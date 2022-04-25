59歲梁朝偉「𡃁仔Look」與妻夫木聰同框 網友急問是否有新合作？
梁朝偉行踪曝光
現時41歲日本男生妻夫木聰一向是當地的男神級演員，日前他相約梁朝偉齊齊去到位於六本木的著名食府「鮨SAITO」搞飯局，令梁朝偉行踪曝光，妻夫木聰興奮表示：「依然令我不敢相信，過了夢一樣的時間，發夢都想可以有朝一日可以一同演戲。」
網民留言問：有合作？
雖然妻夫木聰曾多次參與華語電影，例如《刺客聶隱娘》以及《唐人街探案》系列電影，但他與梁朝偉卻從未合作過，難怪今次相約食飯令網民嘖嘖稱奇，紛紛留言問二人是否有合作機會！不過即使暫時未有合作機會都好，妻夫木聰都自言能夠被梁朝偉認識已經好足夠：「知道我的存在已感幸福」，又指：「從來未遇過內心如此善良的人」。
梁朝偉早前與波波合照
波波黃婧靈被曾志偉點名力捧，最近主持J2台的《冇人性教育》憑出位言行上晒位，4月12日是波波24歲生日，行運行到落腳趾尾的她，出街竟遇上心目中的最佳男友梁朝偉，波波膽粗粗上前邀合照，梁朝偉唔止一口應承，仲肯除口罩輕輕攬住波波肉臂，呢一攬搞到壽星女勁興奮，昏迷了兩個鐘仲話唔捨得沖涼。
相關文章：波波黃婧靈24歲生日 獲偶像梁朝偉加持 除罩輕攬 興奮到唔捨得沖涼
波波24歲的生日肯定畢生難忘，她曾經在社交網出po，表示心目中的男朋友就是梁朝偉，仲留言「好想俾佢個十個環打死」，結果她就在昨日(4月12日)生日當天遇上男神，不過唔係畀梁朝偉打死，係電死。
網民留言指偉仔老了 波波緊張為男神護航
波波事後把與男神偶遇的全經過寫上社交網，她以「激烈對話」來形容當時與梁朝偉的交談，字裡行間完全表露出佢有幾仰慕梁朝偉，能夠在生日遇上男神簡直是奇蹟一樣，獲梁朝偉親口送祝福又輕攬合照的波波，仲誇張到話原地窒息5分鐘加原地爆炸。波波咁興奮，很快就有二百幾個留言，大部份都祝她生日快樂，有網民指出梁朝偉肯除罩與她合照的重點，亦有多人留言指59歲的梁朝偉現老態，波波即緊張回應話：「魅力永遠唔會老，好正！」
常見問題
梁朝偉與妻夫木聰有新合作嗎？
日前妻夫木聰相約梁朝偉到著名食府吃飯，而令梁朝偉行踪曝光⋯⋯詳情請看
妻夫木聰如何回應合作的傳言？
妻夫木聰表示與梁朝偉從未合作過，更話過了夢一樣的時間⋯⋯詳情請看