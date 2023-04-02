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傳楊千嬅將過檔HOY TV拍劇力撼無綫 《多功能老婆》原班人馬有望再開新劇

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由楊千嬅、周柏豪主演的TVB劇集《多功能老婆》於2019年播出當時口碑不俗，有傳隨著無綫副總經理跳槽杜之克跳槽到HOY TV，《多功能老婆》的原班人馬亦有望再開新劇，助力HOY TV力撼無綫。

楊千嬅 有傳楊千嬅將過檔HOYTV拍劇力撼無綫。
有傳楊千嬅將過檔HOYTV拍劇力撼無綫。（圖片來源：[email protected]

傳《多功能老婆》楊千嬅、周柏豪將過檔HOY TV拍劇

近日，業界人士推測即將跳槽到HOY TV的前無綫副總經理杜之克，有意安排深受劇迷喜愛的《多功能老婆》原班人馬楊千嬅和周柏豪等人齊齊到HOY TV拍攝新劇。有傳周柏豪已經表態願意接拍劇集，楊千嬅和周柏豪隨時有機會於HOY TV再續前緣，助力HOY TV力撼無綫。

楊千嬅 業界人士推測即將跳槽到HOY TV的前無綫副總經理杜之克，有意安排深受劇迷喜愛的《多功能老婆》原班人馬楊千嬅和周柏豪等人齊齊到HOY TV拍攝新劇
業界人士推測即將跳槽到HOY TV的前無綫副總經理杜之克，有意安排深受劇迷喜愛的《多功能老婆》原班人馬楊千嬅和周柏豪等人齊齊到HOY TV拍攝新劇（圖片來源：《多功能老婆》截圖）
楊千嬅 《多功能老婆》當年口碑不俗，連陳煒都有份出演。
《多功能老婆》當年口碑不俗，連陳煒都有份出演。（圖片來源：《多功能老婆》劇照）

有傳前無綫副總經理跳槽HOY TV 拍新劇力撼無綫

自從無綫於2021年經歷大規模人事變動後，無綫助理總經理（非戲劇製作）的余詠珊自立門戶，成立「好好制作」公司，專門為HOY TV等公司製作綜藝節目。近日就有傳與余詠珊同年離職，轉投ViuTV的無綫副總經理杜之克亦將會加盟有線寬頻，出任行政總裁一職。業界人士認為HOY TV有余詠珊和杜之克兩位金牌監製坐鎮，隨時會引發新一輪電視大戰！

楊千嬅 無綫助理總經理非戲劇製作）的余詠珊自立門戶，成立「好好制作」公司製作綜藝節目。
無綫助理總經理（非戲劇製作）的余詠珊自立門戶，成立「好好制作」公司製作綜藝節目。（圖片來源：新傳媒資料庫）
楊千嬅 有傳無綫副總經理杜之克亦將會加盟有線寬頻，出任行政總裁一職，不過有線方面就表示目前未有聽聞杜之克加盟的消息。
有傳無綫副總經理杜之克亦將會加盟有線寬頻，出任行政總裁一職，不過有線方面就表示目前未有聽聞杜之克加盟的消息。（圖片來源：新傳媒資料庫）

《多功能老婆》口碑不俗 奪無綫台慶3大獎

由楊千嬅、周柏豪主演的劇集《多功能老婆》當年口碑不俗，開播首週收視更高達25.2點，一度比同期熱爆的《金宵大廈》（24.7點）還要更高。兩人當年更憑此劇奪得《萬千星輝頒獎典禮2019》「最受歡迎電視女角色」、「最受歡迎電視男角色」和「最受歡迎電視歌曲」獎。

楊千嬅 原本大欖都扯唔上嘅兩個人喺劇中飾演情侶，搞到網民和觀眾都一時接受唔到，稱兩人為「最重口味CP」。
原本大欖都扯唔上嘅兩個人喺劇中飾演情侶，搞到網民和觀眾都一時接受唔到，稱兩人為「最重口味CP」。（圖片來源：《多功能老婆》劇照）
楊千嬅 楊千嬅憑《多功能老婆》一劇奪得《萬千星輝頒獎典禮2019》「最受歡迎電視女角色」
楊千嬅憑《多功能老婆》一劇奪得《萬千星輝頒獎典禮2019》「最受歡迎電視女角色」（圖片來源：《萬千星輝頒獎典禮2019》截圖）
楊千嬅 周柏豪都奪得「最受歡迎電視男角色」獎和「最受歡迎電視歌曲」獎。
周柏豪都奪得「最受歡迎電視男角色」獎和「最受歡迎電視歌曲」獎。（圖片來源：《萬千星輝頒獎典禮2019》截圖）

楊千嬅拍《多功能老婆》是非多 頻遲到辣著陳煒

不過楊千嬅在接拍《多功能老婆》時是非多多，頻頻遲到令劇組非常不滿。當時楊千嬅又接多了一部同郭富城合作拍攝的電影《麥路人》，最終因為日夜趕戲，搞到拍《多功能老婆》時頻密遲到，連累劇組遲收工而怨聲載道，就連出名老練順得人的陳煒，都畀千嬅辣著，本刊就曾拍得二人一齊拍外景時，煒哥為等姍姍來遲的千嬅埋位等到面都黑晒，戲外更全程零交流。

對此事千嬅承認的確有遲到，並且解釋道：「因為拍攝時間長短一定有，我哋度期係留咗好充裕嘅時間，的確拍《多功能老婆》係有三、兩次遲到過，都係十分鐘、二十分鐘，通常兩個鐘頭前預知未收得工就即刻打電話去通知劇組，等佢哋可以跳拍，就算我或者助手都一定會做。」被指因遲到而辣著陳煒，千嬅表示唔多覺對方有嬲！

楊千嬅 本來趕拍緊無綫重頭劇《多功能老婆》已經夠忙，當年千嬅再接拍同城城首度合作的電影《麥路人》，分身乏術的她惟有犧牲睡眠時間，可惜都係出事，搞到經常遲到累劇組遲收工。
本來趕拍緊無綫重頭劇《多功能老婆》已經夠忙，當年千嬅再接拍同城城首度合作的電影《麥路人》，分身乏術的她惟有犧牲睡眠時間，可惜都係出事，搞到經常遲到累劇組遲收工。（圖片來源：新傳媒資料庫）
楊千嬅 千嬅姍姍來遲，但到場後仲未埋得位，入咗隔籬劇組租用的舖位補妝，搞了廿多分鐘，行出街準備埋位的她，又再要補多轉先肯上鏡。
千嬅姍姍來遲，但到場後仲未埋得位，入咗隔籬劇組租用的舖位補妝，搞了廿多分鐘，行出街準備埋位的她，又再要補多轉先肯上鏡。（圖片來源：新傳媒資料庫）
楊千嬅 多功能老婆
劇組在佐敦渡船街拍攝《多功能老婆》外景，千嬅又再遲到，企喺街等千嬅大半個鐘，曬到變化石的煒哥，塊面愈嚟愈黑。（圖片來源：新傳媒資料庫）
楊千嬅 多功能老婆
全組人準備就緒，獨欠主角楊千嬅未到，唔止陳煒扯火，柏豪一樣面燶燶。（圖片來源：新傳媒資料庫）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《多功能老婆》截圖、《多功能老婆》劇照、《萬千星輝頒獎典禮2019》截圖、新傳媒資料庫

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