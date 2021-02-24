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曾志偉 何麗全開破冰記者會 星夢歌手最疊馬 蔡康年被點名明寸一額汗

東方新地 - 娛聞

曾志偉成為無綫副總經理兼行政委員會特別顧問，負責綜藝及資訊娛樂節目，一上場余詠珊即被削權調職，而老公何哲圖亦辭職星夢娛樂。有指曾志偉第一件事就是與四大唱片公司（現在環球收購了EMI）正式破冰，今日(2月24日)聯手舉行《音樂永續 樂壇共享》記者會，出席的有曾志偉、何麗全和一班唱片公司高層代表和歌手，星夢一哥周柏豪、一姐菊梓喬及產後復出的吳若希亦有現身，現場所見星夢依然是最人多勢眾的一群。

撰文：東方新地 圖片：東星圖片、電視截圖

曾志偉
曾志偉與何麗全一齊回歸無綫，首要任務是整頓音樂節目。
曾志偉
為隆重其事舉行《音樂永續 樂壇共享》記者會，各大唱片公司代表及歌手出席。

星夢拉大隊撐新老闆

曾志偉入主無綫，余詠珊被削權調職，人事變天令人心惶惶，《音樂永續 樂壇共享》記者會舉行，除曾志偉、何麗全、樂易玲和一班唱片公司代表出席外，更有各大唱片公司旗下歌手現身支持，之前盛傳星夢大地震，歌手人人自危，不過出席記者會的歌手都算齊人，星夢沒有了Herman何哲圖，在周柏豪與菊梓喬帶領下，JW(王灝兒)、戴祖儀、譚嘉儀等都在場，連吳若希都產後復出，不過連詩雅及林穎彤就無影。

曾志偉
星夢有9位歌手出席記者會，人多勢眾。左起謝東閔、伍富橋、谷婭溦、周柏豪、王敏奕、JW、菊梓喬、戴祖儀及譚嘉儀，曾志偉新抱明顯企中間搶鏡。
曾志偉
樂壇三位實力女歌手，左起Gin Lee、Aga及Jace陳凱詠。
曾志偉
已約滿星夢的鄭俊弘及老婆何雁詩亦有出席。

曾志偉打破小圈子局面

記者會由蔡康年主持，先由IFPI香港會主席陳志光發表講話，之後有各公司和歌手代表上台，包括有李日朗、黃翊、何弘軒、林欣彤、敖嘉年和迪子等等。其後到曾志偉發言，他先揶揄了主持蔡康年做主持不應該帶稿照讀，指一指蔡康年說

「作為一個主持就唔應該帶稿嘅！」

曾志偉
曾志偉嚴打歪風，重新與各大唱片公司結盟搞好關係。
曾志偉
蔡康年被曾志偉點名明寸要睇稿照讀，當場一額汗！

他又說︰「主席冇辦法，要攞住張紙睇，咁我就以為我自己係職業主持，唔帶依家唔知講乜。」之後曾志偉大概表示希望樂壇百花齊放︰「同香港市民共享音樂係好難得！」

重點介紹「樂壇新人」

曾志偉又在台上表示要特別介紹一位新人，就是何麗全先生，何麗全上台笑指要叫曾志偉做「曾總」，表示希望多啲歌星參與無綫以後的節目，又踢爆有唱片高層好友太耐冇去無綫而唔識路。最後曾志偉更向星夢歌手大派定心丸，他表示︰「星夢嘅歌手仍然都會上嚟」。

曾志偉
已經是樂壇前輩的何婉盈亦現身支持。
曾志偉
Sony派出旗下歌手林奕匡及Mischa葉巧琳出席破冰記者。

睇片：曾志偉啟動《音樂永續》計劃

曾志偉分享做高層心情，每朝九點起身係最大困難，至於每日著西裝亦都好唔習慣；星夢「一姐」菊梓喬就表示呢幾年「少同外面嘅人接觸」，仲話好期待由唔同歌手唱劇集歌，坦言自己呢幾年都唱得好多：

煞停《聲夢傳奇》 清剿余詠珊何哲圖勢力

聲夢傳奇
曾志偉回歸無綫擔任要職後，無綫立即大變天！首當其衝是與志偉傳不和的余詠珊被正式調離綜藝科，改由曾志偉全面接管，而掌管星夢娛樂的余詠珊老公何哲圖則告辭職，連帶由余詠珊夫婦聯手打造，籌備半年的選秀比賽《聲夢傳奇》亦突然傳出「煞停」消息。

