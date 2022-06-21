林作挑機陳凱琳細佬Derek 以100萬要求驗父子DNA：盲嘅都睇得出
陳凱琳細佬晒父子合照引網民熱討 林作都抽水
陳凱琳的龍鳳胎細佬Derek日前趁著父親節，在社交網分享了一張與爸爸的合照，相中陳父坐在兒子大腿上，更含著手指公扮BB，Derek亦搞笑地寫上：「父親節快樂！你長大了很多，為你驕傲！」大玩父子調轉身份。但因為他擁有像混血兒般的外貌，膚色也比起爸爸深色得多，令他兩父子的血緣關係再度成為網友焦點，連林作都趁機出post抽水。
林作豪言畀100萬驗DNA：順便比照係咪有印巴血統
一向愛抽水的林作，在社交網轉發了相關的報道，表示：「本人願意用100萬港幣向Derek Chan not Cheung 發出挑戰：畀你一條毛畀我。同埋你老豆一條毛。如果DNA比照證實你地係父子，我畀100萬你。如果唔係，順便比照係咪有印巴血統。順便咋，純八卦，驗到冇嘅我都畀100萬你。冇他，純粹之前嗰個Derek畀咗我一百萬零用錢冇埞使。同埋真心好奇及堅信不移。Derek，你願意接受挑戰嗎？」
林作回應網民批評：老老實實，想唔想知先？
有不少網友批評林作今次的言論玩得太過火，紛紛指摘他不應干預別人的家事等，對此林作回應：「唔好再喺度話我多管閒事，我淨係問你兩句：第一，佢哋係咪公眾人物，係，就有公眾利益，也必須承受被人指指點點，我都係市民一個。第二，老老實實，想唔想知先？」
林作解釋挑機原因：實在忍了太多年
之後林作接受傳媒訪問，被問到是否未使完鍾培生給的100萬？他表示100萬求其在他床下底搵出來都有。而講到為何突然向Derek發出挑戰，他就回答自己實在忍了太多年。他說這是一種公義，因為盲的都睇得出（他們是否有血緣關係），但這麼多年來卻無人肯企出來講，所以需要敢言的林作站出來。
重溫陳媽媽剖白子女被指似印度人之謎
其實陳凱琳母親劉惠嫺Connie曾經接受港台節目《舊日的足跡》訪問，罕有開腔為子女的混血外表解畫。Connie表示Grace與Derek出世時與長女Joyce同樣白淨，不過後來兩姐弟去到14至15歲突然變得眼大臉尖，而細佬Derek更生多了鬚根。Connie又透露自己母親擁南亞血統：「可能我媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細佬又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦」。所以 Grace和細佬Derek都有著混血的外表。
早前陳凱琳孖生細佬Derek報喜，升呢人夫，陳凱琳升呢姑奶當然開心，同時亦令全家高顏值都齊齊曝光，原來陳凱琳仲有個家姐，不過大家姐同陳凱琳及孖生細佬好唔似樣，細佬樣子更被指似印度人。
其實早在Grace當選港姐時已被誤會是混血兒，不過父母都中國人臉孔，曾引起一陣話題。當年陳凱琳曾回應傳媒說： 「我係爸爸媽媽親生，細佬同我一樣，由細到大都鬼鬼哋⋯」
常見問題
林作突然挑機有原因？
林作突然向Derek發出挑戰是因為忍了太多年，甚至覺得自己此舉是一種⋯⋯詳情請看
陳凱琳有作出回應嗎？
其實早在Grace當選港姐時已被誤會是混血兒，當年陳凱琳曾回應傳媒⋯⋯詳情請看
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