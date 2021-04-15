myTV SUPER 5周年｜李佳芯扮智能機械人任摸胸 方力申主持靈異節目變搞笑

無綫近來大張旗鼓造勢，繼綜藝大改革，大舉招募藝員及製作人員後，今日在電視城舉行《myTV SUPER 5周年•myTV Gold快樂 Triple Up》記招，公布myTV Gold節目巡禮。李佳芯、馮盈盈及陸永等主演新劇《智能愛人》宣布下周在myTV Gold率先播出，在預告片中，飾演智能機械人的李佳芯被不同人摸胸最搶眼球。除了劇集，還有綜藝節目，當中由方力申和當奴主持的靈異節目《鬼上你架車》最具話題，集集不同嘉賓，不過卻被高層樂易玲指驚嚇節目在兩位主持下竟變成搞笑節目，另類宣傳手法的確新穎。

撰文：東方新地｜圖片：無綫娛樂新聞台截圖