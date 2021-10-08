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仙氣星二代林愷鈴拍Edan《My Apple Pie》MV 連場喊戲獲讚演技大躍進

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撰文：東方新地

現年21歲的林愷鈴（Ashley）是TVB花旦龔慈恩與台灣藝人林煒所生的女兒，有「最美星二代」之稱，近日她為MIRROR成員Edan（呂爵安）的第3首個人派台歌《My Apple Pie》擔任MV女主角，扮演一名在學校被人欺凌及目睹媽媽跳樓後患上創傷後遺症（PTSD）的女孩，除了有學生妹Look亦有熱褲便服Look，其中她更演出了多場喊戲，獲網友大讚演技大躍進，演得充滿層次感！

文：東方新地｜圖：Edan IG、林愷鈴IG、MV影片截圖

Edan大讚林愷鈴：真的很專業

今次Edan的MV女主角林愷鈴自17歲就簽約成為杜琪峯旗下銀河海潤的藝人，去年更有份主演劉德華監製的電影《熱血合唱團》，目前正就讀於香港大學建築系，Edan日前就在社交網中透露林愷鈴在拍攝MV時撞正考試，更大讚對方非常專業：「拍了兩天，第一天考完試才來通宵拍攝，翌日早上立又刻工作。第二天只睡了幾小時便由早拍到晚，還要斷斷續續地拍攝3-4場哭喊戲，還要被打被淋水，真的很專業，辛苦了！」

Edan大讚林愷鈴拍攝MV時非常專業。（圖片來源：Edan IG）
Edan大讚林愷鈴拍攝MV時非常專業。（圖片來源：Edan IG）
今次Wyman為Edan悉心打造冧爆情歌，不再做不幸的小諧星，而是要像蘋果批和雪糕的關係一樣，成為一個一直陪伴自己愛人的守護者。（圖片來源：Edan IG）
今次Wyman為Edan悉心打造冧爆情歌，不再做不幸的小諧星，而是要像蘋果批和雪糕的關係一樣，成為一個一直陪伴自己愛人的守護者。（圖片來源：Edan IG）
過往Edan兩首單曲MV曾搵來譚旻萱（Mandy）和周秀娜兩位女神擔任女主角，今次就有被封為「最美星二代」林愷鈴。（圖片來源：林愷鈴IG）
過往Edan兩首單曲MV曾搵來譚旻萱（Mandy）和周秀娜兩位女神擔任女主角，今次就有被封為「最美星二代」林愷鈴。（圖片來源：林愷鈴IG）
唔止林愷鈴有學生妹Look，Edan也有戴上眼鏡著校服的斯文學生哥Look。（圖片來源：林愷鈴IG）
唔止林愷鈴有學生妹Look，Edan也有戴上眼鏡著校服的斯文學生哥Look。（圖片來源：林愷鈴IG）

演技獲讚收放自如

《My Apple Pie》MV於周三（10月6日）晚上推出，僅僅一日已有超過57萬的點擊率，今次MV劇情豐富有如微電影，林愷鈴在MV有多幕爆喊的戲份，又要演出被人欺凌時的害怕表情，以及面對母親死亡時的茫然痛苦表情等，獲網友大讚遺傳了母親龔慈恩的演戲基因，演出收放自如，充滿層次感，演技相比以往大躍進。

