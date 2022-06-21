林作挑機陳凱琳細佬Derek 以100萬要求驗父子DNA：盲嘅都睇得出

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）的龍鳳胎細佬同林作「死敵」鍾培生英文名同樣叫Derek，這個名字似乎觸動了林作的神經，近日陳凱琳細佬Derek為慶祝父親節，在社交網大晒同爸爸的合照，就引來林作挑機，揚言要出100萬，要求為他們兩父子作DNA測試！