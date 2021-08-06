東京奧運｜Edan呂爵安孖劍擊手蔡俊彥直播世紀合唱 互爆昔日大學宿舍同房趣事
文：東方新地｜圖：呂爵安IG、蔡俊彥IG
東京奧運｜劍擊隊首開直播2萬人爭看
東京奧運劍擊賽事完結後，劍擊四子張家朗、張小倫、蔡俊彥和吳諾弘離開日本分別在香港及內地酒店隔離，前晚（4日）吳諾弘、張家朗、張小倫及隊友崔浩賢一同首次開直播，吸引2萬人收看，直播中平日說話最少的張家朗瘋狂被隊友爆料，娛樂性豐富﹗昨晚吳諾弘再開直播，本來只是回答網民提問，後來大師兄張小倫及蔡俊彥先後加入，其後更成功召喚了蔡俊彥大學同房 Edan呂爵安現身直播，令直播人數不斷飊升﹗
吳諾弘因為急屎錯過與呂爵安Edan「見面」
吳諾弘最初開直播回答網民問題，其後身在深圳隔離的大師兄加入，之後再邀請在正在廣州酒店隔離的蔡俊彥加入，三師兄弟首度在直播現身，大家都好關心因為帶漏健康證明，而不能跟隊友一同離開東京的蔡俊彥，大師兄又大爆在奧運村同房的蔡俊彥好鍾意唱歌，不停叫他即席獻唱，搞笑的大師兄又同蔡俊彥講：「叫你個friend Edan 入嚟一齊傾啦﹗」蔡俊彥不斷推唐又笑大師兄：「你唔叫劉德華入嚟，你又話識朗平，叫佢入嚟啦你﹗」擾攘一輪，Edan突然現身留言say hi﹗蔡俊彥私下與Edan聯絡後，最後決定「轉場」，由蔡俊彥開直播，再把各人邀請加入直播，不過吳諾弘突然肚痛，衝去廁所解決，所以與Edan緣慳一面，未有加入直播中﹗
成功召喚呂爵安Edan現身獻唱
蔡俊彥與Edan直播中世紀合體，老朋友見面，Edan第一句就問：「嘩﹗蔡仔，點呀﹗long time no see ﹗」蔡俊彥其後將大師兄加入直播，大師兄如願見到Edan興奮大叫，又爆蔡俊彥經常在房高聲唱Mirror同Edan的歌，搞到蔡俊彥極尷尬，Edan就話：「識你咁耐都唔知你鍾意唱歌，如果嗰時你唱嘅話，就一齊去參加《全民造星》，快啲唱嚟聽吓﹗」蔡俊彥緊張到不停抺汗話自己好緊張，Edan講笑指運動員最識處理壓力，最後蔡俊彥請Edan先唱，Edan笑笑口話：「嗱﹗我一句你一句﹗」
蔡俊彥、呂爵安世紀合唱《E先生》
Edan先唱出《E先生連環不幸事件》一句歌詞，蔡俊彥口震震話：「唔得喇，我個心跳得好快，仲快過比賽嗰陣呀﹗」之後蔡俊彥稍為平靜心情接唱，Edan歡呼大讚好聽，正在拍攝《膠戰2 》的Edan立即把鏡頭移向劇組，成班《膠戰2》為蔡俊彥打氣，又大叫「張小倫好靚仔﹗支持香港運動員﹗」令氣氛相當高漲﹗
室友互相爆料 蔡俊彥教識Edan玩…
蔡俊彥在直播中被問到昔日同Edan同房係點？蔡俊彥話：「冇乜特別，亂啲囉，不過我本身都亂，所以冇乜所謂﹗」Edan在直播中同蔡俊彥話：「啲人知我同你同房，都好擔心你，你快啲幫我澄清啦﹗」大師兄問Edan是否成日要照顧蔡俊彥？ Edan忍住笑話：「係呀，成日見佢打劍咁辛苦，我咪煲定湯煮定飯等佢囉，哈哈哈﹗講笑啫﹗嗰時蔡仔成日同我哋打牌同玩Poker，係佢教識我玩Poker，佢玩得好勁，當我地係水魚，零用錢都輸晒畀佢﹗不過佢唔係淨係玩嘅，佢成日練劍嘅，要去練劍時，叫極佢都唔肯玩嘅﹗」蔡俊彥忍唔住偷笑，之後Edan要繼續開工，便離開直播並大叫：「Proud Of You Guys！番嚟食飯﹗加油﹗」
蔡俊彥在東京奧運接受訪問時曾指：「我之前有位大學好好嘅朋友喺鏡頭前面同我講加油，我頭先成個腦都係佢啲歌，咁我祝番佢嚟緊嘅票房大賣。」蔡俊彥指的便是Edan呂爵安，二人是香港大學宿舍的室友﹗