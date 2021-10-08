仙氣星二代林愷鈴拍Edan《My Apple Pie》MV 連場喊戲獲讚演技大躍進

現年21歲的林愷鈴（Ashley）是TVB花旦龔慈恩與台灣藝人林煒所生的女兒，有「最美星二代」之稱，近日她為MIRROR成員Edan（呂爵安）的第3首個人派台歌《My Apple Pie》擔任MV女主角，扮演一名在學校被人欺凌及目睹媽媽跳樓後患上創傷後遺症（PTSD）的女孩，除了有學生妹Look亦有熱褲便服Look，其中她更演出了多場喊戲，獲網友大讚演技大躍進，演得充滿層次感！

文：東方新地｜圖：Edan IG、林愷鈴IG、MV影片截圖