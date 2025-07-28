母胎單身戀愛大作戰 Netflix更新時間｜大結局線上看｜參加者IG起底+配對結果
母胎單身戀愛大作戰 Netflix更新時間
《母胎單身戀愛大作戰》已於2025年7月8日喺Netflix正式上架，香港觀眾可以同步收睇！節目全季共10集，目前更新至第8集，配對有突破發展！最後2集（第9至10集大結局）將於7月29日（星期二） 香港時間下午3點上線，誰人到最後仍未脫單？誰人可以成功配對？預料將引起大量討論。記得mark低時間，唔好miss咗精彩嘅男女配對大結局以及片尾花絮！
《母胎單身戀愛大作戰》節目簡介
《母胎單身戀愛大作戰》係一檔韓國戀愛真人騷，參賽者全部係從未拍過拖憑實力單身嘅素人，佢哋要喺9日合宿期間，透過約會挑戰同專業戀愛指導，學習點樣同異性相處、表達感情。節目唔單止搞笑，仲有造型師、戀愛教練同心理專家幫手改造，記錄參賽者由生澀到蛻變嘅真實過程，令人又笑又感動！
《母胎單身戀愛大作戰》正式預告
12位成員背景及IG起底
以下係《母胎單身戀愛大作戰》12位成員嘅背景介紹，意外地，參加者多數人的IG暫時未有公開，就算曾經被起底都已轉為私人帳號，有觀眾預料這是節目組的合約和綜藝操作，在7月29日大結局播出後，預期12位成員都會公開私人IG，因為每位成員嘅性格、人設同故事都好有睇頭！
1. 單身男：唔敢望人 盧載尹（노재윤）
年齡：26歲（1998年出生）
職業：3D設計師（電視劇與遊戲模型配置）
性格內向，唔敢直視對方，唯一嘅曖昧經驗係喺教會同心儀姊姊牽手祈禱。經節目改造後，顏值大升級，令人眼前一亮！
IG：@ojae_fx
2. 單身男：巴西成長 金勝理（김승리）
年齡：27歲（1998年出生）
職業：國際行銷人員
喺巴西生活過12年，識4種語言，性格保守但有男子漢氣概。曾因身材同語言障礙被排擠，後靠運動搣甩20公斤，重拾自信！
IG：尚未公開
3. 單身男：男校出身 金相昊（김상호）
年齡：27歲（1998年出生）
職業：韓華國防企業研究員
讀男校出身，少同異性接觸，曾胖到107公斤，參加節目後減重20公斤，成功吸引女生成員注意！
IG：尚未公開
4. 單身男：雙胞胎弟弟 河廷穆（하정목）
年齡：25歲（1999年出生）
職業：西江大學化學工程與生命工學系學生
空軍官校出身，有雙胞胎哥哥，細心又敏感，深受女生成員同觀眾喜愛。因哥哥有女友，自己倍感孤獨，決心搵女友！
IG：尚未公開
5. 單身男： 調酒師 姜賢圭（강현규）
年齡：26歲（1999年出生）
職業：中央大學醫學院學生
專注學業零戀愛經驗，興趣係調酒，約會風格輕鬆開朗，充滿反差萌！
IG：尚未公開
6. 單身男： 外科醫生 李承燦（이승찬）
年齡：31歲（1994年出生）
職業：外科醫生
有過100天短暫戀情，被封「百日鯰魚男」，成熟魅力令佢成為其他成員嘅戀愛導師！
IG：@ssngchan_917
7. 單身女：女校出身 姜志受（강지수）
年齡：26歲（1999年出生）
職業：芭蕾舞導師
仙女般美貌，內向宅女，讀女校出身，對異性接觸會緊張到發抖，最高紀錄一個月唔出門！
IG：尚未公開
8. 單身女：金融精英 金汝明（김여명）
年齡：26歲（1999年出生）
職業：企管系大學生
準備投身金融界，眼見好友逐一脫單，決心喺節目搵個男友！
IG：@your_myoung
9. 單身女：相親30次 李珉鴻（이민홍）
年齡：28歲（1997年出生）
職業：轉職中（前時尚品牌行銷人員）
直率挑剔，爆出多句金句被封「人間清醒」。相親超過30次，仲有媽媽幫佢報名婚姻介紹所！
IG：尚未公開
10. 單身女：粉紅髮地理講師 李陶（이도）
年齡：27歲（1998年出生）
職業：線上地理講師（首爾大學地理教育系）
粉色捲髮似GEM鄧紫棋，活潑開朗但聆聽能力稍弱，戀愛導師建議佢要多聆聽對方！
IG：尚未公開
11. 單身女：童年受創 朴志軟（박지연）
年齡：26歲（1999年出生）
職業：BGM音樂製作人
童年經歷令佢對男性有誤解，參加節目後接受心理輔導，逐漸改變心態！
IG：尚未公開
12. 單身女： 日文老師 金美志（김미지）
年齡：27歲（1998年出生）
職業：高中日文老師
第4集加入，擅長用日文同大家打招呼，氣氛製造者，超有共鳴感！
IG：尚未公開
節目主持陣容
《母胎單身戀愛大作戰》由4位星級主持帶領，為節目增添笑點同專業點評：
- 徐仁國：歌手兼演員，曾同朴寶藍拍拖，與鄭恩地CP感爆棚，但僅為好友關係。
- 姜漢娜：演員，曾同王大陸傳緋聞，但雙方否認戀情，2019年自爆剛分手。
- 李恩智：幽默主持人，公開分享過戀愛經驗，評論一針見血！
- Car, the Garden：創作歌手，嗓音溫暖，未有公開戀愛或婚姻紀錄。
節目精彩場面：滾軸溜冰約會
節目中最令人印象深刻嘅一幕係滾軸溜冰約會！參賽者喺溜冰場上跌跌撞撞，場面又搞笑又甜蜜，充分展現佢哋嘅真誠同努力！想重溫？即刻上Netflix搵返呢段經典片段啦！
常見問題（FAQ）
1. 《母胎單身戀愛大作戰》Netflix更新時間係幾時？
節目於2025年7月8日喺Netflix上架，全季10集，目前更新至第8集，最後兩集大結局將於7月29日上線。
2. 《母胎單身戀愛大作戰》有幾多位參加者？
節目從超過4,000名申請者中挑選數名母胎單身男女，具體人數未有官方公佈，但已知有12位成員登場。
3. 節目嘅主持陣容有邊啲藝人？
主持包括徐仁國（歌手、演員）、姜漢娜（演員）、李恩智（主持人）同Car, the Garden（創作歌手）。
4. 點樣可以喺Netflix睇《母胎單身戀愛大作戰》？
香港Netflix用戶可於2025年7月8日起喺平台收睇，同步更新，記得檢查更新時間！
5. 節目有咩特別之處？
節目主打「母胎單身」素人，透過9天合宿、約會挑戰同專業指導，幫佢哋開啟戀愛初體驗，笑點同感動兼備！