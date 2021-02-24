曾志偉 何麗全開破冰記者會 星夢歌手最疊馬 蔡康年被點名明寸一額汗

曾志偉成為無綫副總經理兼行政委員會特別顧問，負責綜藝及資訊娛樂節目，一上場余詠珊即被削權調職，而老公何哲圖亦辭職星夢娛樂。有指曾志偉第一件事就是與四大唱片公司（現在環球收購了EMI）正式破冰，今日(2月24日)聯手舉行《音樂永續 樂壇共享》記者會，出席的有曾志偉、何麗全和一班唱片公司高層代表和歌手，星夢一哥周柏豪、一姐菊梓喬及產後復出的吳若希亦有現身，現場所見星夢依然是最人多勢眾的一群。

撰文：東方新地 圖片：東星圖片、電視截圖