江嘉敏失戀閉關療傷 屈到病要睇中醫 暗示被嫌棄兼催婚失敗

27歲的江嘉敏日前宣布與拍拖3年的電競高層男友Anthony分手，仲出po唱通街，意指剪短髮被嫌棄，男方疑似出軌令她徹底死心。不過已經唔係首次畀仔飛的江嘉敏今次似乎放唔低，連日在社交網繼續盡訴心中鬱，透露閉關唔出街，失眠個幾月要睇中醫，仲上載舊MV暗示與男友對結婚意見有分歧。