東京奧運｜Edan呂爵安孖劍擊手蔡俊彥直播世紀合唱 互爆昔日大學宿舍同房趣事

東京奧運香港劍擊隊首次開直播吸引2萬人收看，張家朗、吳諾弘、大師兄張小倫互爆料，娛樂性十足﹗吳諾弘昨晚（5日）再開直播，今次除了大師兄還有上次缺席直播的劍擊奧運四子之一的蔡俊彥，直播期間蔡俊彥昔日大學宿舍同房呂爵安Edan亂入say hi，最後更成功促成Edan與蔡俊彥直播中合唱，上陣劍擊場無數的蔡俊彥突然心跳加速：「緊張到心跳仲快過比賽」﹗

文：東方新地｜圖：呂爵安IG、蔡俊彥IG