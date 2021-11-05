梅艷芳傳記｜還原梅姐哭崩哥哥喪禮 出殯萬人場面重現銀幕
文：東方新地｜圖：《梅艷芳》電影官方圖片、《梅艷芳》預告片截圖
動用全港臨時演員
梅艷芳傳記電影《梅艷芳》中哥哥出殯的大場面，拍攝過程困難重重，事前參考哥哥出殯的新聞片，為了重現當日萬人空巷的場面，動用了全港臨時演員扮演歌迷及市民。梁樂民導演憶起拍攝當時一再感謝團隊：「我們向香港殯儀館申請拍攝，日子必須要周日並且趕在早上九時前完成。拍攝的環境是兩條交通要道，當天零晨兩、三點各部們便要出動standby，拍攝期間遇上大雨，令本來航拍部分也得告吹。幸得我們的拍攝指導潘耀明出動了七位攝影師和七部攝影機，在一個意想不到的惡劣環境下將需要的畫面全面捕捉。」
劉俊謙為令王丹妮入戲要求瞓棺木
在梅艷芳傳記電影《梅艷芳》中飾演張國榮的劉俊謙，本應無須出現在王丹妮（Louise）向哥哥棺木告別的一幕，但劉俊謙為了幫王丹妮入戲，自動請纓躺在棺木中好讓她進入狀態，拍畢這個鏡頭二人相擁痛哭，相當入戲。
梅姐歌聲重現舞台震懾人心
拍攝梅姐離世前45天所舉行的最後一場告別個唱，可謂克服重重困難，包括要跟眾多歌手爭取紅館檔期以進駐入場拍攝，經過各部門的申請和批核，《梅艷芳》最終成為首部踏入紅館實景拍攝的香港電影。梁樂民導演透露王丹妮在台上演繹梅姐《夕陽之歌》的配樂，並非播放DVD，而是特地買了這首歌的原聲重新編曲，再由60支喇叭播出來，務求令觀眾在看電影時頓時感覺置身紅館中。
廖子妤探班被感動落淚
王丹妮為準備這場演出下了不少苦功，當她正式上台表演時，在場工作人員都屏息以待，而王丹妮有感而發的說：「今日一穿上這襲婚紗，化完妝和整完頭後，突然之間沒有了『驚』的感覺；因為我相信導演、相信自己所做的、相信舞台、相信團隊！」
廖子妤一聽梅姐歌聲即哭成淚人
在戲中飾演梅愛芳的廖子妤（Fish）雖然早兩個月已完成自己戲份，亦專程去到現場探班，看著披著白色婚紗舞衣的王丹妮上台，被感動落淚， 她說：「當妹妹（王丹妮）開口唱的時候，我就覺得我可以代Ann姐（梅愛芳）看到這事情，她看到最輝煌、最好的時候，我覺得我很幸運，我很希望代Ann姐去看這一幕，我覺得在座各位都感受到這種強烈的觸動。當年做這個演唱會時，自己年紀還小，並住在馬來西亞，就算我住在香港也未必買到飛，我看到這場演出算是圓了一個夢，彌補了一個未能親身去看梅姐最後演唱會的遺憾。」
《梅艷芳》催淚預告片：
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