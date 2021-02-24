曾志偉 何麗全開破冰記者會 星夢歌手最疊馬 蔡康年被點名明寸一額汗
撰文：東方新地 圖片：東星圖片、電視截圖
星夢拉大隊撐新老闆
曾志偉入主無綫，余詠珊被削權調職，人事變天令人心惶惶，《音樂永續 樂壇共享》記者會舉行，除曾志偉、何麗全、樂易玲和一班唱片公司代表出席外，更有各大唱片公司旗下歌手現身支持，之前盛傳星夢大地震，歌手人人自危，不過出席記者會的歌手都算齊人，星夢沒有了Herman何哲圖，在周柏豪與菊梓喬帶領下，JW(王灝兒)、戴祖儀、譚嘉儀等都在場，連吳若希都產後復出，不過連詩雅及林穎彤就無影。
曾志偉打破小圈子局面
記者會由蔡康年主持，先由IFPI香港會主席陳志光發表講話，之後有各公司和歌手代表上台，包括有李日朗、黃翊、何弘軒、林欣彤、敖嘉年和迪子等等。其後到曾志偉發言，他先揶揄了主持蔡康年做主持不應該帶稿照讀，指一指蔡康年說
「作為一個主持就唔應該帶稿嘅！」
他又說︰「主席冇辦法，要攞住張紙睇，咁我就以為我自己係職業主持，唔帶依家唔知講乜。」之後曾志偉大概表示希望樂壇百花齊放︰「同香港市民共享音樂係好難得！」
重點介紹「樂壇新人」
曾志偉又在台上表示要特別介紹一位新人，就是何麗全先生，何麗全上台笑指要叫曾志偉做「曾總」，表示希望多啲歌星參與無綫以後的節目，又踢爆有唱片高層好友太耐冇去無綫而唔識路。最後曾志偉更向星夢歌手大派定心丸，他表示︰「星夢嘅歌手仍然都會上嚟」。
睇片：曾志偉啟動《音樂永續》計劃
曾志偉分享做高層心情，每朝九點起身係最大困難，至於每日著西裝亦都好唔習慣；星夢「一姐」菊梓喬就表示呢幾年「少同外面嘅人接觸」，仲話好期待由唔同歌手唱劇集歌，坦言自己呢幾年都唱得好多：
煞停《聲夢傳奇》 清剿余詠珊何哲圖勢力
《聲夢傳奇》等曾志偉發落
曾志偉回歸無綫出任高層後，無綫立即大變天！與志偉傳不和的余詠珊立即被削權調離綜藝科，改由曾志偉全面接管其本來職務，而掌管星夢娛樂的余詠珊老公何哲圖則告辭職，本月底生效，連帶由余詠珊何哲圖夫婦聯手打造，籌備工作近半年的選秀節目《聲夢傳奇》，近日亦突然傳出「煞停」消息！《聲夢傳奇》是無綫復辦的歌唱選秀比賽，主力反擊ViuTV皇牌節目《全民造星》，節目以全民投票方式進行，從全球挑選出15名入圍參賽者，共9女6男的學員平均年齡只得18歲，當中9位女學員平均年齡更低至17歲，話題性十足，原定節目於3月7日播出，但隨着無綫人事大變天，《聲夢傳奇》日前突然傳出「煞停」消息，節目監製陳旭亮接受傳媒訪問時坦承節目「係Hold住咗」，去向未明，一齊要等曾志偉發落。
《聲夢傳奇》15位參賽者登場
無綫《聲夢傳奇》第一次召集於2021年1月播出，15位參賽者在全球招募遴選中嶄露頭角，順利站上「聲夢」舞台，接受音樂培訓。為了幫助青年人實現音樂夢，TVB製作全新音樂比賽節目《聲夢傳奇》，每人投放近200萬作訓練，替香港樂壇發掘亮眼新「聲」！15位參賽者經過多輪殘酷的對決，以及專業評判團的試煉，9女6男參賽學員曝光前先被要求提升歌唱實力，收埋半年，終於正式登場⋯⋯
《聲夢傳奇》9女6男參賽學員逐格睇：
《聲夢傳奇》9女學員 平均年齡17歲
炎明熹 台慶初次演出15歲壓軸出場 (IG: yiminghay)
炎明熹（Gigi）不論台風或歌聲都非常精彩，翻唱陳奕迅《紅玫瑰》，為初次演出帶來一個非常震撼的結尾，但表演時的齊蔭髮型，就令她被網民封為「小蝦頭」！翻查之下原來Gigi原名姓王曾多次奪得歌唱比賽冠軍⋯⋯
