朱智賢騷嗲功意外惹禍 1句話即疑被謝東閔狠摑叫收聲

37歲的前港姐朱智賢（Ashley），去年約滿離巢TVB後便以自由身發展，再加上獲男友謝東閔全力支持，可為事業愛情兩得意。而朱智賢離巢後在社交平台依然十分活躍，除了不時會大派福利外，更會分享不少搞笑的短片，完全零包袱！日前朱智賢在社交再派福利騷嗲功，不過竟然被在鏡頭外疑係謝東閔的男人狠摑兼叫收聲……