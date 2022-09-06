林作新女下屬JoJoWu獲讚仙氣極高質 被誤認係麻甩KOL急澄清

林作近年轉行做保險，他的團隊旗下兩位女下屬Bronte（霍穎璇）及Jasmine因為外表甜美，備受網民關注。近來林作又有一名新女下屬加入她的團隊，她名叫JoJo Wu，JoJo 外表看仙氣十足，一經宣傳就人氣急升，不過林作在介紹JoJo時的帖文就表示「jojowu aka jojo_wu」，暗示她就是Facebook 裏同名的麻甩KOL 「JoJo_wu」，不少有跟開該帳號的網民知道後十分驚訝，均表示「乜原來你係女人」？