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李嘉欣做搞手搵鄭中基、Tyson Yoshi圓紅館夢 曬Deep V泳照力證凍齢有術

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大美人李嘉欣原來一直有個紅館夢，日前她在社交網宣布將會於9月5日，和鄭中基、Gin Lee（李幸倪）及Tyson Yoshi等歌手一齊登上紅館，舉辦只得一場的慈善演唱會，網友都紛紛都大讚李嘉欣人美心善，同時亦十分好奇李嘉欣屆時上台將會作何表演。

李嘉欣 實現紅館夢

前港姐冠軍李嘉欣雖然係演員出身，但日前她在社交網發文，透露自己原來都有個紅館夢，她表示：「踏上紅館呢個舞台，原本係一個很遙遠嘅夢，但9月5號，將會實現！」並上載了一張以「A Million Dreams」為主題的慈善籌款演唱會海報，海報顯示當日演出歌手有鄭中基、Gin Lee、劉浩龍、關心妍、Tyson Yoshi和糖妹。

李嘉欣 李嘉欣透露自己將會同鄭中基、Tyson Yoshi等歌手一齊踏上紅館。
李嘉欣透露自己將會同鄭中基、Tyson Yoshi等歌手一齊踏上紅館。（圖片來源：[email protected]李嘉欣 Michele Reis 認證專頁）
李嘉欣 鄭中基對上一次開演唱會，是在去年4月。
鄭中基對上一次開演唱會，是在去年4月。（圖片來源：[email protected]
李嘉欣 Tyson Yoshi演唱會 Tyson Yoshi頭收開始收Bra，之後越收越多。
Tyson Yoshi演唱會日前剛圓滿結束。（圖片來源：[email protected]

票價最貴580港元

而這次演唱會的主辦單位JMJ Children’s Charitable Foundation，是由李嘉欣於2011年以兒子Jayden的名義成立。李嘉欣透露是次慈善演唱會所籌得的善款，將會捐贈予「願望成真基金」及「護苗基金」。而演唱會將有1,200張門票於8月18日公開發售，票價分別為180、280及580港元。

李嘉欣 JMJ Children’s Charitable Foundation是李嘉欣在2011年以兒子Jayden的名義成立。
JMJ Children’s Charitable Foundation是李嘉欣在2011年以兒子Jayden的名義成立。（圖片來源：新傳媒照片庫）

李嘉欣身份係「主禮嘉賓」

由於周國賢的紅館演唱會是在9月2至4日舉行，所以有傳這個在9月5日的慈善演唱會，將會沿用周國賢的舞台設計。而網友除了大讚李嘉欣人美心善外，亦對李嘉欣將會作何表演表示十分好奇，不過睇「A Million Dreams」的演唱會海報介紹，就指李嘉欣係「主禮嘉賓」，有網友就猜測到時李嘉欣只會上台「象徵式」講幾句，而不會作任何表演。

李嘉欣 謝安琪
周國賢演唱會將於9月2至4日在紅館舉行。（圖片來源：周國賢演唱會海報）
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（圖片來源：討論區截圖）
李嘉欣 52歲李嘉欣身形依然勁Fit，日前她在社交網貼出Deep V泳衣照，並寫上：「過了颱風之後，又一整個星期的雨天......終於可以感受夏日陽光。」
52歲李嘉欣身形依然勁Fit，日前她在社交網貼出Deep V泳衣照，並寫上：「過了颱風之後，又一整個星期的雨天……終於可以感受夏日陽光。」（圖片來源：[email protected]李嘉欣 Michele Reis 認證專頁）
李嘉欣 李嘉欣這件Deep V泳衣，除了中門大開外，原來仲露埋腰側位，大騷零贅肉的腰間和白滑的美腿。
李嘉欣這件Deep V泳衣，除了中門大開外，原來仲露埋腰側位，大騷零贅肉的腰間和白滑的美腿。（圖片來源：[email protected]李嘉欣 Michele Reis 認證專頁）

重溫李嘉欣激罕出海曬泳照 無贅肉身型三點式上陣風彩依然

今年1月大美人李嘉欣因心跳加速、呼吸困難被送院搶救，當時她的心、肺、肝、腎功能停頓，在深切治療部48小時才穩定到。事隔不足半，她迅速恢復，在620生日的大日子，上載了一張和用花砌成的巨型玫瑰熊合照，被網民大讚52歲仍凍齡猶如28歲。早前她更趁周末上遊艇出海曬太陽，大騷Fit爆身形。

李嘉欣 大美人身型比例依然索爆，網友爭相讚好。
大美人身型比例依然索爆，網友爭相讚好。（圖片來源：michele_monique_reis）
李嘉欣 來一張正面甫士，最美港姐果然唔係講笑。
來一張正面甫士，最美港姐果然唔係講笑。（圖片來源：michele_monique_reis）
李嘉欣 今年620生日的李嘉欣，分享巨型熊啤啤立體花牌，心情靚靚狀態大勇。
今年620生日的李嘉欣，分享巨型熊啤啤立體花牌，心情靚靚狀態大勇。（圖片來源：[email protected]_monique_reis）
李嘉欣 食M字蛋糕。
食M字蛋糕。（圖片來源：[email protected]_monique_reis）
李嘉欣 又曬肩慶祝。
又曬肩慶祝。（圖片來源：[email protected]_monique_reis）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]李嘉欣 Michele Reis 認證專頁、[email protected]_monique_reis、[email protected][email protected]、新傳媒照片庫

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