李龍基女友王青霞被爆財色兼收發生關係三次 激動澄清已還錢逐點反擊！
債主歐陽偉爆料王青霞稱公司資金周轉不靈
一個YouTube Channel「Smart Travel」訪問一名聲音似是60多歲的男人，自稱是債主歐陽偉，他表示在數年前認識了Chris，其後Chris就表示自己有公司，但最近資金周轉出現了問題，他指Chris稱自己好有錢，更擁有兩台直升機，而父母在洛杉磯，英國留學，自10歲就移民到美國。這位債主就稱當時雙方話題不斷，Chris一時提到資金周轉有問題，需要借錢兩星期。
王青霞被指曾發裸照
節目主持問到債主歐陽偉和Chris「拍拖」時做了什麼，想了解雙方發展到什麼程度，他就話與Chris在微信上認識，大家居住的城市不同，他住西雅圖Chris住鳳凰城。他又稱想要對方拍些裸照給他看，然後對方就send了給他，他更收藏至今。主持人又再補充，其實王青霞（Chris）在雙方未見面之前，就發裸照給當事人，而裸照中都遮了樣貌，其後見面時亦發生過關係。
債主阿偉爆王青霞借走三萬美金唔還
主持問債主阿偉，覺得發生關係時與裸照相有沒有差別，阿偉就十分肯定是同一個人，更將一張印有Chris Wong照片的駕駛執照給主持人看，主持都證實是同一個人。阿偉稱Chris曾向他表示自己是開直升機公司，更是製造直升機公司，當時阿偉相信Chris非常富有，而且只是借三萬蚊（美金）就借了給她，不過那三萬蚊是他賣了廣州物業，節衣縮食帶來美國買樓用的，因此當知道Chris是騙他的時候，他曾想過自殺，指對方差點害死他。
債主阿偉稱與王青霞一晚發生三次關係
阿偉繼續爆料，指Chris坐民航機到西雅圖後，就與阿偉到酒店房發生關係，阿偉說Chris一晚要兩次，隔日早上再要多一次，更指被對方「財色兼收」。之後更載對方到李小龍博物館，之後去唐人街全記食雲吞麵，仲要是阿偉埋單。之後二人到富國銀行的保險箱，因為入保險箱需要身分證登記，因此Chris不敢入去，阿偉就入去拎三萬蚊美金。阿偉表示，取錢後又到另一間銀行過數給Chris，之後兩人再到李小龍墳墓參觀，才接載Chris到機場離開。
李龍基未婚妻Chris激動指責對方「作大」
李龍基未婚妻接受傳媒訪問時，激動指責對方「作大」，又指對方希望特別展現自己能力，當時Chris去西雅圖不足24小時，完成轉帳已經回到亞利桑那，之後更去拜祭偶像李小龍。她強調是29號傍晚才到西雅圖，而且當晚吃了飯已經回去休息，對方第二天給她錢。而在30號她就完成了匯款回到亞利桑那州，過程當中給了阿偉四千美金沒有完整支付的過程，之後一筆過還清了，她更發過五千人民幣微信支付給對方答謝，而發放的人是Chris家姐。
李龍基未婚妻Chris澄清只發過性感照
有關傳裸照之事，李龍基未婚妻Chris就回應指是有曾經接觸過對方，但當時沒有真正見面，而她有發過的照片是性感照，不是裸照，而且見面都沒有和對方一起過。她更稱她當年隔了幾個月已經歸還，更可以將還款和銀行過數紀錄都公開，因為她已經還了，反指對方隔了六年才來討債。
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李龍基女友Chris被質疑學歷造假兼畫假畫 當事人公開2大證據表示冤枉
73歲的李龍基和細36歲的女友王青霞（Chris Wong）認愛後在網上多番引起爭議，曾傳出李龍基將7層物業轉名贈未婚妻，不過他為了保護女友日前已經開腔澄清所有傳聞，更強調女友並沒有騙取自己的錢財。不過一波未平一波又起，網上再爆出Chris疑似持有假學歷，以及疑似買畫作扮自己作品，令當事人鬧爆，罕有開口回應事件！
Chris被指西雅圖徵婚即借錢唔還？！
Smart Travel頻道 KOL Tsar Pang爆料，獲報料者提供一條短片，短片中Chris喺一間酒店，並尷尬表示自己2018向一位男子借款3萬等。當時Chris被爆出曾喺美國西雅圖登報徵婚，自我介紹係飛機工程師又識揸飛機，然後有男士落疊，當日約出嚟見面兼發生關係，而呢位男子就係借錢男。當時Chris表示自己做生意，一時周轉唔嚟，而男子表示Chris借完錢就消失咗。KOL 質疑點解相識咁短時間就問人借錢，而且條片仲要喺酒店拍攝相當有古怪！
Chris後尾亦有回應傳媒，嬲爆承認自己借錢的事，當時公司係一間賣飛機零件，一時周轉唔嚟，仲打緊官司先會借錢。Chris其後每月一千一千咁還俾男方，同年7月已經一筆過還返晒俾該男子，該男子仲額外賺咗四千，以為還晒錢片條就會刪除，點知仲keep住。而被問到點解早前表示家底富裕的佢，點解唔問借屋企人借佢就回應因為當時兩國打緊貿易戰，家人匯款俾佢好遲先收到。Chris強調自己有還錢，而且無徵婚，呢位男士只係朋友。
Chris被質疑學歷真實性
儘管李龍基對未婚妻的清白做出了澄清，但網上仍有許多討論關於Chris的背景。有疑似Chris同校的畢業生質疑她的畢業證書的真實性，也有聲稱是Chris的同學的人爆料指她在外國留學的事實可能是虛假的。有網友提到Stanford Undergraduate Diploma學位，Mechanical Engineering 同Computer Science是兩個不同學系，所以理應不會有「Mechanical Engineering in Computer Science」的畢業證書。
聲稱同校生未有證據提供過
此外，一些網友在小紅書上熱烈討論此事。其中，一位聲稱是Chris的同學的人留言表示：「點解10歲去了美國，我還在南海實驗中學見到她3年的？難道我又去了美國？」亦有網友留言說：「正一超級大話精，好似無佛山人會睇到咁！以為佢無同學睇到咁！」、「她大話太離譜了吧，去了一年美國說是那裡大」等等，不過上述指控均為網上留言，並沒有人確實公開過Chris讀書時期的照片。
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