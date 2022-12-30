楊明再稱有人對其不利要求保護 入獄第8日終獲安排
楊明獄中過新年
楊明（原名林明樂）前年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，他承認「不小心駕駛」、「車窗玻璃透光度不足」兩罪，須還押候判，他隨即申請推翻認罪答辯，同日再認罪，被判監18日、停牌兩年、自費接受駕駛改進課程及罰款2000元。他不服刑罰提出上訴，高院於本月22日駁回楊明上訴，維持原判，須即時服刑。
楊明曾尋求保護
據知楊明今次被判刑少於30日，所以不獲假期豁免，變相楊明就要坐足18日監，在獄中度過聖誕和新年，約於明年1月8日刑滿。在入獄第一日就已經有消息指，楊明聲稱怕獄中其他人會對自己不利，曾向相關部門要求保護。
入獄第8日轉往高設房監獄
楊明在22日判刑後，被送往荔枝角收押所，據悉他需要先在該處收押5日，辦好手續並接受核酸檢查，確定沒有染疫後，才能被移送到其他監獄完成餘下刑期。今日有傳媒消息表示，楊明再度向相關部門報稱，指自己怕獄中有人會對他不利，所以要求特別保護，故今日已把他送往高度設防的赤柱監獄服刑。
18日收押生活大探討 可額外加2張毛氈
楊明在天寒地凍的日子入獄，相信有不少網民都非常擔心楊明於收押所的狀況。根據傳媒向懲教署的查詢內容指出，在囚人士在冬季時期將會獲分發長袖衣物和5張毛氈，在寒冷天氣下更可以獲派6-7張毛氈，讓楊明可以度過一個比較溫暖的聖誕和新年。
做冬冇餸加 每三星期一卷廁紙
在飲食方面，監房的餐單亦有大大改善，雖然肉類依然只有雞肉和魚柳等，但烹調方法都比以往有改善，在農曆新年仲會加餸。但在冬至入獄的楊明就冇咁好彩，因為懲教署表示「做冬」日子只會提供正常伙食，不會特別加餸！幸女友莊思明前一晚上載盆菜相，似乎已提早與楊明做冬。除此之外，男性在囚人士每三個禮拜只會獲分派一卷廁紙，懲教署亦會按照額外需要派發廁紙，家屬亦可以購買懲教署認可的衣物同衛生用品給在囚人士。有網民討論楊明的獄中生活應該點過：「入去睇吓電視又一日，都係清下腸胃。」
有案在身仍受力捧 獲欽點北上拍王晶劇
楊明自2020年案發後，在香港的幕前工作已近乎清零，但原來有約在身的他仍有拍劇機會，今年5月至7月楊明北上佛山拍攝王晶《一舞傾城》，飾演80年代的蠱惑仔，劈友溝女樣樣齊，預告片所見楊明與姚子羚有「車震」場面，不過有案在身的楊明就只係做乘客，駕駛座一方是姚子羚：
莊思明在楊明案審判前宣布婚訊
由拍拖一刻開始，外界都唔睇好莊思明與楊明這一對，35歲的莊思明對男友全心全意，即使楊明疑似醉駕惹上官非，她都義無反顧地支持到底。莊思明一心為男友沖喜，接受傳媒訪問時表示無論結果怎樣，她都非君不嫁，為楊明打了一支強心針。不過莊思明直言楊明為打官司律師費不菲，因為財政問題，現階段計劃先簽紙後擺酒，等香港正式通關就安排父親由大馬來港見證，不排除年底就嫁。
楊明即時入獄，莊思明昨日黯然離開法院。
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