明日戰記｜爆出「偷票房」後成績逆轉升 古天樂親筆信答謝觀眾
廣告
由古天樂主演、製作的電影《明日戰記》內地票房成績未如理想，繼古天樂疑似在宣傳活動上感觸落淚之後，再有內地網民爆出「偷票房」事件。終於日前傳來好消息，指內地票房已突破5億人民幣，帳面上叫做回本。（據知《明日戰記》製作費為4.5億港元）
古天樂親筆信答謝觀眾
電影《明日戰記》官方微博日前宣報，電影在內地上映約三星期，票房成功衝破5億人民幣（約5億7千萬港元），而另一方面，《明日戰記》亦獲得批准延期落畫至10月4日，食正內地「十一黃金檔」，有望票房再衝刺！而古天樂亦都特意寫下親筆信向觀眾致謝：
逆風迎戰，永不止步。感謝感謝千萬觀眾厚愛，承蒙院線同仁支持，《明日戰記》將繼續奮力振翅高飛，興大家一起昂首共進。
上畫三周《明日戰記》單日票房逆轉升
《明日戰記》的喜事接二連三，早前官方微博宣布，在剛過去周一（22/8）的票房成績，比起上周一（15/8）的成績更好，閒日票房成績一反常態逆轉升，情況相當罕見。
明日戰記｜網傳古天樂電影內地票房被偷 《獨行月球》稱被中傷發聲明
約於上周、8月16日，內地和香港社交網站出現過《明日戰記》「偷票房」事件，有內地網民投訴入場買飛後，戲飛上面竟然寫咗第二套戲名，隨即引發大家不滿。
）
出飛變《獨行月球》惹觀眾不滿
從網友分享圖片可見，原本他在網上訂飛購買《明日戰記》，結果出票後反而變成《獨行月球》，更有網友表示自己的第一次購買《明日戰記》的票房被《獨行月球》「偷走」。事件隨即引發戲迷之間不滿。
《明日戰記》發聲明指「第三方商家行為」
得知網絡醞釀不滿後，《明日戰記》官方微博亦在昨（16日）晚發聲明指，稱某商家在未與影城簽訂任何合作協議的情況下，擅自對外公開出售電影票，已向相關部門反映並查實，此乃第三方商家行為，並非片方行為，「每一部電影都是創作者的心血，希望大眾回歸作品本身。」
《獨行月球》官方指已進行法律行動
被網民指偷票的電影《獨行月球》亦宣布要交由執法單位處理，並採取法律手段對付「偷票房」的言論以維護權益。