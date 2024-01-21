李龍基女友王青霞被爆財色兼收發生關係三次 激動澄清已還錢逐點反擊！

現年73歲的李龍基與未婚妻王青霞（Chris）的爺孫戀近日是非不斷，相繼有YouTuber指Chris學歷造假、淘寶買畫當自己作品、曾於美國徵婚、借錢唔還等傳聞。近日YouTuber再開直播玩大爆料，債主阿偉指控Chris曾向他借錢，仲指對方財色兼收，不過Chris就隨即提出證據逐點反擊！