李嘉欣做搞手搵鄭中基、Tyson Yoshi圓紅館夢 曬Deep V泳照力證凍齢有術

大美人李嘉欣原來一直有個紅館夢，日前她在社交網宣布將會於9月5日，和鄭中基、Gin Lee（李幸倪）及Tyson Yoshi等歌手一齊登上紅館，舉辦只得一場的慈善演唱會，網友都紛紛都大讚李嘉欣人美心善，同時亦十分好奇李嘉欣屆時上台將會作何表演。