傳楊千嬅將過檔HOY TV拍劇力撼無綫 《多功能老婆》原班人馬有望再開新劇
傳《多功能老婆》楊千嬅、周柏豪將過檔HOY TV拍劇
近日，業界人士推測即將跳槽到HOY TV的前無綫副總經理杜之克，有意安排深受劇迷喜愛的《多功能老婆》原班人馬楊千嬅和周柏豪等人齊齊到HOY TV拍攝新劇。有傳周柏豪已經表態願意接拍劇集，楊千嬅和周柏豪隨時有機會於HOY TV再續前緣，助力HOY TV力撼無綫。
有傳前無綫副總經理跳槽HOY TV 拍新劇力撼無綫
自從無綫於2021年經歷大規模人事變動後，無綫助理總經理（非戲劇製作）的余詠珊自立門戶，成立「好好制作」公司，專門為HOY TV等公司製作綜藝節目。近日就有傳與余詠珊同年離職，轉投ViuTV的無綫副總經理杜之克亦將會加盟有線寬頻，出任行政總裁一職。業界人士認為HOY TV有余詠珊和杜之克兩位金牌監製坐鎮，隨時會引發新一輪電視大戰！
《多功能老婆》口碑不俗 奪無綫台慶3大獎
由楊千嬅、周柏豪主演的劇集《多功能老婆》當年口碑不俗，開播首週收視更高達25.2點，一度比同期熱爆的《金宵大廈》（24.7點）還要更高。兩人當年更憑此劇奪得《萬千星輝頒獎典禮2019》「最受歡迎電視女角色」、「最受歡迎電視男角色」和「最受歡迎電視歌曲」獎。
楊千嬅拍《多功能老婆》是非多 頻遲到辣著陳煒
不過楊千嬅在接拍《多功能老婆》時是非多多，頻頻遲到令劇組非常不滿。當時楊千嬅又接多了一部同郭富城合作拍攝的電影《麥路人》，最終因為日夜趕戲，搞到拍《多功能老婆》時頻密遲到，連累劇組遲收工而怨聲載道，就連出名老練順得人的陳煒，都畀千嬅辣著，本刊就曾拍得二人一齊拍外景時，煒哥為等姍姍來遲的千嬅埋位等到面都黑晒，戲外更全程零交流。
對此事千嬅承認的確有遲到，並且解釋道：「因為拍攝時間長短一定有，我哋度期係留咗好充裕嘅時間，的確拍《多功能老婆》係有三、兩次遲到過，都係十分鐘、二十分鐘，通常兩個鐘頭前預知未收得工就即刻打電話去通知劇組，等佢哋可以跳拍，就算我或者助手都一定會做。」被指因遲到而辣著陳煒，千嬅表示唔多覺對方有嬲！
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