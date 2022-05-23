楊明燉湯店月蝕7位數租金 莊思明直認全線結業開心轉型
早前受第5波疫情影響，全港飲食業受到前所未有的衝擊，早前有消息指楊明與莊思明有份投資的「燉」單是租金已達7位數字，本來有6間分店，近日再有指「燉」全線停業。莊思明回應傳媒承認消息。
楊明燉湯店面臨全線結業危機 女友莊思明立志燉遍18區
2018年開業的「燉」，主打燉湯蒸飯。由於楊明以藝人身份高調宣傳，人氣甚旺，開業8個月，已火速在炮台山再開分店。往後幾年，灣仔、北角、佐敦、深水埗、太子都相繼開業，其女友莊思明曾公開表示希望很快18區都有分店。最後一間分店是去年11月開業，鄰近屯門警署的良德街店，期間又推出月餅、盆菜甚至大閘蟹餐吸客，完全沒有異樣。直至今年2月，突然宣布因疫情關係，荔枝角、灣仔、將軍澳及屯門店都暫停，餘下太子店及只供外賣的元朗店，而其女友受訪問時更透露月蝕百萬，非常心痛。
莊思明回應傳媒承認停業
現時身處內地的莊思明接受傳媒訪問時表示「燉」的確已停業，更直認在完租約之後都唔會再做，寧願納空租都唔開舖！不過「燉」並不會就此消失，她表示生意會轉型做大單批發和外賣熱線，更透露有很多食店都有向他們攞貨，而且賺得多過做門巿！
楊明終於捱唔住
香港抗疫兩年幾，飲食業多番因為疫情而大受影響，曾經講過話「燉」冇影響的楊明，上年年中仲在開設第七間分店，不過佐敦分店就結業，keep住有6間店。2022年初爆發第5波疫情，禁6點後晚市堂食再加全城留家抗疫，「燉」生意一落千丈，楊明亦終於捱唔住，直至5月尾，更加全線結業大轉型。
5間停業1間做外賣
據知楊明的燉湯店因為第五波疫情而入不敷支，單是6間店的租金每月至少七位數，現在只做午時及外賣皮費依然好大，幾乎日日都蝕住開店，所以當時決定把5間分店停業，只剩一間做外賣生意。
莊思明表示無奈要炒人
楊明女友兼「燉」合夥人莊思明當時接受傳媒訪問時，直認現在前生意難撈，再加上業主不肯減租共時艱，而政府提供的津貼又不輪到他們這些小商戶，食店開一日蝕一日，最後惟有忍痛停業和解僱員工，她表示這個決定絕對是無可奈何。