44歲林峯澳門音樂會再唱《Chok》惹熱議內地網民批似肥膩大叔
44歲林峯澳門音樂會再唱《Chok》
44歲林峯近日到澳門開個人音樂會，大唱多首經典名曲，包括《爱不疚》、《愛在記憶中找你》等歌曲，其中更又唱又跳當年被稱為「MK歌」的《Chok》，惹來網民熱議。不少香港網民都指時隔多年能夠再睇到林峯跳唱《Chok》感到好感動，又指此曲完勝近年所推出的大部分跳唱歌：「聽開近幾年啲所謂跳唱歌，突然發現呢首都都算得上係中規中矩，明明以前係難聽到X街」、「其實以前出呢首歌嗰陣覺得幾正，不過唔敢同人講中意呢首」、「首歌行得太前，歌詞編曲都係，根本同而家啲跳舞歌冇分別」等。
又唱又跳多首歌 似為明年紅館騷預熱
林峯在2007年進入樂壇，期間推出過多首膾炙人口的情歌，不過近年就一直專注拍劇和拍綜藝，所以一直未有機會推出新歌或開演唱會。今次在音樂會中又唱又跳，令不少網民都表示希望可以林峯可以盡快開演唱會。林峯早前出席活動時亦曾經透露將會出新歌，仲話有可能在明年下半年開巡迴演唱會：「其實錄緊啲新歌，應該出年下半年就會開始籌備做演唱會，希望可以做巡迴演唱會，因為都好多年冇開。」當被問到會否「Let’s get wet」在演唱會玩濕身時，林峯就笑指：「我係唔係都濕㗎喇，我咁大汗！」
中港網民反應兩極 香港網民大讚：好過鏡仔啦
今次林峯澳門音樂會的影片流出後，引起中港兩地網民瘋狂討論。大部分香港網民都表示林峯越嚟越型，雖然的確有啲中年發福，但依然完勝MIRROR人氣王姜濤等後生仔：「依家有自信唱返仲型過當年」、「幾廿歲人仲fing幾野算係咁啦」、「冇比較冇傷害，好過掃掃掃10萬倍」等。又有網民指其實林峯一直都好正，可惜當年無綫夾硬捧林峯，搞到當年林峯犯眾憎：「TVB捧殺咗佢，之後佢一路都返唔到上嚟就返咗大陸」、「當年戱未做得好就踩埋去唱歌，又比佢用Chok拎金曲金+同年拎亞皆老街獎明捧佢，真係衰TVB」等。
內地網民踩到爆：我以為是魯振順在翻唱
雖然香港網民清一色狂讚林峯，但近年憑內地綜藝節目《披荊斬棘2》人氣急升的林峯，竟然早內地網民踩到盡。內地網民都指林峯在音樂會上顏值插水，同一班油膩大叔冇分別，仲話佢同無綫真大叔魯振順、吳岱融撞樣。
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