杜汶澤EOS女團Summer上JFFT做嘉實 真性情有實力獲粉絲力撐
Summer上JFFT的「床哥心事台」轉數快又不失麻甩幽默
杜汶澤女團EOS成員22歲的Summer上YouTube頻道JFFT的「床哥心事台」做嘉賓，直播做足3小時，同聽眾分享「綠帽故事」，Summer表現和反應都十分活潑，對於來電聽眾的綠帽分享，都提供唔少寶貴意見，作為客席主持轉數夠快又不失麻甩幽默，令節目生色不少。而講到女團EOS時，Summer表示都好想EOS經常見到大家，非常多謝大家的支持，仲大爆當時為咗去韓國培訓，3個星期由50kg減到42kg，超有決心勁勵志！
Summer清唱《BIG BANG》出色 憑實力成為網民「我推的孩子」
後尾床哥都認為呢個時候真係要俾多啲支持EOS同Summer，直頭開埋「直播打氣區」，俾觀眾打上去支持一吓。唔少觀眾都即刻打上去，收到9個觀眾電話，支持者有男有女，觀眾群十分廣泛！個個都話支持EOS、又向Summer示愛大讚「真人勁靚女」，好多粉絲仲課金支持Summer，希望杜生可以俾多啲資源佢哋，大讚Summer係「女神榜第一位」，直播完結後床哥更於IG Story 形容Summer係「我推的孩子」！直播期間，Summer仲喺Live度即場唱咗2句《BIG BANG》，清唱的情況下表現非常出色！
EOS無資源 Summer要做音樂節炒散
早前根據其他媒體報導，EOS成員無新歌無嘢撈，各個成員都為咗支持生計而做PartTime，成員Summer表示自己當時都係得個等字，唔夠膽問公司幾時再有新歌出，就唯有去幫人補習之外，仲去做埋音樂節炒散，開頭經理人都唔想佢去，覺得Summer都係artist點可能去幫其他artist搬嘢，不過佢認為為咗生存無所謂啦！仲話因為咁可以識到世界各地的DJ，可以同佢哋交流，完全唔係一件壞事，Summer真係非常樂觀！
EOS叱咤無份 網民大感可惜
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》「XiX」拎到「叱咤新力軍組合」銀獎，唔少網民都表示EOS女團竟然無份實在係可惜，仲建議杜生放手，不如俾EOS另覓出路「EOS明明有實力又搞唔起」「杜生冇心攪不如放手啦」「不如放佢哋簽間細公司博下啦」「EOS絕對係有實力，Summer唱歌真係幾好」不過都有網民力撐杜生，指一開頭搞韓國培訓，第一首歌《Big Bang》mv都洗咗好多錢，又指捧女團本來就難，所以無功都有勞。
EOS出道歌後11個月先有新歌期間出過寫真
杜汶澤女團於去年年初以「EOS」出道，首支出道歌《Big Bang》，後來隔成11個月先有第2隻新歌《Sexy Dangerous》，期間上過一次Chill Club、出寫真之外仲無咩特別新搞作。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！