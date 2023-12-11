44歲林峯澳門音樂會再唱《Chok》惹熱議內地網民批似肥膩大叔

44歲林峯近日到澳門開個人音樂會，大唱多首經典名曲，其中更時隔多年再跳當年被稱為「MK歌」的《Chok》惹來網民熱議。內地網民竟踩到爆，指林峯似肥膩大叔，更指其同兩位TVB大叔撞樣添！另一邊廂不少香港網民為他平反，讚林峯越大越有男人味！