森美太太商台30年前青澀照曝光 名校畢業背景超強大 全靠1樣嘢撻著
森美太太商台青澀照曝光網民：咁靚女！
網民晒出多張1994年的M Magazine音樂雜誌封面照，每張都有唔同DJ的「半身相」。在1994年參加商台DJ選拔比賽而入行的森美，轉眼30年，已成為口才了得主持人，電台、電視台、電影瓣瓣掂，不愧係森美大哥！另外，有網民更發現森美太太陳雅嫻（Veronica）亦在其中，不少人大讚：「森美太太」、「咁靚女！」、「大哥老婆」、「幾日系喎個時都」、「似小薯茄-童童」。
森美入商台即認定對方 爆追求過程
森美與Veronica在1994年商台舉辦的DJ選拔比賽《叱吒殺戮新大陸》認識，並於2000年結婚，婚後育有一仔一女，夫婦至今恩愛如昔。森美曾接受傳媒訪問大爆當時入商台做traineer，就情傾Veronica展開熱烈追求，經常找對方幫忙寫稿，更直言「我好多謝佢，因為佢當時對我嘅鞭策，我可以做到一個DJ」後來，Veronica冇繼續做電台，只留返森美。
森美：張相真係好正，我真係好小朋友
森美近日（19日）亦有轉發呢張後生look照片，留言︰「好多人都攞呢張相俾我睇，呢個好嘢嚟㗎，係我人生當中第一張Profile picture。嗰陣時我大學一年班，入商業電台，第一個節目《志健美先生》，講健康健美健身至健美。真係估唔到到依家我都對呢三樣嘢都係好有興趣，真係三歲定八十，不過嗰陣時瘦蜢蜢。張相真係好正，我真係好小朋友。」
不少網民留言︰「第一眼以為係胡杏兒《衝上雲霄》劇照。」「似呀Jer」「自信心爆棚的笑容！」連麥美恩都話︰「Mr Uncle﹗」
老婆名校畢業 童星出身
森美老婆陳雅嫻其實是童星出身，她中學畢業於名校德望中學，有傳被封為校花。她比森美更早入行，小時候她是童星，曾在許冠傑主演的電影《全家福》中演出，飾演鄭文雅及許冠傑的女兒、溫兆宇的姐姐。後來她成為有線電視兒童台的節目主持人。與森美結婚後，她決定退出幕前，專心相夫教子。
雖然森美老婆曾經做過幕前，不過為人相當低調，在社交平台絕少上載與森美的合照。森美很尊重老婆，很少晒夫妻合照，亦很少公開提及夫婦生活。直到仔女長大，二人才慢慢減少避忌，不時被記者影到孖住拍拖，結婚多年仍然恩愛如初，羨煞旁人。
森美因為一條蝴蝶結同老婆撻著
森美早前接受訪問時被問到，生活被工作和兒女佔去大部分，還有沒有時間同老婆拍拖？他坦言的確比以前少：「係少咗嘅，不過可以自己爭取。我帶團去四國玩，人哋畀我帶一個助手，我就當太太係助手，帶埋佢一齊玩囉！不過呢個助手好唔合格，第一個trip唔記得帶passport，第二個trip就狂買嘢，搞到我推住篋仲要手拎七袋手信同零食！」
被問到還記不記得第一面見到老婆的情景，第一下過電又是因為甚麼原因，森美憶述：「我一入行就識太太，成20幾年前，不過仲記得好清楚。第一次見面喺商台大堂，佢喺度派緊果汁橡皮糖，周圍問人食唔食，嗰次我係無食到嘅⋯⋯真係有感覺就係幾個月後，我哋呢班DJ訓練班準備上台比賽，我係佢前一個出場，臨出去，佢叫我幫佢綁鬆咗嘅蝴蝶結。條裙係條碎花長裙，個蝴蝶喺佢背後，就係嗰一下，綁出事。」
對老婆口硬心軟 笑她比發嫂次一級
森美笑言自己對老婆並不溫柔，但內心其實很著緊她，隔空傳情：「有啲男人對太太好著迷、時時刻刻都覺得太太好好，但我又唔係喎。我係成個大叔咁款，日日見親佢就吟吟沉沉，吟佢呢樣吟佢嗰樣。但出去開工十幾廿個鐘，又會好掛住佢，不過打去就係粗聲粗氣咁問：『做緊咩吖？』見唔到太太時，我成日都有一個畫面，就係一間花店、佢好仙氣咁坐喺度，幫人包吓花、同客人傾吓偈⋯⋯唔知點解係花店，佢都無話過想開花店。」
他又笑言老婆只會守住他的財，不讓他亂花錢，將她與周潤發老婆比較：「不過我太太都有個好處，就係知慳識儉，從來要求都唔高、平時又會同我坐廉航出去玩吓。我成日話發嫂嗰啲慳家得嚟，又投資有道，我老婆呢啲淨係知慳識儉，守住我啲財，比起發嫂，次咗一級。」
森美感性發表愛妻宣言
森美曾於《森美旅行團》中體驗S.U.P(立式划槳)課程，試玩前，他還教大家追女仔：「追女仔時唔好成日諗住要送物質嘢，最好係送佢一段經歷，因為人對於物件嘅記憶力好短暫，但對經歷嘅記憶就好長！」不知森美又送過幾多段經歷給太太呢？
沿著北十間川小運河，划到東京晴空塔看日落，森美還幸運地遇上雙彩虹的意外驚喜。日落加上雙彩虹，兩人都感嘆為何伴侶不在身邊。當時體驗過後，森美哽咽地發表愛妻宣言，他說如果那一刻是跟太太來的話，他會很開心，他還心裡想假如下次再同太太來的話，他未必會再看到這個日落，見得到日落，又未必可以見到彩虹，猶如愛情：「總係對方唔喺你身邊嘅時候，你先會發現自己其實好需要佢。」說著說著，還感動得流下男兒淚，不過電視機前的森美嫂看到這一幕，會否也感動落淚呢？
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