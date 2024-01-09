杜汶澤EOS女團Summer上JFFT做嘉實 真性情有實力獲粉絲力撐

杜汶澤網台旗下的女團「EOS」於上年初出道，首支出道歌《Big Bang》MV於1個初推出後，等足11個月先再有新歌推出 ，最近在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》亦無獎落袋，不少網民認為EOS「值得更多」。近日「EOS」女團成員Summer去 YouTube 頻道JFFT的「床哥心事台」做嘉賓，獲勁多粉絲力撐！