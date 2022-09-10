38歲楊丞琳「海鮮風波」原來被屈？ 娛記加入戰團連環揭黑材料

現時38歲的台灣歌手楊丞琳近日接連參加內地音樂節目《乘風破浪的姐姐2》、《聲生不息》、綜藝節目《聲聲如夏花》，在內地人氣有增無減。不過最近因為她在節目中親述自己是「廣東人」，更聲稱自己小時候家裏經濟狀況差，表示「小時候在台灣吃海鮮是奢侈的」，引起網民連番抨擊，更有人力數她多年來被傳擺款的「黑材料」，令她滑落的人氣再火上加油。