《聲夢傳奇》等曾志偉發落

曾志偉回歸無綫出任高層後，無綫立即大變天！與志偉傳不和的余詠珊立即被削權調離綜藝科，改由曾志偉全面接管其本來職務，而掌管星夢娛樂的余詠珊老公何哲圖則告辭職，本月底生效，連帶由余詠珊何哲圖夫婦聯手打造，籌備工作近半年的選秀節目《聲夢傳奇》，近日亦突然傳出「煞停」消息！《聲夢傳奇》是無綫復辦的歌唱選秀比賽，主力反擊ViuTV皇牌節目《全民造星》，節目以全民投票方式進行，從全球挑選出15名入圍參賽者，共9女6男的學員平均年齡只得18歲，當中9位女學員平均年齡更低至17歲，話題性十足，原定節目於3月7日播出，但隨着無綫人事大變天，《聲夢傳奇》日前突然傳出「煞停」消息，節目監製陳旭亮接受傳媒訪問時坦承節目「係Hold住咗」，去向未明，一齊要等曾志偉發落。

聲夢傳奇
《聲夢傳奇》監製陳旭亮接受傳媒訪問時表示節目要等曾志偉發落。
聲夢傳奇
無綫大變天後，與志偉傳不和的余詠珊被削權調離綜藝科，連帶同老公何哲圖聯手打造的節目《聲夢傳奇》亦被煞停，日前余詠珊回應被指削權時，神情落莫。
聲夢傳奇
星夢娛樂行政總裁何哲圖，將在本月底離任，而TVB音樂事務將交由曾志偉接手掌舵。
聲夢傳奇
《聲夢傳奇》是無綫復辦的歌唱選秀比賽，主力反擊ViuTV皇牌節目《全民造星》，節目以全民投票方式進行，從全球挑選出15名入圍參賽者。

《聲夢傳奇》15位參賽者登場

無綫《聲夢傳奇》第一次召集於2021年1月播出，15位參賽者在全球招募遴選中嶄露頭角，順利站上「聲夢」舞台，接受音樂培訓。為了幫助青年人實現音樂夢，TVB製作全新音樂比賽節目《聲夢傳奇》，每人投放近200萬作訓練，替香港樂壇發掘亮眼新「聲」！15位參賽者經過多輪殘酷的對決，以及專業評判團的試煉，9女6男參賽學員曝光前先被要求提升歌唱實力，收埋半年，終於正式登場⋯⋯

《聲夢傳奇》9女6男參賽學員逐格睇：

聲夢傳奇2021
《聲夢傳奇2021》學員9女6男，其中6女1男都未滿18歲。

《聲夢傳奇》9女學員 平均年齡17歲

炎明熹 台慶初次演出15歲壓軸出場 (IG: yiminghay)
炎明熹（Gigi）不論台風或歌聲都非常精彩，翻唱陳奕迅《紅玫瑰》，為初次演出帶來一個非常震撼的結尾，但表演時的齊蔭髮型，就令她被網民封為「小蝦頭」！翻查之下原來Gigi原名姓王曾多次奪得歌唱比賽冠軍⋯⋯

（詳見另文： 炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員猛料背景起底

《聲夢傳奇》參賽者
《聲夢傳奇》參賽者炎明熹對台慶初次表現的感受係：「我呢個𡃁妹有機會係大舞台表演真係十分榮幸。我會繼續努力迎接更多挑戰，亦都期待下次同大家嘅見面！」（圖片來源：炎明熹IG）
《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
於11月台慶首次出場的齊蔭頭造型令炎明熹被指貌似「蝦頭」楊詩敏。（圖片來源：無綫影片截圖）

姚焯菲 14歲巨肺小妹妹

14歲的小妹妹姚焯菲（Chantel），在《萬千星輝賀台慶2020》上，打頭陣代表一班《聲夢傳奇》參賽者唱出〈說散就散〉，年紀小小已是巨肺型，不過，不少網民第一次聽她開聲演唱，已評價她只會學歌手唱腔，未有自己風格。

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
年僅14歲的姚焯菲打頭陣無怯場。（圖片來源：無綫影片截圖）

鍾柔美 14歲中菲混血兒（IG：yumichung1221

與姚焯菲同樣14歲的中菲混血兒鍾柔美（Yumi）（IG：yumichung1221），報名參賽時只有13歲，自小就學習歌唱、舞蹈、演戲、樂器等藝術，參加過多次歌唱比賽，又組過女童組合「A Little Bit Shy」，並做童星參演過《城寨英雄》等多部無綫劇。（詳情：《聲夢》「翻版鍾嘉欣」鍾柔美幕前經驗豐富 參加過百比賽組過女團

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
鍾柔美今年14歲，無論唱歌跳舞都一樣掂。（圖片來源：無綫影片截圖）

