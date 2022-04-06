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李婉華自爆曾參加神秘飯局 一班女生服侍「貴賓」︰可以選擇有下文

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53歲的李婉華於2003年結婚並移居加拿大，先後誕下一女兩子。她近年開設個人YouTube頻道，分享人生趣事及生活點滴。日前李婉華就在YouTube大爆當年曾在公司安排下出席飯局，直認飯局背後會有下文。

李婉華爆娛樂圈「潛規則」

李婉華（Anita）日前邀請網台主持雲海，在自家YouTube頻道「李婉華 Anita Lee」直播聊天，二人由靈異故事講到娛樂圈「潛規則」，李婉華更自爆曾在公司安排下去過一次飯局。Anita指當時自己初初入行做藝員，公司指有一班外地貴賓到港，要求她出席飯局，片中Anita一再強調「公司叫咁咪去囉」。點知去到原來有一大班她認識的女生一齊被安排出席，Anita當時覺得好奇怪，因為女生們要「隔住坐」，反而要同不認識的貴賓一齊坐。

李婉華 53歲的李婉華於2003年結婚並移居加拿大，先後誕下一女兩子。
53歲的李婉華於2003年結婚並移居加拿大，先後誕下一女兩子。（圖片來源：[email protected]
李婉華 李婉華日前邀請網台主持雲海，在自家YouTube頻道「李婉華 Anita Lee」直播聊天。
李婉華日前邀請網台主持雲海，在自家YouTube頻道「李婉華 Anita Lee」直播聊天。（圖片來源：[email protected]李婉華 Anita Lee截圖）
李婉華 節目上李婉華大爆娛樂圈「潛規則」。
節目上李婉華大爆娛樂圈「潛規則」。（圖片來源：[email protected]李婉華 Anita Lee截圖）

李婉華：可以選擇有下文

李婉華說︰「我記得食完餐飯，你可以選擇離開，定係選擇繼續有下文，去飲嘢啊。但係我就梗係食完就快啲走。」至於被問到會否有錢收，她就表示︰「有㗎，好少嘅但係，嗰時可能得一百幾十咁樣。我哋唔知係咩嚟㗎，總之係公司嘅order、係job、公司嘅嘢。當時食嘅時候覺得係一個禮貌，一個飯局咁，譬如我哋做演員，會唔會係啲外國片商，可能嚟到想見吓我哋，了解吓我哋嘅情況，但係我哋都唔知係乜，咁食完我就走咗啦。冇乜嘢，唔識佢哋嘅，同佢哋傾吓偈，好客氣。」但李婉華亦透露：「相信有部分嘅人係有留低嘅」，不過她已離開現場，不知道留低的女生往後發生咩事了。

李婉華 李婉華自爆當年在公司安排下去過一次飯局。
李婉華自爆當年在公司安排下去過一次飯局。（圖片來源：[email protected]
李婉華 李婉華透露飯局後可以選擇同「貴賓」有下文。
李婉華透露飯局後可以選擇同「貴賓」有下文。（圖片來源：[email protected]李婉華 Anita Lee截圖）