（詳見另文： 炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員猛料背景起底）
姚焯菲 14歲巨肺小妹妹
14歲的小妹妹姚焯菲（Chantel），在《萬千星輝賀台慶2020》上，打頭陣代表一班《聲夢傳奇》參賽者唱出〈說散就散〉，年紀小小已是巨肺型，不過，不少網民第一次聽她開聲演唱，已評價她只會學歌手唱腔，未有自己風格。
鍾柔美 14歲中菲混血兒（IG：yumichung1221）
與姚焯菲同樣14歲的中菲混血兒鍾柔美（Yumi）（IG：yumichung1221），報名參賽時只有13歲，自小就學習歌唱、舞蹈、演戲、樂器等藝術，參加過多次歌唱比賽，又組過女童組合「A Little Bit Shy」，並做童星參演過《城寨英雄》等多部無綫劇。（詳情：《聲夢》「翻版鍾嘉欣」鍾柔美幕前經驗豐富 參加過百比賽組過女團）
潘靜文（Sherman）22歲
文凱婷（Aeren）19歲
詹天文（Windy）14歲擅長唱高音 （IG: win_dy__）
5歲開始便跟兩位專業女高音歌唱家王珊（Wang Shan）及戚芷君（Chik Tse Kwan，Candy）學習聲樂，現在她正就讀國際學校。 相關文章：《聲夢傳奇》14歲詹天文Windy 擅長唱高音 5歲開始學聲樂
林沚𦐒（Venus）20歲
林君蓮（Kaitlyn） 17歲來自加拿大（IG:lklk.orange）
林君蓮（ Kaitlyn）受訪時透露，曾有機會當韓國練習生，不過因家人反應故被迫放棄機會，現在剛中學畢業的她，便趁《聲夢傳奇》望能圓其歌手夢﹗據報在林君蓮IG有不少晒腿相⋯⋯
相關文章：《聲夢》17歲林君蓮放棄做韓國練習生 怪責隊友張馳豪合唱拖累
蔡愷穎（Lolita）17歲
《聲夢傳奇》6位男學員 平均年齡22歲
冼靖峰 曾參加《全民造星II》（22歲）( IG: archie_sin)
冼靖峰（Archie）曾參加過《全民追星II》，但在進入60強後被淘汰，畢業於南屯門官立中學及香港大學，現年22歲，也是大專聯校歌唱比賽的優異選手。（相關文章：《聲夢》冼靖峰Archie《全民造星2》48強止步 曾是200磅喇沙歌王）
孫漢霖（22歲）
宣傳片中率先讓觀眾聽得到歌聲的唯一男聲，就是孫漢霖（火雞，Steven），原來他是歌唱學校「星格」的學生。
黃奕斌 Hugo 唱得又跳得（20歲）（IG：realybwong ）
由北京及新加坡讀完書返香港的黃奕斌（Hugo），獲網民大讚靚仔，而且唱得又跳得。
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何晉樂（Rock）夾Band多年（24歲）
何晉樂（Rock，綽號：石仔）夾Band多年，經常作Busking街頭表演，作為主音及結他手，演出經驗豐富。
林智樂（Felix）17歲唯一四眼參賽者
張馳豪（Aska）年紀最大25歲
《聲夢傳奇》節目賣點係採用電影級器材，全4K高清拍攝，配合VR及XR技術，首度製作一部「電影級」的選秀節目；同時配置高級音響設備，提供真正的5.1環迴立體聲，讓觀眾耳目一新！
萬千星輝賀台慶 | 2020 | 聲夢傳奇 | 參賽者 | 首度現身
節目將於1月3日晚首播，無綫官方亦開始每日流出15位參賽者的介紹影片：
聲夢傳奇｜D-8 ：無畏｜
聲夢傳奇 | D-7：爛漫 | 失戀 | 戀愛
聲夢傳奇 第一次召集｜D-6：陌生 Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=plqiSvH0PVw