潘靜文（Sherman）22歲

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
《聲夢傳奇2021》潘靜文 Sherman

文凱婷（Aeren）19歲

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
《聲夢傳奇2021》 19歲 文凱婷（Aeren）

詹天文（Windy）14歲擅長唱高音 （IG: win_dy__

5歲開始便跟兩位專業女高音歌唱家王珊（Wang Shan）及戚芷君（Chik Tse Kwan，Candy）學習聲樂，現在她正就讀國際學校。 相關文章：《聲夢傳奇》14歲詹天文Windy 擅長唱高音 5歲開始學聲樂

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
《聲夢傳奇2021》14歲 詹天文曾以優異成績考獲倫敦「聖三一學院」的演奏文憑！

林沚𦐒（Venus）20歲

林沚𦐒IG圖片《聲夢傳奇2021 》
《聲夢傳奇2021 》林沚𦐒IG圖片

林君蓮（Kaitlyn） 17歲來自加拿大（IG:lklk.orange

林君蓮（ Kaitlyn）受訪時透露，曾有機會當韓國練習生，不過因家人反應故被迫放棄機會，現在剛中學畢業的她，便趁《聲夢傳奇》望能圓其歌手夢﹗據報在林君蓮IG有不少晒腿相⋯⋯

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
17歲的林君蓮在《聲夢傳奇第一次召集》播出時，把自己邊收看邊配唱的片段放上IG，當她看到電視機上自己的演出時，她對住手機自拍陶醉地跟住唱，表情浮誇，自信十足。

相關文章：《聲夢》17歲林君蓮放棄做韓國練習生 怪責隊友張馳豪合唱拖累

蔡愷穎（Lolita）17歲

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
《聲夢傳奇2021》17歲 蔡愷穎 Lolita

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《聲夢傳奇》6位男學員 平均年齡22歲

冼靖峰 曾參加《全民造星II》（22歲）( IG: archie_sin)

冼靖峰（Archie）曾參加過《全民追星II》，但在進入60強後被淘汰，畢業於南屯門官立中學及香港大學，現年22歲，也是大專聯校歌唱比賽的優異選手。（相關文章：《聲夢》冼靖峰Archie《全民造星2》48強止步 曾是200磅喇沙歌王

《聲夢傳奇》參賽者冼靖峰
《聲夢傳奇》參賽者冼靖峰曾參加過《全民追星II》，同姜濤一樣，都曾經係一個200磅肥仔。（圖片來源：冼靖峰IG）

孫漢霖（22歲）

宣傳片中率先讓觀眾聽得到歌聲的唯一男聲，就是孫漢霖（火雞，Steven），原來他是歌唱學校「星格」的學生。

孫漢霖（火雞）是歌唱學校「星格」的學生，去年在「2019勁唱金曲卡拉OK大賽」中獲得冠軍。（圖片來源：星格流行音樂學院 )
孫漢霖（火雞）是歌唱學校的學生，去年在「2019勁唱金曲卡拉OK大賽」中獲得冠軍。（圖片來源：星格流行音樂學院 )

黃奕斌 Hugo 唱得又跳得（20歲）（IG：realybwong

由北京及新加坡讀完書返香港的黃奕斌（Hugo），獲網民大讚靚仔，而且唱得又跳得。

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
黃奕斌今年20歲，在初次登場獻唱的4位參賽者中，獲讚相貌最討好。（圖片來源：無綫影片截圖）

相關文章：《聲夢》黃奕斌Hugo北京讀戲劇 自爆拍拖三次經常被女媾

何晉樂（Rock）夾Band多年（24歲）

何晉樂（Rock，綽號：石仔）夾Band多年，經常作Busking街頭表演，作為主音及結他手，演出經驗豐富。

聲夢傳奇何晉樂IG圖片
24歲 何晉樂（Rock）夾Band多年

林智樂（Felix）17歲唯一四眼參賽者

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
17歲的林智樂Felix 是節目中唯一戴眼鏡的參賽者。（圖片來源：無綫影片截圖）

張馳豪（Aska）年紀最大25歲

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
《聲夢傳奇2021》張馳豪 25歲

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《聲夢傳奇》節目賣點係採用電影級器材，全4K高清拍攝，配合VR及XR技術，首度製作一部「電影級」的選秀節目；同時配置高級音響設備，提供真正的5.1環迴立體聲，讓觀眾耳目一新！

萬千星輝賀台慶 | 2020 | 聲夢傳奇 | 參賽者 | 首度現身

節目將於1月3日晚首播，無綫官方亦開始每日流出15位參賽者的介紹影片：

聲夢傳奇｜D-8 ：無畏｜

聲夢傳奇 | D-7：爛漫 | 失戀 | 戀愛

聲夢傳奇 第一次召集｜D-6：陌生 Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=plqiSvH0PVw

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