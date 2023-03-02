林襄體驗整骨療程 期間不斷發出謎之叫聲！任人魚肉仍努力笑面迎人獲激讚
林襄體驗整骨療程難忍大叫
近日《威廉沈歡樂送》最新一集播放了林襄與沈玉琳到整復所體驗整骨療程。沈玉琳為犒勞林襄辛苦工作，特意安排林襄整骨，畫面十分養眼。不少整骨姿勢難掩蓋林襄的傲人身材，甚至令她的上圍更加突出。再加上整骨過程林襄難掩疼痛和害怕，以致不時大叫和情不自禁地發出聲音，令不少網民想入非非。不過搭檔沈玉琳似乎不受影響，甚至嫌棄林襄叫聲粗獷。然而節目中，林襄亦表示多次表示自己整骨時無法控制叫聲，更指整骨時發出的叫聲，令她「聽了都會覺得有點興奮的感覺」。其後林襄也表示整骨療程令她的背部疏通，減少酸痛感。
整骨師快速解開林襄內衣
其次，林襄也有嘗試趴在床上接受拔罐療程。整骨師為方便幫助林襄拔罐，在詢問後快速解開林襄內衣。期間搭檔沈玉琳也有開玩笑表示「可以這樣！我拜你為師」，林襄聽後十分無奈，但仍然全程笑臉面對鏡頭。
網民直呼誘人
不少網民大讚節目「十分養眼」、「好開放又誘人」、「這集拍得好棒，效果滿滿」、「笑點真多，從頭笑到尾」。亦有網民認為林襄表現專業，表示「林襄真的是美麗大方又敬業」、「林襄真的配合的很高又有效果，不會隨便哭」、「林襄真的是一個什麼都敢做的女藝人了」。
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