李婉華初出道舊相大晒冷！

其實當年李婉華一出道已驚為天人，是圈中天使魔鬼混合體的美魔女。她是無綫當年力捧的「銀河十星」之一，拍劇古今角色佳宜。

無綫87年力捧「銀河十星」郭富城、崔嘉寶、林穎嫻、邱淑貞、邵仲衡、吳詠虹、李婉華、李中寧、胡越山、李耀敬，年尾官方刊物作介紹，瞓喺婉華隔籬嘅係87年《 銀河十星接力賽 》冠軍邵仲衡。
無綫87年力捧「銀河十星」郭富城、崔嘉寶、林穎嫻、邱淑貞、邵仲衡、吳詠虹、李婉華、李中寧、胡越山、李耀敬，年尾官方刊物作介紹，瞓喺婉華隔籬嘅係87年《 銀河十星接力賽 》冠軍邵仲衡。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
88年20歲嘅李婉華樣貌清純標青帶點混血味道，出道半年就有偶像雜誌刊登佢嘅大彩頁，相中衣著老成完全唔切合佢雙十年華，但就展現出成熟美。
88年20歲嘅李婉華樣貌清純標青帶點混血味道，出道半年就有偶像雜誌刊登佢嘅大彩頁，相中衣著老成完全唔切合佢雙十年華，但就展現出成熟美。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
21歲的李婉華89年拍劇《公私三文治》 時同吳鎮宇擦出愛火花，從此展開長達八年嘅愛情長跑，但識於微時嘅二人因性格剛烈而經常嗌交，摩擦頻生下分手收場。
21歲的李婉華89年拍劇《公私三文治》 時同吳鎮宇擦出愛火花，從此展開長達八年嘅愛情長跑，但識於微時嘅二人因性格剛烈而經常嗌交，摩擦頻生下分手收場。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
演藝學院畢業嘅李婉華90年首次演古裝同武打劇，喺《 蜀山奇俠 》演「紫青雙劍」中嘅青劍周青雲，同演紫劍嘅楊寶玲 共侍一夫關禮傑。
演藝學院畢業嘅李婉華90年首次演古裝同武打劇，喺《 蜀山奇俠 》演「紫青雙劍」中嘅青劍周青雲，同演紫劍嘅楊寶玲 共侍一夫關禮傑。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
呢張92年頭影嘅相李婉華金耳環金錶 行頭勁，最吸睛都係展現喺胸膛嘅粗金鏈 連吊墜，名副其實係金玉滿堂。
呢張92年頭影嘅相李婉華金耳環金錶行頭勁，最吸睛都係展現喺胸膛嘅粗金鏈連吊墜，名副其實係金玉滿堂。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
擁有驕人身材嘅李婉華，93年成為某娛樂 周刊嘅封面人物，相中誘惑眼神低胸裝大晒兩 吋半乳溝，係男人嘅魂魄都畀佢勾。
擁有驕人身材嘅李婉華，93年成為某娛樂 周刊嘅封面人物，相中誘惑眼神低胸裝大晒兩吋半乳溝，係男人嘅魂魄都畀佢勾。（圖片來源： 新傳媒圖片庫）
李婉華喺夏韶聲穿針引線下推出處女大碟《藍》同埋喺英法拍攝嘅同名寫真集，可惜一推出，唱片公司居然執笠，搞到女神驚愕又失望，而佢喺英國拍寫真時代公司碌卡支付很多費用冇得 claim 番，惨豬豬。
李婉華喺夏韶聲穿針引線下推出處女大碟《藍》同埋喺英法拍攝嘅同名寫真集，可惜一推出，唱片公司居然執笠，搞到女神驚愕又失望。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李婉華年過半百依然火辣 女神同鍾嘉欣同場無違和感
李婉華話當年佢喺英國拍寫真時，曾經代公司碌卡支付過很多費用，但都冇得claim番，惨豬豬。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李婉華年過半百依然火辣 女神同鍾嘉欣同場無違和感
當年李婉華嘗試過唔少形象。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李婉華替某電視周刊影靚相，34C豐滿上圍喺純白色露臍裝映照下寧舍激凸澎湃，睇 到宅男流晒鼻血咁滯。
李婉華94年替某電視周刊影靚相，34C豐滿上圍喺純白色露臍裝映照下寧舍激凸澎湃，睇到宅男流晒鼻血咁滯。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
96年李婉華的留海新髮型配佢一身銀藍色閃令令上衫同珠片褲，再加型格靴，簡直係 艷光放閃，狂野魅力盡現！
96年李婉華的留海新髮型配佢一身銀藍色閃令令上衫同珠片褲，再加型格靴，簡直係 艷光放閃，狂野魅力盡現！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李婉華96年跳槽亞視，98年同何家勁合作《馬永貞之爭霸上海》同《 馬永貞之英雄血 》時撻著，但婉華恨有家庭，男方又經常返內地工作，長期分隔兩地令感情變淡，戀情維持三年最終分手。
李婉華96年跳槽亞視，98年同何家勁合作《馬永貞之爭霸上海》同《馬永貞之英雄血》時撻著，但婉華恨有家庭，男方又經常返內地工作，長期分隔兩地令感情變淡，戀情維持三年最終分手。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]李婉華 Anita Lee截圖、新傳媒圖片庫影片來源：[email protected]李婉華 Anita Lee

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