林襄體驗整骨療程　期間不斷發出謎之叫聲！任人魚肉仍努力笑面迎人獲激讚

台灣女神林襄憑天使面孔和魔鬼身材成為新一代女神，在台灣有極高人氣，同時也是新一代「吸金女王」。她除了擔任啦啦隊成員外，她近年接下不少廣告和代言，也成為YouTube節目《威廉沈歡樂送》的主持人之一，與綜藝大哥沈玉琳合體主持節目。近日，《威廉沈歡樂送》播放最新一集，林襄疑似被人上下其手？