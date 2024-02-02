Coffee林芊妤激罕分享淡出娛樂圈原因 因途人1句話確信自己冇揀錯
廣告
現年34歲的林芊妤（Coffee），早於2014年時因「Gathering」事件導致職業生涯受重創而選擇淡出娛樂圈。隨後Coffee選擇了轉戰YouTube平台，並以教瑜伽為主，取得不俗的成績。最近Coffee就罕談當年淡出娛樂圈的事情，更大讚自己的選擇非常正確！
林芊妤感慨途人1句話
林芊妤早前在社交平台上，分享了自己與途人的對話，並表示對方稱自己：「你真人好瘦塊面好細。」甚至有人讚歎林芊妤真人比上鏡瘦2倍，令林芊妤笑稱：「我上鏡到底有幾肥，塊面有幾大！」她更直認自己是不上鏡的人，唔做娛樂圈是明智的選擇。
Coffee林芊妤靠瑜珈成功洗底 YouTube逾175萬followers
2014年爆出「殘廁Gathering 」事件令在無綫六年來寂寂無聞的Coffee（林芊妤）一夜成名，雖然被無綫炒魷，卻並未打沉Coffee意志。Coffee淡出娛樂圈後轉戰YouTube，更做埋瑜伽導師，令她廣受關注，目前頻道的followers更已高達175萬！Coffee於2018年更嫁銀行高層翟德彥做埋人妻，去年誕下得意米之蓮囝囝「伯伯」，令她人生逆轉！
Coffee爸爸傳統思想覺丟架
Coffee於2021年擔任ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》嘉賓時，透露「Gathering」事件令她的人生走入低谷，但最令她傷心的，是家人的反應，令她相當無助。Coffee說：「當時唔知點獨自處理，因為家人係好傳統嘅福建人，會話收到朋友message話我好丟架，我爸爸真係咁，令我好hard feeling，覺得全世界話我都好，如果家人企喺自己身邊會釋懷啲，但當時我冇。我覺得自己都冇做錯事點解要走呀？如果走咗就永遠返唔到嚟，永遠抬唔起頭做人，覺得邊度跌低，就要邊度起返身。」Coffee坦言小時候和爸爸的關係不太好，直到自己長大後，才慢慢懂得和父母溝通，更會經常攬實對方。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@coffee89921、新傳媒資料庫