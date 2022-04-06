李婉華自爆曾參加神秘飯局 一班女生服侍「貴賓」︰可以選擇有下文

53歲的李婉華於2003年結婚並移居加拿大，先後誕下一女兩子。她近年開設個人YouTube頻道，分享人生趣事及生活點滴。日前李婉華就在YouTube大爆當年曾在公司安排下出席飯局，直認飯局背後會有下文。