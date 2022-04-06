李婉華自爆曾參加神秘飯局 一班女生服侍「貴賓」︰可以選擇有下文

53歲的李婉華於2003年結婚並移居加拿大，先後誕下一女兩子。她近年開設個人YouTube頻道，分享人生趣事及生活點滴。日前李婉華就在YouTube大爆當年曾在公司安排下出席飯局，直認飯局背後會有下文。
李婉華爆娛樂圈「潛規則」
李婉華（Anita）日前邀請網台主持雲海，在自家YouTube頻道「李婉華 Anita Lee」直播聊天，二人由靈異故事講到娛樂圈「潛規則」，李婉華更自爆曾在公司安排下去過一次飯局。Anita指當時自己初初入行做藝員，公司指有一班外地貴賓到港，要求她出席飯局，片中Anita一再強調「公司叫咁咪去囉」。點知去到原來有一大班她認識的女生一齊被安排出席，Anita當時覺得好奇怪，因為女生們要「隔住坐」，反而要同不認識的貴賓一齊坐。
李婉華：可以選擇有下文
李婉華說︰「我記得食完餐飯，你可以選擇離開，定係選擇繼續有下文，去飲嘢啊。但係我就梗係食完就快啲走。」至於被問到會否有錢收，她就表示︰「有㗎，好少嘅但係，嗰時可能得一百幾十咁樣。我哋唔知係咩嚟㗎，總之係公司嘅order、係job、公司嘅嘢。當時食嘅時候覺得係一個禮貌，一個飯局咁，譬如我哋做演員，會唔會係啲外國片商，可能嚟到想見吓我哋，了解吓我哋嘅情況，但係我哋都唔知係乜，咁食完我就走咗啦。冇乜嘢，唔識佢哋嘅，同佢哋傾吓偈，好客氣。」但李婉華亦透露：「相信有部分嘅人係有留低嘅」，不過她已離開現場，不知道留低的女生往後發生咩事了。
李婉華初出道舊相大晒冷！
其實當年李婉華一出道已驚為天人，是圈中天使魔鬼混合體的美魔女。她是無綫當年力捧的「銀河十星」之一，拍劇古今角色佳宜。