MV中林愷鈴和Edan在天台危站一幕，林愷鈴就著上熱褲兼赤腳大晒長腿。（圖片來源：林愷鈴IG）
MV中林愷鈴和Edan危坐和危站天台邊緣一幕，林愷鈴就著上熱褲兼赤腳大晒長腿。（圖片來源：林愷鈴IG）
仙氣星二代林愷鈴拍Edan《My Apple Pie》MV扮長腿學生妹 連場喊戲獲讚演技大躍進
（圖片來源：MV影片截圖）
仙氣星二代林愷鈴拍Edan《My Apple Pie》MV扮長腿學生妹 連場喊戲獲讚演技大躍進
（圖片來源：MV影片截圖）
拍攝被淋水一幕後，林愷鈴濕晒身都唔介意，依然笑住開工，難怪連Edan都讚佢好專業。（圖片來源：林愷鈴IG）
拍攝被淋水一幕後，林愷鈴濕晒身都唔介意，依然笑住開工，難怪連Edan都讚佢好專業。（圖片來源：林愷鈴IG）
MV中林愷鈴要演繹連場喊戲。（圖片來源：MV影片截圖）
MV中林愷鈴要演繹連場喊戲。（圖片來源：MV影片截圖）
仙氣星二代林愷鈴拍Edan《My Apple Pie》MV扮長腿學生妹 連場喊戲獲讚演技大躍進
在學校被同學欺凌。（圖片來源：MV影片截圖）
仙氣星二代林愷鈴拍Edan《My Apple Pie》MV扮長腿學生妹 連場喊戲獲讚演技大躍進
委屈又痛苦。（圖片來源：MV影片截圖）
又要演繹目睹母親跳樓後茫然又痛苦的表情。（圖片來源：MV影片截圖）
又要演繹目睹母親跳樓後茫然又痛苦的表情。（圖片來源：MV影片截圖）
仙氣星二代林愷鈴拍Edan《My Apple Pie》MV扮長腿學生妹 連場喊戲獲讚演技大躍進
（圖片來源：MV影片截圖）

望兩人再合作

網友紛紛留言大讚林愷鈴「將個角色演活得有層次好自然」、「同Edan好襯」、「好靚好有氣質」、「好有感情」、「睇到人好心痛」等等，仲話希望以後可以睇到林愷鈴再和Edan合作拍攝ViuTV劇或者電影。

Edan指自己和林愷鈴在MV中的親密戲好一般，只係一般情侶之間的擁抱。（圖片來源：MV影片截圖）
Edan指自己和林愷鈴在MV中的親密戲好一般，只係一般情侶之間的擁抱。（圖片來源：MV影片截圖）
仙氣星二代林愷鈴拍Edan《My Apple Pie》MV扮長腿學生妹 連場喊戲獲讚演技大躍進
林愷鈴又在MV中演繹了在教室偷竊被發現後，面對老師和家長時倔強又防備的表情。（圖片來源：MV影片截圖）
仙氣星二代林愷鈴拍Edan《My Apple Pie》MV扮長腿學生妹 連場喊戲獲讚演技大躍進
（圖片來源：MV影片截圖）
仙氣星二代林愷鈴拍Edan《My Apple Pie》MV扮長腿學生妹 連場喊戲獲讚演技大躍進
Edan表示歡迎大家繼續分析和猜測MV中的劇情，但要特別澄清女主角並沒有眼疾！這個只是女主角長大後再見到欺凌過她的同學時，痛苦又害怕的表情。（圖片來源：MV影片截圖）
Edan指林愷鈴是他的港大師妹，身材又高䠷，令他非常欣賞。（圖片來源：林愷鈴IG）
Edan指林愷鈴是他的港大師妹，身材又高䠷，令他非常欣賞。（圖片來源：林愷鈴IG）
入行4年的林愷鈴已參與過不少電影、電視劇、MV、廣告等幕前演出。（圖片來源：林愷鈴IG）
入行4年的林愷鈴已參與過不少電影、電視劇、MV、廣告等幕前演出。（圖片來源：林愷鈴IG）
今年是林愷鈴在大學就讀的最後一年。（圖片來源：林愷鈴IG）
今年是林愷鈴在大學就讀的最後一年。（圖片來源：林愷鈴IG）

Edan加打戲自肥

而今次MV中的打鬥戲和小背心，原來是Edan自己要求加上，他直言由於今次歌曲並非悲情歌風格，所以他決定MV裏的Edan也要轉轉風格，不再做那個文弱內向的小男生，而是要成為一個又Man又勇敢的男人。Edan又在接受傳媒訪問時提到自己本身都有留意開林愷鈴，因為覺得她好有氣質，結果導演和他心有靈犀，主動提出要邀請林愷鈴做今次MV的女主角。

