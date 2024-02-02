Coffee林芊妤激罕分享淡出娛樂圈原因 因途人1句話確信自己冇揀錯

現年34歲的林芊妤（Coffee），早於2014年時因「Gathering」事件導致職業生涯受重創而選擇淡出娛樂圈。隨後Coffee選擇了轉戰YouTube平台，並以教瑜伽為主，取得不俗的成績。最近Coffee就罕談當年淡出娛樂圈的事情，更大讚自己的選擇非常正確！