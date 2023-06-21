林俊傑被AI洞悉獨愛清韓系美人 8幅「女版JJ」顏值超驚艷
林俊傑獲AI合成變清純美女
適逢近日AI（人工智能）爆炸性成長，日前林俊傑亦湊湊熱鬧決定向AI挑機，「昨晚我問AI，怎麼樣才能更愛自己？」豈料AI卻不發一言，經過30秒後以八張清純美女相片回覆林俊傑。但只要仔細發現，8幅美女圖其實是將林俊傑的輪廓合成的結果，雖然每一位都有不同造型，但感覺上毫無違和感，而且甚有氣質！
林俊傑被AI洞悉鍾意靚女
收到8幅美人圖之後，林俊傑在IG分享時笑道：「我只能說，我好喜歡」，還滿意地標註「自畫像」！Post曝光後立即引來粉絲點讚，就連好友蔡卓妍阿Sa都現身留言大讚靚女「Wow! So pure n pretty」。不過有網民就笑言林俊傑想更愛自己就被AI變成女性，間接地承認林俊傑對「愛」的品味，不過大部分網民都認為「短髮的真美」、「女版JJ很正」、「好像韓國妹子」等，為留言區帶來一時歡樂和連番討論！
林俊傑演唱會｜Ian被「彈鐘」
JJ林俊傑個唱香港站早前於3月17-19日和24-26日舉行，最初第二場比原定會做嘉賓的MIRROR成員Ian陳卓賢，最終並無上台，令不少粉絲大感意外。事後大表哥Stanley在當晚上載了一張MIRROR七子合照，雖然不清楚幾時影，但背景明顯是JJ的個唱演出場地中環海濱活動空間附近，照片由Alton負責自拍，相中人除Ian與Alton，還有Lokman、AK、Stanley、Tiger及Jeremy，Stanley出po時寫住：「要記念吓！！」而Ian是第一個轉載並留言「記低」，之後AK、Jeremy、Tiger及Alton亦先後轉載，從此被網民揣測MIRROR七子說的記念，就是紀念被「彈鐘」。
林俊傑演唱會｜有傳雙方多番協調失敗
對於Ian突然被「彈鐘」，有傳在18日中午採排時，主辦單位和MIRROR方面溝通出現重大問題，經多番協調最終都不成功，主辦單位才決定取消相關演出環節，有指Ian感到不獲主辦方尊重，即時Unfollow JJ林俊傑的社交網。至今MIRROR經理人花姐都沒有公開交代事件，而《林俊傑 JJ Lin演唱會2023》主辦方則回應傳媒查詢承認確有此事：「由於與MIRROR方面溝通上出現問題，所以取消相關演出環節。」
林俊傑演唱會｜MIRROR經理人花姐開腔回應
事後MIRROR的經理人花姐（黃慧君）回應傳媒表示：「JJ演唱會製作單位已就溝通和安排上的錯誤向我們表達歉意，MIRROR團隊衷心祝福JJ餘下香港個唱繼續演出成功，更期待未來有機會可與JJ在音樂上多方位合作。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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