被網民指偷票的電影《獨行月球》亦宣布要交由執法單位處理，並採取法律手段對付「偷票房」的言論以維護權益。

明日戰記
（圖片來源：微博@電影獨行月球）
明日戰記 有香港網民在討論頁分享事情。
有香港網民在討論頁分享事情。（圖片來源：[email protected]文人多說話專頁）
明日戰記
（圖片來源：內地紅星沈騰主演的《獨行月球》因為早一星期上畫，佔了先機，公映16日大收24億元人民幣。（圖片來源：《獨行月球》海報）

撰文：東方新地圖片來源：微博@電影明日戰記、微博截圖

讀者留言

熱門文章

 