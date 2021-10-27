星空下的仁醫｜鍾嘉欣喊包再現有望封視后 帶挈姜麗文演技昇華
台慶劇《星空下的仁醫》由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、羅子溢(原名羅仲謙)及周家怡領銜主演，於10月18日啟播。雖然陣容強勁、有醫療劇光環、再加上台慶檔期的加持，但《星空下的仁醫》的首周收視卻未如預期，平均僅18.5點。然而，演員的表現依然有亮點，在昨晚第7集，經常被形容為「喊得最靚嘅女人」的鍾嘉欣再次喊包上身，真情流露的眼淚再度成為熱話！
撰文：東方新地 圖片：《星空下的仁醫》劇照、預告片截圖、鍾嘉欣IG、姜麗文IG
「喊得最靚嘅女人」鍾嘉欣滴濕醫生袍
劇中由鍾嘉欣飾演的章以芯為何太（姜麗文飾）的女兒動手術，可惜在十號風球的影響之下令手術一度失敗，正懷有身孕的鍾嘉欣突然感觸，在許甘楓（鄭嘉穎飾）面前激動落淚，鏡頭仲影住啲眼淚滴落醫生袍，非常震撼！
鍾嘉欣從來未拎過視后
鍾嘉欣之所以有「喊包」之稱，其實是基於她每套劇都總有喊戲，而且喊的方式與眾不同總令人一種想去呵護、想去關心、關懷的感覺，特別惹人憐愛，是她獨有的喊戲演法！然而喊到出晒名嘅鍾嘉欣原來未在娘家得過視后，今次主演劇擺正台慶檔期，加上全劇她由頭帶到尾，在劇集負評如潮的情況下仍然可以有更突出的表現引起話題，絕對有潛力於今階問鼎視后寶座，實現入行以嚟17年的夢想！
姜麗文演技被受肯定
其實第7集唔只鍾嘉欣一個，同場劇的姜麗文亦「喊出彩虹」！話說其中一場鄭嘉穎向姜麗文剖白其在手術室的女兒返魂乏術的戲碼中，不顧形象七情上面流下兩行熱淚，同樣大受觀眾讚賞，無不表示被姜麗文的眼淚而感動喊埋一份，事後姜麗文亦有在 IG限時動態中分享多則「表揚文」。
當喊包感動喊包
姜麗文演技受肯定固然值得開心，但她亦不忘發文感激同場的鍾嘉欣，表示與她一起工作時感覺很好，又大讚對方很溫柔，亦很尊重自己，令姜麗文在脆弱的環境中感到舒適和安全。繼而又將自己與嘉欣的對話截圖在社交網站上分享，原來嘉欣亦被姜麗文的演出感動到，仲話睇到喊添！