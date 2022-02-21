毛舜筠逐一點評合作過Mirror成員 大爆姜濤是「問題少年」 恨有Edan呢個仔
毛舜筠封姜濤為「偷拍高手」
毛姐毛舜筠接受李婉華網上電台訪問，大爆與MIRROR成員拍攝時的點滴﹗毛姐與姜濤及Jer合作《阿媽有咗第二個》，大爆姜濤最百厭，經常在片場偷拍她睡姿，所以要時刻保持警覺，試過有一次想姜濤刪除被偷拍片段而「追咗佢九條街」，笑指他的偷拍技巧高超封做「偷拍高手」。
毛姐又爆姜濤是「問題少年」，經常問一些假設性問題，令毛姐好懊惱，「如果唔答佢，佢會死纏住你，試過問我肯唔肯光頭拍戲？接受性感呎度程度等，真係被佢問到無力招架﹗」毛姐笑言姜濤真係好得人鍾意﹗
毛姐在《阿媽有咗第二個》另一個仔阿Jer，則為人內斂比較怕醜，但其實好sweet，毛姐請助手拍下拍戲花絮，雖然Jer怕醜，但會在背後唱歌伴奏，大讚他為了揣摩角色好用心及勤力，與他相處好舒服﹗
大讚Edan有家教 恨有個咁嘅仔
毛姐在另一電影《過時過節》中飾演其兒子的是Edan呂爵安，毛姐指Edan父母悉心栽培他成一個好好的年青人，好有家教，讚他「最有紋有路，高EQ有才華又有智慧，係父母都恨有一個咁嘅仔，如果保證生到咁嘅仔，我唔怕生多個，工作上Edan又事事求做到最好﹗」並透露即將再與Edan再演兩母子
盧瀚霆Anson Lo好學
毛姐又提到在戲中飾演Edan朋友的Anson Lo盧瀚霆，她指與他場口唔算多，但大讚他好學又乖巧，經常向她請教演戲﹗
毛姐喜見Mirror出現令香港有希望
李婉華指Mirror四子好幸福可以與毛姐合作，毛姐則表示作為前輩要做好榜樣，「要畀後輩知道工作應有態度同演戲熱情﹗」毛姐自言見證幾代演員出道， 大讚MIRROR演戲時用心，唱歌跳舞又落力，大讚Mirror前途無可限量，她表示：「好欣賞佢哋單純同直接，唔會諗啲古靈精怪嘢（走精面），我作為前輩同做人父母，真係覺得花姐真係功不可沒，身兼Mirror同Error十六個，真係好厲害﹗」毛姐同李婉華都覺得在疫情下，有Mirror令大家有喘息機會，帶給大家開心，好感恩有Mirror令大家感到有希望﹗」