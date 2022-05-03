食腦喪B| 朱智賢預咗重提「燁」緣 直言向前看才能立足娛圈
朱智賢近日亮相TVB新劇《食腦喪B》飾演女強人律師，不過她自言本身性格沒有角色般堅強，早前在訪問中重提2年偷食事件，她直言「有晒心理準備」，即使有人重提都只能向前看。
朱智賢預咗有人重提「燁」緣
朱智賢2年前拍攝《食腦喪B》時爆出偷食人夫黎振燁事件，從此「燁緣」纏身形象插水，適逢近日《食腦喪B》播出，她表示有心理準備面對輿論，嘴巴長在別人身上，無力控制就唯有自己看開一點。大個女的她更相信做人要向前看，要在娛樂圈立足就要經得起風浪。
朱智賢謝東閔絕種好男人不離不棄
經過「燁緣事件」後，男友謝東閔不離不棄一直陪伴在側，當時二人心情沉重見記者；今日他們感情更深厚，朱更大讚男友性格大方容易放下，經過一段時間消化後已經原諒自己。她又表示現時二人感情穩定，雖未有結婚打算，但希望一起在事業打拼。
朱智賢用行動打破「分」訊
朱智賢「燁緣事件」爆出後，當時引來各界揣測，更傳出二人「分」訊，不過他們槍口對外，面對傳聞時果斷澄清，分別在社交平台回應二人仍是情侶。亦有指二人向來低調處理感情事，所以甚少公開放閃。
朱智賢「偷食人夫」事件兩周年 謝東閔被派帽不離不棄
2020年4月27日，朱智賢爆出「偷食人夫」事件，當年與謝東閔發展地下情的朱智賢，遭傳媒踢爆與人夫港男黎振燁半山匿車廂偷食，事後獲男友謝東閔挺身護花出來拆彈，朱智賢面青口唇白認錯，話自己經驗少未能抽離《食腦喪B》角色《食腦喪B》，女神形象幻滅，男友與公司依然不離不棄，朱智賢暫時停工過冷河，而賤男黎振燁雖然氹掂大肚老婆現身求情，但TVB決定保女棄男，黎振燁一鋪玩完。朱智賢錯有錯著，令謝東閔搶認三年地下情，被封「馬明2.0」的他更承諾與女友共同渡過難關，築起千萬愛巢有計劃迎娶朱智賢。