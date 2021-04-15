myTV SUPER 5周年｜李佳芯扮智能機械人任摸胸 方力申主持靈異節目變搞笑
無綫近來大張旗鼓造勢，繼綜藝大改革，大舉招募藝員及製作人員後，今日在電視城舉行《myTV SUPER 5周年•myTV Gold快樂 Triple Up》記招，公布myTV Gold節目巡禮。李佳芯、馮盈盈及陸永等主演新劇《智能愛人》宣布下周在myTV Gold率先播出，在預告片中，飾演智能機械人的李佳芯被不同人摸胸最搶眼球。除了劇集，還有綜藝節目，當中由方力申和當奴主持的靈異節目《鬼上你架車》最具話題，集集不同嘉賓，不過卻被高層樂易玲指驚嚇節目在兩位主持下竟變成搞笑節目，另類宣傳手法的確新穎。
撰文：東方新地｜圖片：無綫娛樂新聞台截圖
劇集《智能愛人》
記者會上宣布兩套原創劇《智能愛人》（前名《智能愛(AI)人》及《欺詐劇團》即將播出，李佳芯主演的《智能愛人》預告片中，李佳芯被不同人摸胸測心跳，馮盈盈同陸永更有親熱床戲。《智能愛人》將於下周五（23日）在myTV Gold率先播出。
劇集《欺詐劇團》
另一套原創劇是《欺詐劇團》，主演的敖嘉年更率一眾演員，包括蔣家旻、林秀怡、呂珊等即場跳出「精子海草操」，敖嘉年更預告在劇中，當大家跳出「精子海草操」時，更會著上全套「精子裝」。
綜藝節目：《鬼上你架車》
綜藝特備節目包括有方力申和當奴主持的靈異節目《鬼上你架車》、《SUPER FIVE》及蕭正楠主持的節目《Testing Menu》。方力申主持的靈異節目《鬼上你架車》，每集嘉賓不同，今日邀請了當中兩位女嘉賓蔡潔及馮盈盈，其他嘉賓還包括有關智斌、張繼聰、蔡思貝、胡鴻鈞、高海寧及唐詩詠等。該節目由邵氏製作，高層樂易玲上台時指馮盈盈穿上紅衣配合節目相當驚嚇，然後又話睇完幾集卻發現由方力申及當奴主持，竟變搞笑節目﹗
《SUPER FIVE》
由馮盈盈、麥美恩、簡淑兒、朱敏瀚及麥大力主持的《SUPER FIVE》，五人一起接受餐廳打工、上堂學戲、露營等不同體驗，令大家最真實一面呈現。
《Testing Menu》
正在播放由蕭正楠主持《Testing Menu》亦有上台為節目宣傳，蕭正楠即場為大家炮製一道特別菜式，卻出現連番蝦碌，先是開唔到電磁爐，其後又沒有合適的碟，最後靠蕭正楠執生。