林作新女下屬JoJoWu獲讚仙氣極高質 被誤認係麻甩KOL急澄清
林作高調宣布新女下屬JoJo
林作過往公布自己的女下屬往往是「不經意式宣傳」，不過這次他就一反常態，在一個有關自己的帖文下簡單地標註了新女的用戶名稱，當中更寫：「我個人認為，你比 Bronte及 Jasmine更美麗動人。大家有看過去年電影 Godzilla VS Kong 嗎？如果 Jasmine 是哥斯拉，Bronte是金剛的話。你他XX就是戲裡面的機械哥斯拉！最後，Bronte 將會需要和 Jasmine 聯合都未必能夠打贏你。一場3角大戰，很快開始。」
Facebook同名帳號出post極麻甩 網民以為同一人驚訝「妳係女人」？
林作在介紹JoJo時更表示「jojowu as known as jojo_wu」指她就是一個在Facebook上有近16000名粉絲，同樣使用JoJo Wu為名，每日都會出貼出大量「麻甩」帖文的用戶；該帳號更在近日突然自認自己就是林作的新員工，網民得知後十分驚訝並表示：「妳係女人」？
JoJo 澄清該帳號並非本人
JoJo事後在限時動態澄清該帳號並非自己，指自己只有一個IG帳號，就是「JoJowu」，而在JoJo的Instagram的照片可以見到她往不同地方旅遊，跟另一個同名賬戶則是風馬牛不相及，而這個JoJo親證的帳號中，Edan（呂爵安）也有追蹤她。
同場加映1：林作女保險團Bronte
林作旗下有許多不少有質素的保險女從業員，個個都十分有話題，例如在今年6月被林作力捧的20歲新女Bronte霍穎璇，她在ViuTV節目《戀講嘢》更大爆自己多人追，多位男同事經常為自己爭風呷醋。
Bronte加入令林作團隊不和？
Bronte在《戀講嘢》中表示自己追求者眾，有次在公司開會時同場有三、四個追求者，其中一個在sell橋時，另一個就會ban橋黑面；又試過一個追求者得獎，另一位就會故意缺席。Bronte直言：「係好多火花，不過唔值得因為女仔而不和做唔到朋友或者同事。」
Bronte分享「星座L」追求者最騎呢
Bronte分享自己遇過最騎呢的一位追求者是一名「星座L」（星座狂熱份子），她形容這個男生比他年長十多年，熟知星座、生肖、水晶等事物為求製造話題，除了日日send星座運程外，又借故話「教你點樣簽單」而埋身。
Bronte公開同Ex復合 上節目爆料有原因！
Bronte當初因前度介紹下加入林作團隊，二人經常鬧交致分手，但現時又與那位「鬧交Ex」復合。她又透露要追靚女，其實「正常」就會成功，重點是說話直接。最後她提到上節目，是為堵截新的追求者，不再想輪迴被同事瘋狂追求。
霍穎璇文青氣質逐格睇
Bronte去年選港姐失敗
Bronte去年由契媽(林作母親Lily)提名參選港姐，在第一次面試與第二次面試都是傳媒的入圍心水，不過最後卻無緣進入28強，更被揭與林作早已認識，在保險公司做實習生。最近Bronte終於打正旗號加入契哥林作的團隊，並在社交網不停出po表現自己對保險工作的熱誠，日日見客非常之忙。
同場加映2 ：林作團隊最強顏值擔當Jasmine Tang
今年3月林作在IG貼出一張美女合照，歡迎相中的Jasmine Tang加入旗下團隊，更叫網友盡情Follow她、鞭策她，他說：「相信是目前 #林作保險軍團 顏值最高的一位新成員。」而Jasmine亦有在自己的IG宣布加入保險業，不但大讚林作是值得信賴、有智慧的領袖，還指新工作是她的終身職業：「在未來一年裡，我要做到MDRT（百萬圓桌）。明年，我將會有自己的房間，我會帶領我的團隊。」林作出Post後短短12小時，Jasmine的IG粉絲人數翻了一倍，由1200人左右，激增至2400多人，非常犀利。
林作話女下屬係花瓶
對於女下屬Jasmine與Bronte的顏值被高度關注，甚至成為討論區的熱話，林作就在社交網留言：「兩年來，我收過嘅絕對靚女，不少過10位。但絕大部份係花瓶而已，冇任何成就，我一早炒曬/隔離開曬。你地目前見到嘅正菜，成績卓越嘅原因唔係因為靚。留得低嘅，係因為夠tough。連登仔受唔起嗰隻。我入黎呢行就係要培養最tough最強大嘅保險人。正定唔正，唔重要。」
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