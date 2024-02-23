朱智賢騷嗲功意外惹禍 1句話即疑被謝東閔狠摑叫收聲
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37歲的前港姐朱智賢（Ashley），去年約滿離巢TVB後便以自由身發展，再加上獲男友謝東閔全力支持，可為事業愛情兩得意。而朱智賢離巢後在社交平台依然十分活躍，除了不時會大派福利外，更會分享不少搞笑的短片，完全零包袱！日前朱智賢在社交再派福利騷嗲功，不過竟然被在鏡頭外疑係謝東閔的男人狠摑兼叫收聲……
朱智賢騷嗲功被狠摑叫收聲
朱智賢日前分享咗一跳對著鏡頭騷嗲功的影片，片中朱智賢除了以「下身失蹤」的裝扮出鏡外，仲sweet爆嗲住講：「Babe, I can be anything you want me to be.（寶貝，我可以成為任何你想我成為的）」不過朱智賢一講完就被鏡頭外疑係謝東閔的男人狠摑，仲叫佢：「Be quite.（安靜）」
江嘉敏忍唔住留言狠批男方
朱智賢被狠摑的影片隨即引來不少網民留言：「勁衰囉咁大力」、「朱朱咁靚都打得落手」、「聽到閔大人把聲，佢勁大力打喎」、「打你係因為你仲著邁阿密」。就連朱智賢的好友江嘉敏都忍唔住留言：「真係想死喎條友，好大力喎」，更獲朱智賢回覆：「還咗拖」。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@ashley_ellabel、IG@kaman_kong