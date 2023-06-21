林俊傑

林俊傑被AI洞悉獨愛清韓系美人 8幅「女版JJ」顏值超驚艷

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現時42歲的林俊傑JJ是華裔歌王，月前來香港辦演唱會因為IAN做嘉賓一事而軒然大波。但估唔到林俊傑近日唔使唱歌一樣掀起網絡熱話，憑住8張「AI靚女相」搶眼球成功！

林俊傑男生女相！
林俊傑男生女相！（圖片來源：[email protected]
富二代 林俊傑
林俊傑（圖片來源：[email protected]

林俊傑獲AI合成變清純美女

適逢近日AI（人工智能）爆炸性成長，日前林俊傑亦湊湊熱鬧決定向AI挑機，「昨晚我問AI，怎麼樣才能更愛自己？」豈料AI卻不發一言，經過30秒後以八張清純美女相片回覆林俊傑。但只要仔細發現，8幅美女圖其實是將林俊傑的輪廓合成的結果，雖然每一位都有不同造型，但感覺上毫無違和感，而且甚有氣質！

林俊傑 而且每一個都是「韓系美女」。
而且每一個都是「韓系美女」。（圖片來源：[email protected]

林俊傑被AI洞悉鍾意靚女

收到8幅美人圖之後，林俊傑在IG分享時笑道：「我只能說，我好喜歡」，還滿意地標註「自畫像」！Post曝光後立即引來粉絲點讚，就連好友蔡卓妍阿Sa都現身留言大讚靚女「Wow! So pure n pretty」。不過有網民就笑言林俊傑想更愛自己就被AI變成女性，間接地承認林俊傑對「愛」的品味，不過大部分網民都認為「短髮的真美」、「女版JJ很正」、「好像韓國妹子」等，為留言區帶來一時歡樂和連番討論！

林俊傑 有網民建議林俊傑演唱會可以加入女裝做歌衫。
有網民建議林俊傑演唱會可以加入女裝做歌衫。（圖片來源：[email protected]_）

林俊傑演唱會｜Ian被「彈鐘」

JJ林俊傑個唱香港站早前於3月17-19日和24-26日舉行，最初第二場比原定會做嘉賓的MIRROR成員Ian陳卓賢，最終並無上台，令不少粉絲大感意外。事後大表哥Stanley在當晚上載了一張MIRROR七子合照，雖然不清楚幾時影，但背景明顯是JJ的個唱演出場地中環海濱活動空間附近，照片由Alton負責自拍，相中人除Ian與Alton，還有Lokman、AK、Stanley、Tiger及Jeremy，Stanley出po時寫住：「要記念吓！！」而Ian是第一個轉載並留言「記低」，之後AK、Jeremy、Tiger及Alton亦先後轉載，從此被網民揣測MIRROR七子說的記念，就是紀念被「彈鐘」。

林俊傑 JJ 大表哥Stanley夾啱時間在社交網上載了一張MIRROR七子合照，而背景正是JJ的個唱場地外，非常敏感。
大表哥Stanley夾啱時間在社交網上載了一張MIRROR七子合照，而背景正是JJ的個唱場地外，非常敏感。（圖片來源：[email protected]_）
林俊傑 JJ Stanley留言「要紀念吓」，之後Ian亦轉載話要「記低」，令事件更耐人尋味。
Stanley留言「要紀念吓」，之後Ian亦轉載話要「記低」，令事件更耐人尋味。（圖片來源：[email protected]

林俊傑演唱會｜有傳雙方多番協調失敗

對於Ian突然被「彈鐘」，有傳在18日中午採排時，主辦單位和MIRROR方面溝通出現重大問題，經多番協調最終都不成功，主辦單位才決定取消相關演出環節，有指Ian感到不獲主辦方尊重，即時Unfollow JJ林俊傑的社交網。至今MIRROR經理人花姐都沒有公開交代事件，而《林俊傑 JJ Lin演唱會2023》主辦方則回應傳媒查詢承認確有此事：「由於與MIRROR方面溝通上出現問題，所以取消相關演出環節。」

林俊傑 JJ JJ方面承認是取消了Ian的表演。
JJ方面承認是取消了Ian的表演。（圖片來源：[email protected]

林俊傑演唱會｜MIRROR經理人花姐開腔回應

事後MIRROR的經理人花姐（黃慧君）回應傳媒表示：「JJ演唱會製作單位已就溝通和安排上的錯誤向我們表達歉意，MIRROR團隊衷心祝福JJ餘下香港個唱繼續演出成功，更期待未來有機會可與JJ在音樂上多方位合作。」

林俊傑 JJ MIRROR經理人花姐表示收到JJ方面嘅道歉。
MIRROR經理人花姐表示收到JJ方面嘅道歉。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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