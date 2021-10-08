仙氣星二代林愷鈴拍Edan《My Apple Pie》MV 連場喊戲獲讚演技大躍進
文：東方新地｜圖：Edan IG、林愷鈴IG、MV影片截圖
Edan大讚林愷鈴：真的很專業
今次Edan的MV女主角林愷鈴自17歲就簽約成為杜琪峯旗下銀河海潤的藝人，去年更有份主演劉德華監製的電影《熱血合唱團》，目前正就讀於香港大學建築系，Edan日前就在社交網中透露林愷鈴在拍攝MV時撞正考試，更大讚對方非常專業：「拍了兩天，第一天考完試才來通宵拍攝，翌日早上立又刻工作。第二天只睡了幾小時便由早拍到晚，還要斷斷續續地拍攝3-4場哭喊戲，還要被打被淋水，真的很專業，辛苦了！」
演技獲讚收放自如
《My Apple Pie》MV於周三（10月6日）晚上推出，僅僅一日已有超過57萬的點擊率，今次MV劇情豐富有如微電影，林愷鈴在MV有多幕爆喊的戲份，又要演出被人欺凌時的害怕表情，以及面對母親死亡時的茫然痛苦表情等，獲網友大讚遺傳了母親龔慈恩的演戲基因，演出收放自如，充滿層次感，演技相比以往大躍進。
望兩人再合作
網友紛紛留言大讚林愷鈴「將個角色演活得有層次好自然」、「同Edan好襯」、「好靚好有氣質」、「好有感情」、「睇到人好心痛」等等，仲話希望以後可以睇到林愷鈴再和Edan合作拍攝ViuTV劇或者電影。
Edan加打戲自肥
而今次MV中的打鬥戲和小背心，原來是Edan自己要求加上，他直言由於今次歌曲並非悲情歌風格，所以他決定MV裏的Edan也要轉轉風格，不再做那個文弱內向的小男生，而是要成為一個又Man又勇敢的男人。Edan又在接受傳媒訪問時提到自己本身都有留意開林愷鈴，因為覺得她好有氣質，結果導演和他心有靈犀，主動提出要邀請林愷鈴做今次MV的女主角。
小儀爭做Apple Pie
不過當Edan「正印」小儀睇完MV後，留言問Edan：「咁我可唔可以做𢳂雪糕嘅匙羹？」Edan竟然想「踢走」拍檔林愷鈴，問小儀：「點解唔做Apple Pie？」小儀立即回應：「哈哈哈，唔好意思嘅！不過依家你叫到…好，我就做Apple Pie！Yeah！」
龔慈恩女林愷鈴 IB攞41分入港大讀建築系
藝人龔慈恩21歲女兒林愷鈴曾就讀於名校聖保羅男女中學，2018年參加國際預科文憑考試（IB）攞41分（滿分45分），成功考到第一志願，入讀港大建築系。林愷鈴仲話讀書向來都會盡力，媽咪對她的學業一向好放心，有時見她努力應付考試時，怕囡囡太辛苦，反而會叫她出去玩玩輕鬆一下。
林愷鈴自細已鍾意畫畫和音樂，曾參加香港兒童合唱團，學聲樂及中、小提琴，一早練就一身武藝鋪路入行。入行後除了做模特兒外，林愷鈴還參加過演藝訓練班，學習有關肢體同戲劇的課程。她表示曾考慮過到外國升學，但因為不捨得屋企人，加上想入行發展，所以最終選擇了香港的大學。