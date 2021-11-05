梅艷芳傳記｜還原梅姐哭崩哥哥喪禮 出殯萬人場面重現銀幕

梅艷芳傳記電影《梅艷芳》本月上映，電影還原梅艷芳的熣燦一生，有不少經典場面都會重現大銀幕，當中最大的兩場景，包括是梅姐紅館告別舞台及哥哥張國榮出殯，不惜動用全港臨時演員演出，連導演梁樂民都客串當中﹗飾演梅姐的王丹妮在靈堂見哥哥一面，在棺木前哭崩，令人看得動容﹗

文：東方新地｜圖：《梅艷芳》電影官方圖片、《梅艷芳》預告片截圖