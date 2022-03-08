江嘉敏失戀閉關療傷 屈到病要睇中醫 暗示被嫌棄兼催婚失敗
27歲的江嘉敏日前宣布與拍拖3年的電競高層男友Anthony分手，仲出po唱通街，意指剪短髮被嫌棄，男方疑似出軌令她徹底死心。不過已經唔係首次畀仔飛的江嘉敏今次似乎放唔低，連日在社交網繼續盡訴心中鬱，透露閉關唔出街，失眠個幾月要睇中醫，仲上載舊MV暗示與男友對結婚意見有分歧。
江嘉敏受重創匿家療傷
日前自爆與拍拖3年電競高層男友Anthony甩拖彼，江嘉敏單方面咬住唔放，除UnfollowAnthony的社交帳號外，連日來不停發文抒發感受，似乎傷得甚重，她透露自己足足半個月沒有離開家門。
江嘉敏閉關睇書悼念已死愛情
江嘉敏在社交網上載兩本書，書名分別是《自愛是》與《靜心是》，似乎想透露自己當下心情，更留言：「把自己關在家裡快半個月了，大家放心，我沒生病，身體好得很……也有準時吃飯……謝謝朋友送我的兩本書……都是很值得深思的課題。」江嘉敏閉關療傷的同時，更因為失眠個幾月，最終要去睇中醫。
江嘉敏暗示與男友意見分歧
此外，江嘉敏在限時動態上載2016年為曹震豪拍攝的《循序漸愛》MV，觸景傷情留言：「呢個時候彈呢個MV出嚟，好咩？啲對白……真係好入心入肺！」這個MV內容講述一對同居戀人，生活變得平淡，開始嫌棄對方，似乎是江嘉敏的真實寫照，江嘉敏更在MV內向曹震豪表示：「我同你一齊咁耐，點解我唔覺得你有諗過我哋將來嘅？」曹震豪答她：「將來嘅嘢邊個知呀？依家唔好咩？」據知江嘉敏近年非常擊進，不時提出結婚的問題，似乎是在暗示與Anthony在結婚問題上意見分歧，仲分手收場。
網民P圖令江嘉敏笑容再現
分手雖然傷心，但江嘉敏亦苦中作樂，她上載了多張網民的改圖，對於因剪男仔頭畀仔飛，網民戥她唔抵，仲幫佢P了多張長髮靚靚圖，江嘉敏睇完表示呢兩個月笑得最開心，多謝網民咁有創意，仲留言：「見到自己可塑性原來可以咁高，唔驚冇人追啦」。