Edan直言為了令MV中他和惡霸打鬥的場面更養眼，而特意操肌。（圖片來源：MV影片截圖）
Edan直言為了令MV中他和惡霸打鬥的場面更養眼，而特意操肌。（圖片來源：MV影片截圖）
仙氣星二代林愷鈴拍Edan《My Apple Pie》MV扮長腿學生妹 連場喊戲獲讚演技大躍進
花姐都有去MV拍攝現場探班，Edan笑言初見林愷玲時曾被她173cm的身高嚇怕，幸好自己比她高一點，有177cm。（圖片來源：林愷鈴IG）
仙氣星二代林愷鈴拍Edan《My Apple Pie》MV扮長腿學生妹 連場喊戲獲讚演技大躍進
肥腸亦有出post力撐小師妹林愷鈴。（圖片來源：肥腸IG）

小儀爭做Apple Pie

不過當Edan「正印」小儀睇完MV後，留言問Edan：「咁我可唔可以做𢳂雪糕嘅匙羹？」Edan竟然想「踢走」拍檔林愷鈴，問小儀：「點解唔做Apple Pie？」小儀立即回應：「哈哈哈，唔好意思嘅！不過依家你叫到…好，我就做Apple Pie！Yeah！」

（圖片來源：Edan IG）
（圖片來源：Edan IG）
（圖片來源：Edan IG）
（圖片來源：Edan IG）
（圖片來源：Edan IG）
（圖片來源：Edan IG）
仙氣星二代林愷鈴拍Edan《My Apple Pie》MV扮長腿學生妹 連場喊戲獲讚演技大躍進
森美亦有收到「爵屎」送贈的Apple Pie，大讚鍾意得「女婿安」嘅都好醒目。（圖片來源：森美IG）
（圖片來源：森美IG）
（圖片來源：森美IG）

龔慈恩女林愷鈴 IB攞41分入港大讀建築系

藝人龔慈恩21歲女兒林愷鈴曾就讀於名校聖保羅男女中學，2018年參加國際預科文憑考試（IB）攞41分（滿分45分），成功考到第一志願，入讀港大建築系。林愷鈴仲話讀書向來都會盡力，媽咪對她的學業一向好放心，有時見她努力應付考試時，怕囡囡太辛苦，反而會叫她出去玩玩輕鬆一下。

龔慈恩與林煒育有一女一子，但兩人已於2019年離婚。（圖片來源：林愷鈴IG）
龔慈恩與林煒育有一女一子，但兩人已於2019年離婚。（圖片來源：林愷鈴IG）
龔慈恩女兒
林愷鈴中學讀名校聖保羅男女中學畢業。（圖片來源：林愷鈴IG）
龔慈恩女兒
2018年林愷鈴成功考到第一志願，入讀港大建築系。（圖片來源：林愷鈴IG）

林愷鈴自細已鍾意畫畫和音樂，曾參加香港兒童合唱團，學聲樂及中、小提琴，一早練就一身武藝鋪路入行。入行後除了做模特兒外，林愷鈴還參加過演藝訓練班，學習有關肢體同戲劇的課程。她表示曾考慮過到外國升學，但因為不捨得屋企人，加上想入行發展，所以最終選擇了香港的大學。

龔慈恩女兒
林愷鈴自細已愛表演。（圖片來源：YouTube影片截圖）
龔慈恩女兒
林愷鈴自小學習鋼琴、小提琴，聲樂亦已達到8級程度。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
龔慈恩
龔慈恩曾上載過囡囡及好友合唱英文歌晒林愷鈴才藝，原來唔只自彈自唱自己用電腦編曲，首歌曲詞都係林愷鈴自己創作。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
龔慈恩
龔慈恩2012年復出幕前，並簽入杜琪峯旗下銀河海潤，到2017年林愷鈴亦與母親簽約同一個經理人，正式入行。（圖片來源：林愷鈴IG）
龔慈恩
龔慈恩與林愷鈴兩母女感情親厚。（圖片來源：銀河海潤微博）
龔慈恩
兩母女都簽入了杜琪峯旗下的銀河海潤演藝有限公司。（圖片來源：銀河海潤微博）

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