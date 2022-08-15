李嘉欣做搞手搵鄭中基、Tyson Yoshi圓紅館夢 曬Deep V泳照力證凍齢有術

大美人李嘉欣原來一直有個紅館夢，日前她在社交網宣布將會於9月5日，和鄭中基、Gin Lee（李幸倪）及Tyson Yoshi等歌手一齊登上紅館，舉辦只得一場的慈善演唱會，網友都紛紛都大讚李嘉欣人美心善，同時亦十分好奇李嘉欣屆時上台將會作何表演。
李嘉欣 實現紅館夢
前港姐冠軍李嘉欣雖然係演員出身，但日前她在社交網發文，透露自己原來都有個紅館夢，她表示：「踏上紅館呢個舞台，原本係一個很遙遠嘅夢，但9月5號，將會實現！」並上載了一張以「A Million Dreams」為主題的慈善籌款演唱會海報，海報顯示當日演出歌手有鄭中基、Gin Lee、劉浩龍、關心妍、Tyson Yoshi和糖妹。
票價最貴580港元
而這次演唱會的主辦單位JMJ Children’s Charitable Foundation，是由李嘉欣於2011年以兒子Jayden的名義成立。李嘉欣透露是次慈善演唱會所籌得的善款，將會捐贈予「願望成真基金」及「護苗基金」。而演唱會將有1,200張門票於8月18日公開發售，票價分別為180、280及580港元。
李嘉欣身份係「主禮嘉賓」
由於周國賢的紅館演唱會是在9月2至4日舉行，所以有傳這個在9月5日的慈善演唱會，將會沿用周國賢的舞台設計。而網友除了大讚李嘉欣人美心善外，亦對李嘉欣將會作何表演表示十分好奇，不過睇「A Million Dreams」的演唱會海報介紹，就指李嘉欣係「主禮嘉賓」，有網友就猜測到時李嘉欣只會上台「象徵式」講幾句，而不會作任何表演。
重溫李嘉欣激罕出海曬泳照 無贅肉身型三點式上陣風彩依然
今年1月大美人李嘉欣因心跳加速、呼吸困難被送院搶救，當時她的心、肺、肝、腎功能停頓，在深切治療部48小時才穩定到。事隔不足半，她迅速恢復，在620生日的大日子，上載了一張和用花砌成的巨型玫瑰熊合照，被網民大讚52歲仍凍齡猶如28歲。早前她更趁周末上遊艇出海曬太陽，大騷Fit爆身形。