38歲楊丞琳「海鮮風波」原來被屈？ 娛記加入戰團連環揭黑材料
楊丞琳呻在台灣吃海鮮是奢侈
楊丞琳早前參加內地綜藝節目《還有詩和遠方》，首先她透露父親是廣東人，雖然在台灣成長，又時刻被父親提醒做人不能忘本，故自稱廣東人：「我在台北長大，但是我是廣東人，然後我先生是蚌埠人。」她指廣東話是她的母語之一。之後楊丞琳分享小時候的悲慘經歷：「其實我在台灣沒吃過甚麼海鮮，早年家裏的經濟壓力挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那。」但日後卻被網民斷章取義，指楊丞琳是說「在台灣吃海鮮是奢侈」，消息傳開後被指諷刺台灣。
楊爸爸曾欠230萬港元巨債
原來楊丞琳媽媽早年怕她行差踏錯變壞，所以離婚兩年都隱瞞她，後來她才得知媽媽獨力撫養姊姊和她，加上當時爸爸生意失敗，欠下900萬元新台幣（約230萬港元）債務，為幫家庭還債，減輕家中負擔，她16歲就出道。入行初期，她所有收入主要用來還債，只好要慳飲慳食，直到2005年因演出偶像劇《惡魔在身邊》及發行《曖昧》專輯後才人氣暴漲。
網民對「海鮮論」爭議極大
楊丞琳走紅後接拍不少廣告代言﹐成功將父親的債務全部還清：「我來這節目也是想跟文化圈多交流，覺得可以提升很多，然後學到很多智慧，因為小時候書真的讀不多 ，真的太早就出來工作了！」楊丞琳言論一出引起網上哄動，不但台灣藝人批評楊丞琳，民進黨台北市議員參選人趙怡翔勸她盡快放棄台灣籍，甚至連台灣「內政部」整圖諷刺她：「有人說台灣吃海鮮很奢侈。」
楊丞琳3歲學芭蕾13歲箍牙
楊丞琳緊急關閉Facebook與Instagram留言功能，還被拍到「雙眼無神」現身北京機場。有網民更翻出兩則昔日報導，反駁楊丞琳自稱生活困苦的說法，指控她自打嘴巴：原來楊丞琳曾接受傳媒訪問，指自己3歲時就被家人送去學習芭蕾舞，而且苦練了11年直到踏入歌壇闖蕩，直到國中時，她迷上日星安達佑實，在媽媽的建議下於13歲做牙齒矯正，戴了牙套兩年。
網民質疑楊丞琳家貧說法
不少網民諷刺楊丞琳在內地綜藝節目上，表示從小家庭經濟不好的說法：「請大家不要再抹黑楊丞琳，楊丞琳意思是在她小時候，在台灣一個給小孩戴得起牙套，然後能從3歲學芭蕾11年的家庭，其實是經濟條件不好的家庭，剛好戴牙套也不方便吃海鮮，所以吃海鮮是奢侈的，請大家不要誤會她。」、「從小學芭蕾跟從小家境困難，到底哪一個才是真的？」
楊父欠債所以食海鮮變奢侈
不過，許多民眾看完整段影片後，認為是有心人刻意解讀、斷章取義。一名網民在臉書社團「爆廢公社」發文指出，楊丞琳在節目中的原意是：「因為爸爸背了千萬的債，她小時候家境不太好，所以吃海鮮是奢侈的一件事。」而這段影片是2個月前的，而楊丞琳的留言功能在8月初的時候早就關閉了，並不是因為這次事件才關閉。
行內人爆楊丞琳「黑材料」
有人力數楊丞琳多年來被傳擺款的「黑材料」，令她滑落的人氣再火上加油。有15年經驗的資深時尚公關黎正茹指自己曾向某名牌借衣服，有幾套特別鑲滿珠寶的款式借給某女星，贊助她出席頒獎典禮，但試衫當日對方遲到四小時，當時她沒有親自道歉，而是經理人代她道歉。公關提醒禮服有點重量，試衫要小心，某女星竟反問：「你可以出去（試身室）了嗎？」
食火龍果弄污禮服
又有時裝界公關爆料，指曾向品牌借禮服給某星，提醒她不要弄髒，但她卻因為吃火龍果導致禮服上有污漬，令工作人員很無奈。公關形容某女星是臉上有痣、還在生的歌手，而她老公是內地歌手，眼睛小小，令人聯想到楊丞琳。
導演爆楊丞琳欺負工作人員
台劇《國際橋牌社》導演汪怡昕在社交平台發文，批評楊丞琳，更點出她最近引起爭議的關鍵：「她在台灣時，就先欺負了很多影視圈周邊的台灣工作人員、廠商…對妝髮頤指氣使、對人看高不看低、耍大牌臨時的意見一堆…還會因爲沒人認識她而發脾氣，事情太多說不完…明明家道中落過、嘗盡冷暖過，卻沒有因爲磨難而培養出對人溫暖的同理心，可惜也可悲…」
導演批楊丞琳愛挑剔架子大
汪怡昕續指：「楊會這麼討人厭，圈內人會接手炎上，主要還是做人機車（意思：愛挑剔），經紀人也機車，而且都有大頭病（意思，走紅後變得蠻橫不講理）而已。年紀不大，但架子很大，所有圈內工作人員討厭的事她大概都幹了，糟蹋人的事，她也沒少幹。」
嫌休息室細兼擺款拒受訪
楊丞琳曾被爆拍廣告時不滿休息室太細，向工作人員要求換房，又被爆要求劇組改劇本，李榮浩力撐：「爆料的人，大概沒看過甚麼叫大牌吧！」楊丞琳入圍亞太影展影后而出席頒獎禮，有傳她以「太累」為由拒絕受訪，結束典禮後又有傳因失落影后而拒受訪讓傳媒白等，質疑佢擺款。事後她解釋係因為影展流程混亂，沒有擺款。
娛記爆某女星擅長製造新聞
舊年有娛記分享最討厭的已婚台灣女星，當時正參加《乘風破浪的姐姐2》，他指該女星擅長製造新聞，但有次活動上問該女星有無睇當時男友去的節目，對方竟然一聲不發盯住他問：「我覺得你可以說今天不聊（男友）或說他表現很不錯，一句帶過就好，而且你已經出道這麼久了……」娛記質疑可能係因為當日活動沒有太多記者到場採訪，因此該女星怕版面太細而唔回答感情事，明顯是為難記者。
睇吓楊丞琳點講「在台灣食海鮮是奢侈」：
台灣歌手楊丞琳在內地節目強調自己是廣東人，有指「海鮮風波」是有人斷章取義。
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