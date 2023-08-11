32歲Jumbo曾淑雅雙喜臨門宣布陀B 曬凸肚照趕做索媽超開心
女神Jumbo曾淑雅：是時候學做媽媽了
曾淑雅早前曾po出花花裙照，被指孕味濃，到今日她終於po出側身凸肚照，正式在IG公布懷孕的喜訊：
#mumtobe 30+2
感恩👶🏻小寶寶選了我❤️
希望你健康長大💕肥肥白白
我也是時候學做媽媽了🤰🏻🤰🏻
夢想實現🏠期待的改變
今年是超開心的一年🐰。
#如願#家#圓滿人生#滿足
#👩🏻+👶🏻+🐶+🧑🏻
上月幸福曬婚照宣布封盤
自出道以來已經被封為「宅男女神」的曾淑雅，上月22日於IG上傳兩張幸福婚照宣佈婚訊，雖然婚照中未能看見新郎哥正面，但光從側面都睇得出夠曬型仔。不少網民都為曾淑雅送上祝福，為女神找到好歸屬而感到高興。
感恩遇上你❣️🤵🏻👰🏻♀️
#人生的新階段
#另一個身份。另一種人生
#幸福的來臨🧚♀️
Jumbo老公正面曝光 完坐唔似謝天華
而Jumbo趁著7月24日32歲生日當天，便與老公低調的舉行婚禮，她解釋因為丈夫係圈外人，所以整個婚禮都低調進行，只係邀請部份親友出席，同時表示自己亦會努力學習做一位好老婆呀。
終於可以將呢份喜悅分享比大家
係爹哋媽咪同親朋好友見証下
我們結婚了
一個疫情年月把我們緣在一起。
走過3年的過程。珍惜著彼此
我們決定下半生的路一起攜手同步
以後不再孤單一人前行
餘生請多指教
Jumbo接受TVB娛樂新聞台訪問時，同時曬出老公的樣貌，剛宣布結婚時，Jumbo只曬出老公的側臉，更被指與謝天華撞樣，看完正面後，不少網民留言表示一啲都唔似，說是男神級數，仲話二人郎才女貌，襯到絕！
曾於節目中自爆自己多仔追
入行超過十年嘅Jumbo曾淑雅，兜兜轉轉由網紅轉做電視。兩年前Jumbo 29歲生日時，成班《姊妹淘》姊妹送上禮物為Jumbo慶生，Jumbo接受訪問時話當時有好多追求者，有合適對象正在了解中，不過仲未係男友，個陣Jumbo笑得非常甜絲絲，唔知當時所指的追求者係唔係就係宜家嘅未婚夫呢。
憑《三日兩夜》一度上位 多年來演閒角居多
現年31歲的曾淑雅在2011年中國小姐（香港賽區）成為三料冠軍，捧走「最具人氣獎」及「最上鏡小姐」等獎項。身材高挑的曾淑雅曾經出過寫真，之後在2020年正式加盟TVB後一度憑主持《三日兩夜》成功上位，但之後拍攝過多套劇集如《香港愛情故事》、《陀槍師姐2021》、《法證先鋒V》等都以閒角為主。今年更獲選為「全球百大美女」之一，排名高至41位，打敗Emma Watson、Margot Robbie等荷里活明星！
每次派福利Like數必過萬 水著Bra Top樣樣有
曾淑雅樣靚身材好，經常於社交平台大派福利。熱愛做運動的曾淑雅，經常於社交平台大曬運動照，水著、Bra Top瑜伽服樣樣齊，每次Like數都必定破萬，深受網民愛戴。
TVB女神陸續上岸 蔡嘉欣嫁有米男友
TVB女神近年陸續上岸，早前港姐出身的蔡嘉欣在社交網站公開喜訊，並上載多張與Derek一同到法國巴黎影的婚紗照，照片中的她用甜蜜眼神望住Derek，更大方在鏡頭前咀對咀錫錫冧到爆炸：「過去一年我一直安靜地、幸福地準備我們的婚禮。來到倒數階段，是時候跟大家分享這份喜悅。Kayan要嫁人了，不遲亦不早！ 一切都剛剛好！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！